În primăvara anului 2019, Florin Zamfirescu povestea într-un interviu Click că doar pentru câteva luni spectatorii îl mai pot vedea în postura de actor. Și-a anunțat retragerea după 50 de ani ani de actorie. „Merg la spectacole până în vara aceasta. În Bucureşti şi în provincie joc într-un singur spectacol, «Căsătorie în trei», şi are mare succes.

Am ajuns la o vârstă la care am simţit asta. Vreau să văd ţara, vreau să stau cu cei patru nepoţi ai mei. Sunt orfan, acum 30 de ani a murit tata, în ianuarie a murit mama, şi am avut aşa o revelaţie. Am zis. Am avut experienţele unor colegi care au luat drumul din teatru direct spre cimitir, şi nu e bine. Eu vreau să mă mai bucur de viaţă, totuşi, să pot şi eu să călătoresc, să văd ce e frumos, pentru că am făcut toate acestea doar în slujba pe care am avut-o”, a spus Florin Zamfirescu.

La 72 de ani, actorul trăiește departe de lumina reflectoarelor. Nu regretă deloc decizia pe care a luat-o acum doi ani. Spune că merită să ducă acum o viață liniștită, una dedicată familiei, nu scenei.

„M-am retras, îmi pare rău, îmi văd de viața mea, de ultimii ani vreau să fie trăiți frumos, am 40 de ani de profesorat, 50 de ani de actorie film și teatru.

Alții s-au retras, fără voia lor, și la 53 de ani, cum a fost Amza Pellea și Octavian Cotescu, nimeni n-a depășit 70 de ani. Ștefan Iordache a murit la 67 de ani, eu am 72 de ani. Nu mi-ar fi mie rușine să ies din nou pe scenă? Să fac ca Radu Beligan, cu cască în ureche și să nu mai știu ce zic și pe ce lume mă aflu?”, a declarat Florin Zamfirescu pentru impact.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

E căsătorit cu Daciana Toma

Florin Zamfirescu a făcut dezvăluiri neașteptate despre soția lui, după 10 ani de relație. De ceva timp, acesta s-a retras la țară, împreună cu soția lui, Daciana Toma, alături de care trăiește momente liniștite de aproape 10 ani. Actorul a scos la iveală amănunte mai puțin știute despre cea de-a patra soție.

„În primul rând, îi mulţumesc lui Dumnezeu că am mai apucat o zi. Eu nu sunt foarte sănătos. Soţia mea are grijă de mine şi îmi dă pastile. Am diabet, am tensiune oscilantă, dar lucrez, mă simt ok, mai ies, mai conduc maşina, nu am de gând să capotez. O veni şi clipa aia. Sper să fie scurtă.

Nu îmi e frică de moarte! Acum mă mai odihnesc după muncă, dar, la un moment dat, o să mă plictisesc de atâta odihnă. Şi, crezând că dincolo e ceva, de abia aştept să văd ce este…”, a declarat Florin Zamfirescu într-un interviu pentru revista „Taifasuri”, potrivit Click.

„A adus veselie şi, deşi este doctoriţă, e foarte bună gospodină şi foarte grijulie. Este tot ce mi-am putut dori de-a lungul întregii vieţi şi am găsit abia la final”, a mai declarat acesta.

Citeşte şi:

Un muncitor a murit pe un șantier al Primăriei Sector 3 cu un an și jumătate înainte de cei doi lucrători de la Biblioteca Națională. Decesul, ținut sub tăcere

Da, ne mint în față! Pentru că le permitem. Cum vor Iohannis și Cîțu să arunce vina pe alții în privința vaccinării

Vaccinarea anti-COVID cu doza 3 începe astăzi. Câți români s-au programat deja pe platformă

PARTENERI - GSP.RO Ion Țiriac și-a luat revanșa! Ce cadou i-a făcut Simonei Halep, în ziua în care a împlinit 30 de ani

Playtech.ro ȘOC! Epidemiolog celebru, avertisment înfiorător pentru România. Ce urmează în țară

Observatornews.ro O româncă povesteşte cum s-a apucat de videochat şi a făcut 1 milion de dolari în câteva luni. Reacţia părinţilor când le-a spus adevărul

HOROSCOP Horoscop 28 septembrie 2021. Racii revin la sentimente mai bune, de voie, de nevoie, în tot ce este legat de evoluția profesională

Știrileprotv.ro VIDEO. Șefa Comisiei Europene a refuzat să dea mâna cu fostul ministru Cristian Ghinea: ”I’m sorry”

Telekomsport Impresiile unui polonez ajuns în Mioveni: ”Nu am întâlnit niciodata aşa ceva în Polonia”. Ce spune despre români