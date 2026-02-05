După ce a plecat de la Kanal D, Denise Rifai a semnat cu Antena 1 și a spus că mutarea este una firească, „o trecere spre altă etapă”, după cum a afirmat chiar vedeta TV.

„A venit vremea pentru o schimbare pe care o consider că vine la momentul potrivit. Sunt încântată să fac parte din Antena Group și am mare încredere în ceea ce va urma. Vă promit că o să vă placă! Ne revedem curând… de această dată la Antena 1”, a spus Denise Rifai.

Acum, în mediul online a apărut informația potrivit căreia încă o vedetă se va alătura echipei de la Antena 1. Mai exact, este vorba despre prezentatoarea TV Teodora Tompea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 25

Jurnaliștii de la Pagina de Media notează că Teodora Tompea și-a dat demisia de la Digi 24, după 13 ani petrecuți la televiziunea de știri, urmând ca această să intre în echipa Observatorului de la Antena 1.

„Teodora Tompea are 17 ani de experiență în jurnalism. A lucrat de-a lungul timpului la Radio Nord Est, din Iași, apoi reporter la Europa FM, dar a fost și jurnalist în presa locală la Arad. S-a alăturat Digi 24 în mai 2012, anul în care s-a lansat televiziunea de știri. Teodora Tompea a fost moderator de emisiuni de dezbatere, dar a și prezentat știri pe diverse tronsoane orare la Digi 24. A realizat emisiuni precum «Scena Deschisă» sau «Planeta ești tu»”, notează sursa citată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE