Theo Rose a fost, fără îndoială, una dintre cele mai discutate apariții de la PROTEVELION 2026. Artista a oferit un moment incendiar, în care s-a transformat din Theo Rose în celebrul personaj „Leo de la Izvoare”, reușind să aducă în platou atmosfera autentică a manelelor anilor 2000. Publicul a fost imediat cucerit, iar energia momentului a dus show-ul la un alt nivel.

După ce a coborât de pe scenă, Theo Rose a surprins pe toată lumea cu un gest neașteptat: i-a pupat pe gură pe unii dintre cei aflați în platou, printre care Horia Brenciu, Jorge și Andrei Bănuță. Momentul a fost rapid distribuit pe rețelele de socializare și a stârnit numeroase controverse în mediul online.

Artista nu a lăsat loc de interpretări și a venit imediat cu o explicație, într-un mesaj publicat chiar de ea:
„Ce am făcut? I-am pupat pe gură pentru că îi iubesc și pentru că am încredere în igiena lor orală. Le merge și bine anu ăsta”, a scris Theo Rose, alături de imaginile care au făcut valuri pe internet.

Gestul său a fost interpretat de mulți ca o asumare totală a personajului pe care Theo Rose îl interpreta în acel moment. În lumea manelelor, sărutul pe gură între artiști nu este ceva neobișnuit, fiind un gest de prietenie și respect. Exemple celebre sunt Florin Salam și Adrian Minune, care s-au pupat de multe ori pe gură atunci când se întâlneau la petreceri sau evenimente.

Cum au reacționat fanii când au văzut momentul cu Theo Rose

Reacțiile fanilor au fost împărțite. Unii au aplaudat naturalețea și curajul artistei, în timp ce alții s-au declarat șocați de gest. Comentariile nu au întârziat să apară: „Așa era moda în anii 2000. Se pupau pe gură. Având în vedere că și momentul e cu referire la acei ani… e ok”, „E jale cu ea. Nu are ea treabă de nimic și nimeni”, „Ce gesturi”, „Așa ceva incredibil, felicitări, ține-o pe stilul ăsta că o faci bine”,
„Cum să arunci scena în aer în halul ăsta?! Eram deja pe punctul de a schimba canalul și intră nebunia asta. Am dansat tot momentul ca la bairamurile din 2002”.

Indiferent de opinii, un lucru este cert: Theo Rose a reușit să creeze unul dintre cele mai memorabile momente ale serii și să demonstreze, încă o dată, că nu se teme să iasă din tipare și să își asume show-ul până la capăt.

Busuiocul „Săvârșin", planta de culoare mov, cultivată de regele Mihai, a primit medalia de aur
Știri România 12:07
Busuiocul „Săvârșin”, planta de culoare mov, cultivată de regele Mihai, a primit medalia de aur
Un român a încercat să fure cabluri de cupru de pe o autostradă din Spania. Mașina cu care voia să fugă l-a dat de gol
Știri România 12:07
Un român a încercat să fure cabluri de cupru de pe o autostradă din Spania. Mașina cu care voia să fugă l-a dat de gol
Cum a apărut Loredana Groza la înmormântarea tatălui. Artista s-a îmbrăcat în alb, iar fratele ei i-a fost alături
Stiri Mondene 12:41
Cum a apărut Loredana Groza la înmormântarea tatălui. Artista s-a îmbrăcat în alb, iar fratele ei i-a fost alături
Meghan Markle și Prințul Harry, afaceri tot mai proaste. Din ce cauză fundația lor riscă să se închidă
Stiri Mondene 12:31
Meghan Markle și Prințul Harry, afaceri tot mai proaste. Din ce cauză fundația lor riscă să se închidă
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor". Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Politică 01 ian.
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro"
Politică 31 dec. 2025
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
