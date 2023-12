Cei care au participat la concertul aniversar de Crăciun al lui Ștefan Bănică au avut șansa să o vadă pe scenă și pe fiica artistului. Violeta a cântat la pian, iar tatăl ei era extrem de mândru de ea. Emoțiile au fost foarte mari pentru amândoi, însă momentul a fost unul spectaculos, iar publicul i-a aplaudat minute în șir.

Acompaniat de fiica sa la pian, Ștefan Bănică a cântat versurile emoționante: „Mi-aș dori să te știu fericită/ Să te simți iubită/ Chiar dacă sună a clișeu/ Te-am iubit în felul meu”.

Alături de Ștefan Bănică a cântat pe scena de la Sala Palatului, în prima seară de concert, și fiul său Radu, care este un tânăr extrem de talentat.

„A fost o primă seară de vis la CONCERTUL ANIVERSAR DE CRĂCIUN 20 DE ANI! Mulțumesc celor care au venit din Bucuresti și din alte orașe din țară ca să fie alături de noi! Urmează încă 3 seri de poveste la Sala Palatului, iar pe 16 decembrie la Cluj!”, a transmis Ștefan Bănică pe rețelele sociale.

Violeta a postat pe contul său de Instagram imagini din culise. Ea s-a pregătit intens pentru acest moment, care a fost unul foarte emoționant. „Îl iubesc pe tata”, a scris fiica Andreei Marin la descrierea fotografiilor.

Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, nu vrea să calce pe urmele părinților

Violeta Bănică a fost invitată în emisiunea „Întâlnire cu Arta”, de la Spectacola și DC News, acolo unde fiica fostei prezentatoare de la „Surprize, surprize” a venit însoțită de designerul Eli Lăslean. Tânăra a povestit că a avut contact cu arta încă de la o vârstă fragedă, tatăl ei fiind artist și actor celebru.

Deși a crescut printre artiști, Violeta Bănică și-a ales o carieră care nu are nicio legătură cu acest domeniu. Recunoaște că muzica și actoria sunt pasiunile sale, însă își dorește să studieze la Facultatea de Drept.

„Mi-a plăcut de mică arta. Mi-a plăcut să desenez, deși desenam oribil, mi-a plăcut să pictez, să dansez, să cânt, să cânt la pian, actoria a început să-mi placă de mică. Toate lucrurile acestea cu care am fost învățată de mică au devenit pasiunile mele, deși nu aș profesa în acest domeniu, pentru că, într-adevăr, îmi place mai mult partea aceasta de Drept, în care mă îndrept.

Sunt lucruri cu care am fost învățată de când eram mică, pentru că am fost crescută într-o casă și într-un loc creativ, care își permitea să experimentezi tot felul de părți ale muzicii, ale vieții. Și în momentul în care am descoperit ce îmi place și ce nu îmi place, abia apoi am putut să aleg”, a declarat Violeta Bănică în emisiunea „Întâlnire cu Arta”, de la Spectacola și DC News.

