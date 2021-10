Transformarea lui Cătălin Moroșanu. A spus câte kilograme are acum: „Ca atunci când am luptat la K1 Seul”

În octombrie 2020, Cătălin Moroșanu avea 120 de kilograme. În decembrie a participat la „Survivor România”, a stat în Republica Dominicană mai multe luni, așa că a slabit mult. A dat jos 20 de kilograme. Spune că această greutate a avut-o în 2010, când a participat la K1, în Seul.

„Poza din stânga e din octombrie 2020. Aveam aproape 120 de kilograme și cu greu îmi mai găseam motivația de a mai intra în sală după ce am renunțat la cariera de sportiv. În decembrie am ales să merg la Survivor pentru un restart și acolo, în momente de singurătate, am realizat cât de importantă este viața și câte lucruri frumoase mai pot face pentru noua generație. Așa am hotărât că pot oferi din experiența mea tinerilor și am pus în aplicare visul meu mai vechi: Academia Cătălin Moroșanu.

Poza din dreapta: octombrie 2021, 100 kg, ca atunci când am luptat la K1 World Grand Prix Seul. Trăind un nou vis, cu o nouă motivație, ca zilnic, să pot contribui la creșterea viitorilor mari campioni. Oameni buni, urmăriți-vă visul, nu vă lăsați urmărit de el!”, a transmis sportivul pe pagina lui de Facebook.

Are propria academie care îi poartă numele

Cătălin Moroșanu s-a mutat singur la București, iar soția a rămas la Iași. Sportivul a luat această decizie cu gândul la viața lui profesională, în București și-a deschis o academie și trebuie să supervizeze totul. Își vede familia cât de des poate, nu stă prea mult despărțit de soție și de fiica lor.

„Eu cred că discuțiile că-mi las familia, până la urmă…sunt lucruri normale. Eu merg în fiecare weekend acasă, mai stau și câte o săptămână acasă. În 14 ani, mereu am fost tot plecat, eu sunt la București de atâția ani de zile, fac naveta Iași-București. Niciodată n-o să mi las familia. Soția mea chiar astăzi a plecat din București. Este mândră de mine și eu de ea, atâta timp cât reușim să ne susținem în proiectele noastre, cred că ăsta este secretul succesului.

Familia este pe primul loc, nu o s-o las pentru alte lucruri. Dar dacă tot pot face ceva pentru cariera mea, de ce să nu ne susținem unul pe altul.”, a povestit luptătorul, în cadrul unei emisuni tv.

