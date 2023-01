Deși este obișnuită cu viață de lux, Vica Blochina a renunțat la confort și a acceptat provocarea de a participa la Survivor România 2023. Va sta în jungla din Republica Dominicană departe de cei dragi, fără tehnologie și fără luxul cu care era obișnuită.

Vica Blochina – viața personală

Vica Blochina are 47 de ani și s-a născut pe 8 august 1975, în Lituania. S-a stabilit în România în urmă cu foarte mulți ani, iar aici s-a afirmat ca și dansatoare într-un club din București. Ea a făcut parte dintr-o trupă de balent din țara sa natală.

În copilărie, Vica Blochina a locuit într-un apartament cu trei camere alături de familia sa. Nu s-a plâns niciodată de viața pe care a trăit-o în Lituania. „Nu pot să spun că am crescut într-o familie săracă, știi? Vin din Lituania, o țară mică cu 3 milioane 800 de locuitori. Am crescut într-o familie normală, cu multă iubire, dar și cu un tată foarte sever, care mă certa și mă bătea. Eram războinică de mică”. Vedeta are 1.75 m înălțime și o greutate de 65 de kilograme. Vica Blochina este blondă cu ochii albaștri.

Timp de 16 ani, ea a avut relație ascunsă cu Victor Pițurcă și împreună au un băiat în vârstă de 14 ani, Edan.

Vica Blochina a trecut prin multe ca Victor Pițurcă să recunoască băiatul, el fiind căsătorit și având deja doi copii cu soția sa.

Pentru a demonstra că este copilul antrenorului, Vica Blochina a solicitat un test de paternitate. După ce testul ADN a arătat că este copilul lui, Victor Pițurcă i-a plătit o pensie alimentară de 50.000 de euro retroactiv și câte 2.900 de euro pe lună pentru creșterea fiului său.

Vica Blochina – carieră

Originară din Lituania, Vica Blochina e stabilită în România de mai bine de 20 de ani. În tinerețe, aceasta a fost balerină la Clubul Melody din București, acolo unde l-a cunoscut pe Victor Pițurcă. Pe vremea aceea, ea avea doar 20 de ani, iar el, 39 și era căsătorit. S-au îndrăgostit și au trăit o intensă poveste de iubire, timp de 16 ani, ea i-a fost amantă.

Barul Melody era situat la subsolul cinematografului Patria. În 2004, clubul în care Vica Blochina a lucrat ca dansatoare s-a închis. „Nu puteai să ajungi la Melody dacă nu erai o dansatoare sau o balerină profesionistă. La Melody era la fel ca la Moulin Rouge, din Paris. Iliescu venea acolo, premierul Năstase venea acolo. Revelioanele erau cumpărate de Cataramă, adică nah… Tăriceanu mai venea. Gigi Becali nu avea masă în faţă, avea în spate, să ştii! Nu am fost niciodată combinată cu un bărbat sărac! Nu pot. Dar să știi că nu am cerut nimănui nimic”, a dezvăluit Vica Blochina în emisiunea online „Fiță cu Adiță”.

De-a lungul timpului, Vica Blochina a rămas în atenția ziarelor fiind implicată în mai multe scandaluri. Fosta balerină a participat la mai multe reality show-uri din România precum Ferma, Splash! Vedete la apă, Asia Express.

În prezent, fosta amantă a lui Victor Pițurcă este concurentă la Survivor România și face parte din echipa Faimoșilor. Ea participă la show-ul de la PRO TV pentru bani, dar și pentru dorința pe care o are de a-și face fiul mândru de ea.

