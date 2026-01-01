Protevelionul 2026, cel mai urmărit de Anul Nou

Petrecerea a început cu un moment special pregătit de gazdele emisiunii, Pavel Bartoș și Raluka, alături de câteva dintre cele mai iubite vedete PRO TV: Andreea Esca, Smiley, Cabral, Andra, Horia Brenciu, Theo Rose, Irina Rimes, Gina Pistol, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cosmin Seleși.

Împreună, au deschis seara cu un show plin de energie. Distracția a continuat apoi cu momente neașteptate, în care invitați surpriză, care au fost ghiciți doar după siluetă, au pus în scenă prestații de neuitat. Andreea Esca, alături de Denis Hanganu și Pavel Bartoș au creat o atmosferă electrizantă cu dansul lor. Andra și Andrei Ursu au avut un duet de excepție cu melodia „De-ai fi în locul meu”. Loredana și Horia Brenciu au interpretat un colaj de melodii românești consacrate într-un stil inedit. Iar Irina Rimes și Ion Paladi au ridicat pe toată lumea în picioare cu „Huțulca”.

PROTEVELION 2026 a fost lider absolut de audiență. În intervalul orar 19.58 – 2.00, show-ul a înregistrat 11,9 puncte de rating și 36,9% cotă de piață în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 8,4 puncte de rating și 25,9% share.

De-a lungul difuzării, aproape două milioane de telespectatori din întreaga țară s-au uitat la PRO TV, iar în minutul de maximă audiență, la ora 22.28, peste 2,5 milioane de români luau parte la cea mai tare petrecere de sfârșit de an. La trecerea dintre ani, în intervalul 23.55 – 0.05, PRO TV înregistra 13,4 puncte de rating și 39,9% share, în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 9,1 puncte de rating și 27,2% share. Iar la nivel național, peste două milioane de români au spus numărătoarea inversă alături de PRO TV.

Antena 1, a doua opţiune pentru telespectatori

Antena 1 s-a clasat pe locul doi cu «Revelionul cel nebun», care a atras aproximativ 1,468 de milioane de telespectatori la nivel naţional, înregistrând un rating de 8,4 puncte şi o cotă de piaţă de 21,9%, conform datelor publicate de Paginademedia.ro. În mediul urban, postul a fost urmărit de 804.000 de persoane, obţinând un rating de 8,2 puncte.

România TV şi Antena Stars, creştere în popularitate

România TV a ocupat a treia poziţie în clasament cu programul SuperRevelion, având 702.000 de telespectatori la nivel naţional. Cu toate acestea, Antena Stars a urcat în top, depăşind Realitatea Plus şi clasându-se pe locul patru cu «Revelionul Starurilor», obţinând 404.000 de telespectatori la nivel naţional.

TVR 1, o evoluţie notabilă

Revelionul TVR 1, prezentat de comediantul Dan Badea, alături de Cătălin Neamţu, a înregistrat o creştere faţă de anul precedent. Postul public s-a clasat pe locul şase la nivel naţional cu 128.000 de telespectatori şi a avut o performanţă mai bună şi în mediul urban, atrăgând aproape 100.000 de privitori.

Happy Channel, în top 10, Kanal D pierde teren

O surpriză plăcută a fost prezenţa postului Happy Channel în top 10. Pe de altă parte, Kanal D, care în 2025 ocupa locul cinci, nu a reuşit să se claseze în primele zece televiziuni pentru Revelionul 2026.

