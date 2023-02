Vica Blochina, DOC și Ada Dumitru au fost propuși săptămâna aceasta spre eliminare, după ce Faimoșii au pierdut jocul de imunitate de săptămâna aceasta, la Survivor România 2023. DOC și Ada Dumitru, fiica vitregă a lui Bebe Cotimanis, au primit mai multe voturi din partea fanilor emisiunii decât Vica Blochina, așadar ea a fost trimisă acasă.

Concurenta din echipa Faimoșilor a rezistat o lună în competiția din Republica Dominicană. A intrat de mai multe ori pe traseu. a adus multe puncte echipei sale, dar publicul show-ului a eliminat-o din concurs. După ce prezentatorul Daniel Pavel a anunțat că e eliminată, Vica a făcut declarații.

„Pentru mine această competiție a fost extrem de grea. Și dacă ar fi fost să rămân aici, pentru mine ar fi fost un calvar. Nu am vrut să demotivez colegii și am încercat tot timpul să stau pe pozitiv, dar întotdeauna, cumva, m-am conectat cu casa. Mi-am dorit. M-am rugat la Dumnezeu astăzi să rămână Ada în competiție, pentru că știam că are nevoie să stea aici”, a spus Vica Blochina, care s-a abținut să nu plângă în fața camerelor de filmat.

„Survivor România, cu vasta mea experiență de reality, este cea mai grea competiție, pentru oricine. Eu cred că e cea mai grea competiție din lume.

Sunt foarte fericită că am făcut parte din această echipă. Sunt foarte fericită că am cunoscut oamenii ăștia. Sunt foarte fericită și recunoscătoare că am avut echipa adversă de Războinici, care sunt minunați. A făcut față, deci mi-a plăcut foarte mult”, a mai zis Vica Blochina, după care și-a luat rămas bun de la toți colegii ei.

Vica Blochina a avut probleme la Survivor 2023

Săptămâna trecută, Vica Blochina a leșinat la Survivor 2023 și a fost dusă pe brațe la medic. Deodată, ea și-a dus mâinile la față și a început să plângă. „Îi e rău lui Vica, măi! Doctor! Teo! Domnul Teo”, au strigat Faimoșii când au văzut că Vicăi i s-a făcut rău. Aceasta și-a pierdut conștiența, colegii ei i-au dat cu apă pe față, apoi au întins-o pe bancă. Treptat, Faimoasa și-a mai revenit și a fost dusă pe brațe la medic de colegii ei de echipă. „N-are aer! Ușor cu capul!”, au mai strigat disperați Faimoșii. Vica Blochina a fost tratată de medicul care e mereu pe platou, la filmările Survivor 2023, în Republica Dominicană.

Vica Blochina și-a revenit și a făcut declarații despre starea ei de sănătate, după ce i s-a făcut rău. „Nu mă simt încă foarte bine, mă doare capul, dar nu știu tot ce s-a întâmplat, nu-mi amintesc. Nu am avut putere în mâini și picioare, nu am putut să țin nici un pahar de apă”, a spus ea la Survivor 2023. Și a continuat: „Experiența Survivor este foarte grea pentru mine. În momentele acestea îmi doresc să merg acasă. (…) Sper să mă fac bine, să pot intra la joc. Mulțumesc colegilor care m-au susținut!”.

Cine este Vica Blochina

Vica Blochina are 47 de ani și s-a născut pe 8 august 1975, în Lituania. S-a stabilit în România în urmă cu foarte mulți ani, iar aici s-a afirmat ca dansatoare într-un club din București. Ea a făcut parte dintr-o trupă de balet din țara sa natală. În copilărie, Vica Blochina a locuit într-un apartament cu trei camere alături de familia sa. Nu s-a plâns niciodată de viața pe care a trăit-o în Lituania.

„Nu pot să spun că am crescut într-o familie săracă, știi? Vin din Lituania, o țară mică, cu 3,8 milioane de locuitori. Am crescut într-o familie normală, cu multă iubire, dar și cu un tată foarte sever, care mă certa și mă bătea. Eram războinică de mică”. Vedeta are 1,75 m înălțime și o greutate de 65 de kilograme. Vica Blochina este blondă, cu ochii albaștri.

Timp de 16 ani, ea a avut o relație ascunsă cu Victor Pițurcă și împreună au un băiat în vârstă de 14 ani, Edan. Vica Blochina a trecut prin multe ca Victor Pițurcă să recunoască băiatul, el fiind căsătorit și având deja doi copii cu soția sa. Pentru a demonstra că este copilul antrenorului, Vica Blochina a solicitat un test de paternitate. După ce testul ADN a arătat că este copilul lui, Victor Pițurcă i-a plătit o pensie alimentară de 50.000 de euro retroactiv și câte 2.900 de euro pe lună pentru creșterea fiului său.

