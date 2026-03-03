Imediat după ce a prezentat primul Observator 16 la Antena 1, Teodora Tompea a stat de vorbă cu Libertatea despre mutarea pe care a făcut-o în primăvara acestui an.

Teodora Tompea prezintă Observator 16

„Pe 2 martie a fost prima emisie. La ora 16.00, de luni până vineri, ne vedem, de acum înainte, la Observator. Zi de zi va fi locul unde găsim echilibrul între actualitate și inspirație, între fapte și emoție. Un jurnal gândit pentru oamenii care vor să fie informați, dar și pentru cei care caută în știri un motiv să continue, să acționeze, să viseze. O lecție despre curaj, echilibru și pasiune pentru adevăr, construită în jurul poveștilor care contează, cu reportaje care surprind curajul și determinarea oamenilor, cu interviuri care aduc profunzime și cu momente care inspiră, într-un format dinamic, adaptat ritmului cotidian.

Partea principală este de news anchor, adică voi fi tot pe partea de știri, prezentator de știri, dar în primul rând jurnalist. Îmi place foarte mult să îmbin partea de news anchor, de a fi vocea echipelor din teren, cel care le transmite oamenilor informația, cu participarea la ediții speciale, cu realizarea interviurilor. Mereu am spus: munca de studio sau ceea ce faci într-un studio trebuie să se combine și cu interacțiunea cu oamenii, care reprezintă baza acestei meserii, de jurnalist. E foarte important să mergi și pe teren, să fii în locurile în care se întâmplă lucruri importante și sunt absolut convinsă că vom reuși să le integrăm pe toate în Observator 16”, a spus Teodora Tompea în exclusivitate pentru Libertatea.

Cu aproximativ o săptămână înaintea debutului ei de la Antena 1, jurnalista a fost prezentă în Spania la premiera de gală a filmului „Acel Martie” („That March”), regizat de Iura Luncașu. Teodora Tompea apare în producție în timp ce prezintă o știre din studioul Digi 24, fostul ei loc de muncă.

Jurnalista joacă în filmul „Acel Martie”

„Este primul meu film și am fost foarte onorată când Iura Luncașu mi-a propus să fac rolul meu de prezentator de știri. Am primit cartea de la Olivia Odăianu, am citit cartea și, mai apoi, când m-a contactat Iura Luncașu, mi s-a părut extraordinar! A fost așa… Nici nu am așteptat să se întâmple asta! Chiar a fost ceva extraordinar să pot să joc rolul de news anchor în film.

Provocarea a fost că prezentam un anumit subiect. De obicei, ca prezentator de știri cunoști foarte bine ce se întâmplă. Aici, deși știam într-adevăr scenariul și știam cum decurg lucrurile, m-am gândit cum să fac să nu dezamăgesc. Ne-am făcut lucrurile exact cum le-am face la știri în mod normal. Set-up-ul și tot… le-am pregătit exact cum ar fi la știri. Însă, în egală măsură, mă gândeam că trebuie să facem ceva mai mult, trebuie să oferim mai mult, să fie ceva în plus și cum să nu dezamăgim.

Pentru că știind că lucrez cu o echipă care este la un nivel foarte înalt și că este un cast internațional, am zis că trebuie să facem ceva în plus. Dar a decurs totul extraordinar, pentru că am lucrat foarte bine cu Iura și cu Olivia. Mi-au spus amândoi ce își doresc și au fost foarte mulțumiți de ceea ce le-am dat noi”, a mai afirmat Teodora Tompea în exclusivitate pentru Libertatea.

Ținând cont că se află la primul ei rol într-un film, am fost curioși să aflăm de la jurnalistă și dacă a avut emoții, dar mai ales dacă a visat vreodată că va ajunge actriță.

