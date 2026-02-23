6 premii pentru „One Battle After Another”

Evenimentul a fost găzduit de actorul scoțian Alan Cumming. care a menținut atmosfera relaxată cu momente precum împărțirea de gustări lui Timothée Chalamet și Kylie Jenner și criticile la adresa lui Paul Mescal pentru că vorbea la telefon în timpul evenimentului.

Printre primii câștigători s-au numărat Sean Penn, care a luat acasă premiul pentru actor în rol secundar pentru interpretarea sa din „One Battle After Another”, și Wunmi Mosaku, care a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru „Sinners”.

„Frankenstein” s-a impus ca lider la categoriile tehnice, câștigând la design de producție, machiaj și design de coafură și costume.

DiCaprio nu a luat premiul pentru cel mai bun actor

Cel mai mare șoc al ceremoniei a venit când Robert Aramayo, după ce a ridicat premiul EE Rising Star, i-a învins pe actori precum Chalamet și Leonardo DiCaprio pentru cel mai bun actor, potrivit Variety.

Starul britanic este protagonistul „I Swear”, un film biografic independent despre John Davidson, activist pentru sindromul Tourette din viața reală, care a fost prezent la ceremonie.

Din cauza ticurilor lui Davidson, care includ adesea limbaj jignitor, gazda Cumming s-a adresat publicului de două ori în timpul serii pentru a cere înțelegere.

„Poate ați observat un limbaj vulgar. Acesta e un factor care explică modul în care sindromul Tourette se manifestă la unii oameni, filmul explorează exact această experiență”, a declarat Cumming publicului, inclusiv Prințului și Prințesei de Wales.

„Sinners”, cel mai premiat film al unui regizor de culoare

„Sinners” al lui Ryan Coogler a intrat în istorie cu trei victorii — devenind cel mai premiat film al unui regizor de culoare — pentru scenariu original, actriță în rol secundar pentru Wunmi Mosaku și coloană sonoră originală pentru Ludwig Göransson.

Coogler a devenit, de asemenea, primul câștigător de culoare la categoria scenariu original și și-a folosit discursul ca o șansă de a-i inspira pe alții.

După ce „Hamnet” al lui Chloé Zhao a câștigat premiul pentru cel mai bun film britanic, actrița principală Jessie Buckley a câștigat acasă premiul pentru cea mai bună actriță.

Buckley, care este o favorită și în cursa pentru Oscar, a stârnit râsete în rândul publicului cu discursul său sincer și înduioșător, în timpul căruia a uitat câțiva dintre ceilalți nominalizați („Kate! Kate! Acolo erai”, i-a spus ea lui Kate Hudson).

„Sentimental Value”, primul film norvegian care a câștigat un premiu BAFTA

„Sentimental Value” a devenit primul film norvegian care a câștigat un premiu BAFTA, câștigând cel mai bun film în limba engleză, iar filmul britanic internațional nominalizat la Oscar, „My Fathers Shadow”, a avut un debut remarcabil în Marea Britanie.

Au fost prezente și cântărețele EJAE, Audrey Nuna și Rei Ami, trupa „KPop Demon Hunters”, care au cântat live în Marea Britanie pentru prima dată, și Jessie Ware, care a interpretat un cover al piesei „The Way We Were” a Barbrei Streisand pentru secțiunea In Memoriam.

Regizorul Paul Thomas Anderson, responsabil pentru „One Battle After Another”, a declarat: „Ne-ați oferit atât de multe de sărbătorit în seara asta”, adăugând că distincția este o „onoare extraordinară”. El a încheiat: „Hai să continuăm să facem filme fără frică”.

Lista premiilor la principalele categorii:

Cel mai bun film: „One Battle After Another”

Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson – „One Battle After Another”

Actriță în rol principal: Jessie Buckley – „Hamnet”

Cel mai bun actor: Robert Aramayo – „I Swear”

Actriță în rol secundar: Wunmi Mosaku – „Sinners”

Actor în rol secundar: Sean Penn – „One Battle After Another”

Cel mai bun film britanic: „Hamnet”

Film străin: „Sentimental Value”

Cel mai bun documentar: „Mr Nobody Against Putin”

Film străin: „Zootropolis 2″

Film pentru pentru copii și familie: „Boong”

Scenariu original: Ryan Coogler – „Sinners”

Scenariu adaptat: Paul Thomas Anderson – „One Battle After Another”

Cea mai bună imagine: Michael Bauman – „One Battle After Another”

Cel mai bun montaj: Andy Jurgensen – „One Battle After Another”

Cele mai bune costume: Kate Hawley – „Frankenstein”

Coloană sonoră: Ludwig Göransson pentru „Sinners”

