Protevelionul 2026, cel mai urmărit de Anul Nou

Petrecerea a început cu un moment special pregătit de gazdele emisiunii, Pavel Bartoș și Raluka, alături de câteva dintre cele mai iubite vedete PRO TV: Andreea Esca, Smiley, Cabral, Andra, Horia Brenciu, Theo Rose, Irina Rimes, Gina Pistol, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cosmin Seleși.

Împreună, au deschis seara cu un show plin de energie. Distracția a continuat apoi cu momente neașteptate, în care invitați surpriză, care au fost ghiciți doar după siluetă, au pus în scenă prestații de neuitat. Andreea Esca, alături de Denis Hanganu și Pavel Bartoș au creat o atmosferă electrizantă cu dansul lor. Andra și Andrei Ursu au avut un duet de excepție cu melodia „De-ai fi în locul meu”. Loredana și Horia Brenciu au interpretat un colaj de melodii românești consacrate într-un stil inedit. Iar Irina Rimes și Ion Paladi au ridicat pe toată lumea în picioare cu „Huțulca”.

Moment All Stars – PROTEVELION 2026Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

PROTEVELION 2026 a fost lider absolut de audiență. În intervalul orar 19.58 – 2.00, show-ul a înregistrat 11,9 puncte de rating și 36,9% cotă de piață în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 8,4 puncte de rating și 25,9% share.

De-a lungul difuzării, aproape două milioane de telespectatori din întreaga țară s-au uitat la PRO TV, iar în minutul de maximă audiență, la ora 22.28, peste 2,5 milioane de români luau parte la cea mai tare petrecere de sfârșit de an. La trecerea dintre ani, în intervalul 23.55 – 0.05, PRO TV înregistra 13,4 puncte de rating și 39,9% share, în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 9,1 puncte de rating și 27,2% share. Iar la nivel național, peste două milioane de români au spus numărătoarea inversă alături de PRO TV.

Antena 1, a doua opţiune pentru telespectatori

Antena 1 s-a clasat pe locul doi cu «Revelionul cel nebun», care a atras aproximativ 1,468 de milioane de telespectatori la nivel naţional, înregistrând un rating de 8,4 puncte şi o cotă de piaţă de 21,9%, conform datelor publicate de Paginademedia.ro. În mediul urban, postul a fost urmărit de 804.000 de persoane, obţinând un rating de 8,2 puncte.

România TV şi Antena Stars, creştere în popularitate

România TV a ocupat a treia poziţie în clasament cu programul SuperRevelion, având 702.000 de telespectatori la nivel naţional. Cu toate acestea, Antena Stars a urcat în top, depăşind Realitatea Plus şi clasându-se pe locul patru cu «Revelionul Starurilor», obţinând 404.000 de telespectatori la nivel naţional.

TVR 1, o evoluţie notabilă

Revelionul TVR 1, prezentat de comediantul Dan Badea, alături de Cătălin Neamţu, a înregistrat o creştere faţă de anul precedent. Postul public s-a clasat pe locul şase la nivel naţional cu 128.000 de telespectatori şi a avut o performanţă mai bună şi în mediul urban, atrăgând aproape 100.000 de privitori.

Happy Channel, în top 10, Kanal D pierde teren

O surpriză plăcută a fost prezenţa postului Happy Channel în top 10. Pe de altă parte, Kanal D, care în 2025 ocupa locul cinci, nu a reuşit să se claseze în primele zece televiziuni pentru Revelionul 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Radu Vâlcan deslusește misterul în jurul unui nou sezon „Insula iubirii”: „Când plec de acolo sunt full de energie”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Care este, de fapt, situația din familia lui: ”Soția mea...”
Viva.ro
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Care este, de fapt, situația din familia lui: ”Soția mea...”
Ce au găsit procurorii în casa Rodicăi Stănoiu. Au fost ridicate incusiv substanțe afrodisiace din casa fostei ministre a Justiției
Unica.ro
Ce au găsit procurorii în casa Rodicăi Stănoiu. Au fost ridicate incusiv substanțe afrodisiace din casa fostei ministre a Justiției
Gina Pistol, declarații despre viața de familie. Ce detaliu a dezvăluit despre fiica ei, Josephine: "Încerc să o țin departe cât pot..."
Elle.ro
Gina Pistol, declarații despre viața de familie. Ce detaliu a dezvăluit despre fiica ei, Josephine: "Încerc să o țin departe cât pot..."
gsp
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
GSP.RO
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
GSP.RO
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
Parteneri
Da, azi e sărbătoare și puțini știu! Multe românce poartă numele acestei sfinte cuvioase! Cui trebuie să-i spui azi ”La mulți ani!”
Libertateapentrufemei.ro
Da, azi e sărbătoare și puțini știu! Multe românce poartă numele acestei sfinte cuvioase! Cui trebuie să-i spui azi ”La mulți ani!”
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Avantaje.ro
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”
Tvmania.ro
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”