„Sincer, nu! Nu e neapărat ce am visat. Mereu am spus că, dacă îți faci treaba la un nivel foarte înalt și dacă ești un profesionist, lucrurile astea vin poate cumva natural către tine. Nu am visat să joc într-un film. Eu mereu am zis că trebuie să fii foarte bun pe ceea ce faci, dar întotdeauna mi-au plăcut provocările de orice fel.

N-am ieșit nici din zona de confort. Cred că și ca prezentator de știri poți să joci, până la urmă, într-un film. De ce nu? Uite, ce frumos a integrat Iura Luncașu momentul ăsta în film. Și foarte natural. Chiar în studio am filmat, nu am ieșit din zona de confort. Am filmat în studio, în locul din care se dau jurnalele de știri, asta m-au și rugat, să fie totul ca într-un jurnal de știri, cum decurge într-o televiziune de știri. Colegii au făcut totul ca și cum ar fi fost într-adevăr un jurnal în limba engleză cu acea știre. Adică a fost simplu pentru mine.

Nu a fost greu nici să prezint în limba engleză, de-a lungul timpului am mai avut interviuri, am mai avut ediții speciale sau am mai avut emisii în limba engleză. În plus, mi s-a părut foarte valoros că s-a filmat în totalitate în limba engleză. În felul acesta, potențialul internațional al peliculei este mai mare”, a adăugat Teodora Tompea în exclusivitate pentru Libertatea.

Teodora Tompea, Didi Anderson, Iura Luncașu, Mădălina Bellariu Ion, Luke Roberts și Eduard Trică la premiera de gală din Spania a filmului „Acel Martie” („That March”) | Foto: Ionuț PoptelecanIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 15

Noua prezentatoare de la Antena 1 joacă în „Acel Martie” („That March”), film care apare pe 4 martie 2026 în cinematografe, alături de nume importante din străinătate, precum Luke Roberts, cunoscut din „Game of Thrones”, și Esther Acebo, din „La Casa de Papel”. Teodora Tompea ne-a dezvăluit că a făcut interviuri cu aceștia atât înaintea filmărilor, cât și după.

„Le-am luat interviuri și înainte. Înainte chiar să fac momentul meu pentru știri, am făcut interviuri cu ei chiar când au început filmările. Povestea Iura Luncașu despre faptul că de la bun început am fost lângă ei. Din prima zi de filmări m-au contactat din Spania. Am știut cum decurg lucrurile. Am făcut știri despre faptul că au început filmările pentru acest film.

Și când am aflat cine va face parte din această producție, am zis: «Uau»! Esther Acebo din «La Casa de Papel», Luke Roberts, care a avut un rol în «Game of Thrones», Costas Mandylor de asemenea e și el cunoscut. Mi s-a părut… Am zis: «Mamă, dar ce galerie de actori internaționali»! Și am fost foarte impresionată că am fost trecută și eu pe cast la final. La asta chiar nu m-am așteptat, a fost o surpriză extraordinară și pentru mine, să știi”, a mai spus jurnalista în exclusivitate pentru Libertatea.

Cum simte trecerea de la Digi 24 la Antena 1

La final, am vrut să aflăm de la prezentatoarea Observator 16 și cum simte trecerea de la Digi 24 la Antena 1.

„Este o provocare! Fix așa am simțit-o și cred că va fi o provocare foarte frumoasă pentru mine. Dar cred că a venit firesc în viața mea. Normal că am emoții! Să știi că eu tot timpul am spus că emoțiile cred că au rolul de a ne menține umani, a ne menține cu picioarele pe pământ, de a ne face foarte focusați pe ceea ce avem de făcut. Sunt emoții firești, deși merg într-o echipă în care am colegi cu care am mai lucrat și în trecut. Sunt oameni pe care îi apreciez, sunt oameni pe care i-am urmărit. Dar emoțiile sunt mai degrabă constructive. Am încredere că vom reuși, împreună, să aducem publicului, un proiect frumos și foarte valoros”, a încheiat Teodora Tompea interviul pentru Libertatea.

