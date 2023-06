În ediția de miercuri, 14 iunie, a emisiunii „La Măruță”, Theo Rose a intrat în direct printr-o intervenție prin videocall la doar câteva ore după ce a născut. Cântăreața și-ar fi dorit să nască pe cale naturală, însă nu s-a mai putut.

„A fost foarte bine (n.r. – despre naștere), nici nu mă așteptam să fie așa bine. E fericit tare (n.r. – bebelușul), ia uite a început să gângurească pe aici. Cred că tata o să zică prima dată, că din ce văd așa, are ochii lui. 9:17 a fost ora exactă a nașterii. Am născut prin cezariană, pentru că așa mi-a indicat doamna doctor. A fost o naștere relaxată!

„Eu nouă luni m-am pregătit să nasc natural”

Eu nouă luni m-am pregătit să nasc natural, dar cu puțin timp înainte s-au sesizat niște riscuri. Copilul e mare, e zdravăn, are 3,8 kg și 54 cm. E și înalt, ca taică-său. E foarte cuminte. A dormit până acum. Acum, probabil că i s-a făcut foame. L-am hrănit deja de două ori.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Recomandări Managerul de la Institutul Oncologic București spune că a fost demis după ce „Mi s-a reproșat că am cheltuit 1.800 de lei pe zi per pacient, în loc de 4.000 de lei”

Mama lui Anghel Damian i-a făcut un cadou special lui Theo Rose după ce a născut. I-a oferit un talisman, o piatră prețioasă din Africa de Sud, menită să-i aducă noroc bebelușului.

„Am primit de la mama lui Anghel, de la bunica lui Sasha, am primit o pietricică din Africa de Sud. E prețioasă, ea știe, că face niște cercetări pentru animațiile pe care le filmează. E o piatră care să-i poarte noroc, să-l protejeze. Și i-am pus și eu aici o brățărică”, i-a mai spus Theo lui Măruță.

„A fost o naștere prin cezariană în cele din urmă, deși am fost mai îngrozită de operație”

Theo Rose și regizorul Anghel Damian au devenit pentru prima oară părinți. Artista a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Vedeta a postat imagini cu micuțul ei și a transmis un mesaj emoționant pe contul de Instagram.

„Mulțumesc tuturor pentru gânduri și mesaje! Să vă bucure Dumnezeu la fel cum ne-a bucurat și pe noi să vedem câți oameni ne sunt alături! Pe scurt, deși va urma și mai pe larg când ne liniștim și adaptăm mai bine, a fost o naștere ok, deloc mai cu moț decât alte nașteri. A fost o naștere prin cezariană în cele din urmă, deși am fost mai îngrozită de operație decât de nașterea naturală, am avut încredere în dna dr Coravu, care mi-a inspirat siguranță și liniște pe tot parcursul sarcinii și a avut dreptate. A fost o operație pe care am parcurs-o liniștit, fără panică sau frică și le mulțumesc tuturor doamnelor asistente și doamnelor dr care au luat parte la nașterea noastră.

Recomandări Un artist, un publicitar şi un istoric analizează logoul de ţară propus de jurnalistul britanic Charlie Ottley. „Charlie și-a făcut un logo pentru motocicleta lui”

Până și refacerea se întâmplă frumos, cu foarte puțină durere momentan. Sasha a reușit din prima să mănânce de la sân, a știut ce are de făcut. E frumușel tare, zdravăn, 3.800 g și 54 cm.

Dumnezeu știe cum a stat bietul copil în garsoniera confort 2 pe care i-am putut-o eu oferi, dar îi mulțumim că ne-a ascultat rugăciunile și e sănătos”, a scris Theo Rose pe Instagram.

Playtech.ro Cine este soția lui Marcel Ciolacu. Viitorul premier și partenera lui locuiesc separat

Viva.ro Cum arată fiica cea mare a lui Adrian Mutu, la 17 ani. Adriana este copia mamei sale, Consuelo

Libertateapentrufemei.ro Mama lui Stephan Pelger, monument de durere la incinerarea fiului. Ce vedete au venit la capelă

FANATIK.RO Gabriela Cristea și-a înșelat iubitul o lună de zile. Dezvăluiri neașteptate: ”Vă spun din experiența mea”

Știrileprotv.ro Coșmar pentru două turiste care au cunoscut un bărbat, într-o excursie în Germania. Una dintre ele a murit ulterior

Observatornews.ro Bogdan Giuseppe, falsul medic ginecolog care a violat zeci de femei, condamnat la 30 de ani de închisoare. Este considerat cel mai mare violator din istoria României

Orangesport.ro "Fotbalistul român" anunţat ca un star de Al-Ain a provocat furie: "Va polua imaginea clubului / Nu ne păcăliţi". Ce s-a întâmplat după transfer

Unica.ro Cum arată vila de lux din Beverly Hills în care stau Monica Gabor și Mr. Pink. 'Are mobilier franţuzesc, candelabru Baccarat' FOTO