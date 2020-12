Valentin Ionașcu de la „Visuri la cheie”, detalii despre relația cu soția lui. Cum s-au cunoscut cei doi. „Cu cererea a fost o întreagă aventură”

„Pe Sorana am cunoscut-o la începutul anului 5, deși o mai văzusem prin facultate, fără să ne intersectăm vreodată însă. Ea făcuse anul 4 cu Erasmus, iar la revenire a ajuns la mine în grupă.

Mi-a părut dintotdeauna interesantă, m-am bucurat de conjunctură și, pentru că nimic nu e întâmplător, am făcut echipă la un proiect de atelier, în primul semestru.

Ne-am înțeles foarte bine, a fost distractiv să lucrăm împreună și chiar am luat 10 la proiect (ceea ce la Arhitectură nu e puțin lucru). Ce a urmat a fost o prietenie frumoasă și am explorat împreună ultimii ani de facultate, având o prietenă cu care am discutat orice.

Abia pe la sfârșitul anului universitar i-am mărturisit că o plac și că aș vrea să fim împreună, așa că de soție am cerut-o mult mai târziu. Eu am crezut că sunt doi ani de relație, erau doi ani și o lună, oricum eu mereu mă-ncurc la lunile de vară.

Cu cererea a fost o întreagă aventură, după cea în care am căutat inelul perfect, realizând ulterior că perfectul nu există. După un film în aer liber și tenis de masă cu niște prieteni pe Kiseleff, în drum spre casă ne-am oprit în Parcul Izvor, unde am făcut un traseu în locul de joacă.

La final, pentru că ieșise învingătoare, am dus-o în turnul de SE al castelului, unde am întrebat-o dacă vrea să fie soția mea. DA, am îngenuncheat. (râde)”, a povestit Valentin într-un interviu acordat revistei VIVA!