Alte știri

Gara Regală Curtea de Argeș: construită în 12 luni, reparată în decenii. Descoperirea care întârzie cu încă un an lucrările de restaurare
Știri România 13:30
Gara Regală Curtea de Argeș: construită în 12 luni, reparată în decenii. Descoperirea care întârzie cu încă un an lucrările de restaurare
Vasile Groza a murit la 88 de ani. Mesajul Loredanei Groza după ce și-a pierdut tatăl: „Tu ai crezut primul în mine, m-ai susținut”
Știri România 13:27
Vasile Groza a murit la 88 de ani. Mesajul Loredanei Groza după ce și-a pierdut tatăl: „Tu ai crezut primul în mine, m-ai susținut”
Parteneri
Revoltă printre pacienți după decizia Guvernului de a nu plăti prima zi de concediu medical: „Torturăm omul bolnav în loc să combatem frauda”
Adevarul.ro
Revoltă printre pacienți după decizia Guvernului de a nu plăti prima zi de concediu medical: „Torturăm omul bolnav în loc să combatem frauda”
Emoționant! Englezii au aflat că Dan Petrescu are cancer și au reacționat instant
Fanatik.ro
Emoționant! Englezii au aflat că Dan Petrescu are cancer și au reacționat instant
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Claudia Schiffer, apariție superbă în costum de baie. Cum arată acum, la 55 de ani, supermodelul. Și-a păstrat talia ca trasă prin inel și zâmbetul cuceritor. Foto
Elle.ro
Claudia Schiffer, apariție superbă în costum de baie. Cum arată acum, la 55 de ani, supermodelul. Și-a păstrat talia ca trasă prin inel și zâmbetul cuceritor. Foto
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

La ce s-au uitat românii de Revelion 2026. Care a fost cel mai urmărit post TV de Anul Nou
Stiri Mondene 13:10
La ce s-au uitat românii de Revelion 2026. Care a fost cel mai urmărit post TV de Anul Nou
Radu Vâlcan deslusește misterul în jurul unui nou sezon „Insula iubirii”: „Când plec de acolo sunt full de energie”
Exclusiv
Stiri Mondene 13:00
Radu Vâlcan deslusește misterul în jurul unui nou sezon „Insula iubirii”: „Când plec de acolo sunt full de energie”
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Mesaje de Sf. Vasile. Cele mai frumoase urări pe care puteţi să le faceţi celor dragi
ObservatorNews.ro
Mesaje de Sf. Vasile. Cele mai frumoase urări pe care puteţi să le faceţi celor dragi
”Patru operații pe cerul gurii și o gaură între nas și gură”. Vedeta noastră face declarații cumplite. Care a fost primul simptom al cancerului
Libertateapentrufemei.ro
”Patru operații pe cerul gurii și o gaură între nas și gură”. Vedeta noastră face declarații cumplite. Care a fost primul simptom al cancerului
Parteneri
Dan Negru a văzut audiențele de Revelion, în bătălia Pro TV - Antena 1, și a reacționat! A fost și un duel al foștilor fotbaliști
GSP.ro
Dan Negru a văzut audiențele de Revelion, în bătălia Pro TV - Antena 1, și a reacționat! A fost și un duel al foștilor fotbaliști
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
GSP.ro
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
Parteneri
Ce se scumpește din 1 ianuarie. Lista accizelor și taxelor ce intră în vigoare
Mediafax.ro
Ce se scumpește din 1 ianuarie. Lista accizelor și taxelor ce intră în vigoare
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
KanalD.ro
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul

Politic

Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Politică 31 dec. 2025
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Scandal la CCR. Reacția judecătorilor puși de PSD care au blocat decizia privind pensiile speciale: o acuză pe șefa CCR de lucruri „fără precedent”
Politică 29 dec. 2025
Scandal la CCR. Reacția judecătorilor puși de PSD care au blocat decizia privind pensiile speciale: o acuză pe șefa CCR de lucruri „fără precedent”
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Parlamentarii Dianei Șoșoacă cer repatrierea aurului din rezerva națională, aflat la Banca Angliei. Cazurile Rusiei și Venezuelei, invocate de inițiatori
Fanatik.ro
Parlamentarii Dianei Șoșoacă cer repatrierea aurului din rezerva națională, aflat la Banca Angliei. Cazurile Rusiei și Venezuelei, invocate de inițiatori
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026