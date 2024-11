Zilele trecute, Loredana Groza a susținut un spectacol impresionant la Sala Palatului din București. „Am început să lucrez la showul Forever din 2023. Am scris mai întâi povestea. De la ea a pornit totul. Călătoria prin viață mea în cântec. 40 de ani de muzică, 30 de ani de la primul meu concert “Atitudine” de la Sala Palatului.

Apoi am început să concep costumele chiar înainte de a finaliza playlistul show-ului. Am colaborat cu designeri de pe întreg mapamondul inclusiv România. Le-am trimis întâi schițe cu viziunea mea. Toate costumele sunt custom made și au necesitat sute de ore pentru a fi finalizate. (…) Pentru finalizarea playlist-ului am lucrat 6 luni”, a transmis vedeta, care a avut mai mulți invitați alături de ea, pe scenă.

Iulia Vântur și Ștefan Bănică jr, împreună în culise

Printre aceștia s-au numărat și Ștefan Bănică jr și Iulia Vântur. Spre bucuria tuturor, cei doi s-au văzut în culisele spectacolului Loredanei Groza și nu au ezitat să petreacă câteva minute împreună. Artiștii s-au îmbrățișat, s-au pupat, semn că s-au bucurat de revedere.

Totodată, Iulia Vântur și Ștefan Bănică jr și-au adus aminte de perioada când au prezentat împreună emisiunea „Dansez pentru tine” de la Pro TV. Au și cântat piesa show-ului de dans nu se mai difuzează de ani de zile pe micul ecran.

„Dansez pentru tine” a fost o emisiune produsă și difuzată pe postul de televiziune Pro TV, prezentată și moderată de Ștefan Bănică Jr. și Iulia Vântur. A fost cel mai urmărit show de divertisment din România conform audiențelor. În anul 2013 a ajuns la cel de-al paisprezecelea sezon.

Iulia Vântur trăiește în India

Iulia Vântur, în vârstă de 43 de ani, renunțat la viața din România, pentru a trăi în India, alături de iubitul ei, Salman Khan. Fosta prezentatoare TV nu regretă decizia luată, mai ales că a învățat foarte multe lucruri. Ea povestește acum că decizia pe care a luat-o în urmă cu 12 ani a fost una foarte bună.

„Inima mea a ales. Nu te pui cu inima mea, ea merge și până la capătul lumii, dacă așa simte. Mintea a avut obiecții, a încercat să mă oprească. Eram în spațiul meu foarte confortabil, acasă, în România. Aveam părinții, prietenii, lumea mea, viața mea, de care eram foarte mulțumită, o carieră de succes.

Dar viața mi-a adus această opțiune și mi-am urmat sufletul, mi-am urmat vocea interioară. Probabil că aș fi regretat toată viața dacă n-aș fi încercat măcar. Am încercat, am crezut în alegerile sufletului meu și iată-mă, după mai bine de 7 ani… sunt tot în India. Și cred că am făcut cea mai bună alegere pentru evoluția mea personală, care s-a extins apoi și în cea profesională. Mă bucur că am avut curaj. Am trăit experiențe unice, am învățat multe despre mine, despre viață, am cunoscut oameni remarcabili, oameni diferiți, cu mentalitate diferită”, a spus Iulia Vântur pentru VIVA.

