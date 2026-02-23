Sezonul premiilor din 2026 a început în forță, aducând momente memorabile, vedete strălucitoare și, desigur, alegeri vestimentare care au stârnit controverse. Premiile BAFTA, desfășurate pe 22 februarie, au oferit un spectacol grandios, dar nu toate ținutele au fost pe măsura așteptărilor. Conform The List, covorul roșu a fost scena unor alegeri vestimentare îndrăznețe, unele nefericite, de la culori nepotrivite la stilizări neinspirate. Iată câteva dintre cele mai discutate apariții.

Teyana Taylor: Captivă într-o rochie dramatică

Teyana Taylor a impresionat prin alegeri vestimentare îndrăznețe, dar la Premiile BAFTA, rochia ei maro din satin a fost considerată un eșec. Gulerul înalt și pliat a creat impresia că artista era „înghițită” de propria rochie.

Ethan Hawke: Costumul care a stârnit confuzie

Ethan Hawke a optat pentru un costum negru cu detalii albe, care, deși intenționate, au dat impresia de mătreață. Alegerea unui bolo tie subțire a completat un look care nu a reușit să cucerească criticii de modă.

Kirsten Dunst: O abordare volumetrică

Rochia lui Kirsten Dunst, completată de o jachetă roz cu mâneci supradimensionate, a fost o alegere controversată. Jacheta a eclipsat o rochie altfel elegantă, demonstrând că uneori mai puțin înseamnă mai mult.

Glenn Close: Un look inspirat de decoruri

Ținuta albă cu broderii a lui Glenn Close a fost comparată cu un design de pernă sau covor. Potrivit criticilor, croiala prea largă și accesoriile neinspirate au transformat o idee promițătoare într-un eșec vestimentar.

Audrey Nuna: Inovație sau exces?

Cântăreața Audrey Nuna a combinat o fustă voluminoasă de tip «poodle skirt» cu detalii precum cardiganul, cravata și rujul albastru, creând un look suprasaturat. Criticii remarcă faptul că simplitatea în partea superioară ar fi putut salva ținuta.

Aimee Lou Wood: Roz pal, o alegere riscantă

Actrița din «The White Lotus» a purtat o rochie roz pal care, deși frumoasă ca design, i-a estompat trăsăturile. Criticii sugerează că nuanța și stilul mulat au creat un efect vizual nefavorabil.

Erin Doherty: Rochia sculpturală

Rochia conică purtată de Erin Doherty a fost interesantă, dar mai potrivită pentru o tematică extravagantă. Designul a fost comparat cu un suport pentru pahare, iar utilitatea practică a fost pusă sub semnul întrebării.

Jack O’Connell: Proporții greșite

Costumul purtat de Jack O’Connell, cu o jachetă lungă și un papion supradimensionat, a dat impresia că actorul a împrumutat hainele altcuiva. Potrivit criticilor, un papion mai mic sau o cravată ar fi îmbunătățit look-ul.

Maya Rudolph: O rochie dezordonată

Maya Rudolph a ales o rochie alb-negru cu detalii asimetrice, care părea pe punctul de a se desface. Combinată cu mâneci largi și pantofi nepotriviți, ținuta a fost considerată un fiasco de către critici.

Olivia Cooke: Sportivă pe covorul roșu

Olivia Cooke a purtat o rochie cu fermoar și detalii de plasă care au amintit de echipamentul sportiv. Potrivit criticilor, stilizarea mai atentă ar fi putut transforma această alegere într-un succes.

