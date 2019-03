În ciuda zvonurilor de destrămare apărute acum vreo doi-trei ani, Holograf sărbătorește, în 2019, 34 de ani de la înființare. Dan Bittman, liderul trupei, crede că i-a ținut împreună mai ales regula stabilită în urmă cu foarte multă vreme în legătură cu femeile: să nu lase vreuna să intervină între ei.

„La noi, secretul longevității sunt cei șapte ani de acasă. Am niște colegi nemaipomeniți. Fiecare a fost fabulos în felul lui. Și au fost și cu școala. Edi a fost primul la facultate, Dino, la fel, nemaipomenit, a făcut Metalurgie, Mugurel este arhitect și matematician, citește enorm, un om cu care ai ce povesti în orice moment al vieții și un om cu umor. Romică e mai tăcut, dar e venit mai de curând. Eu am fost oaia neagră a familiei. Întotdeauna toți am fost suficient de inteligenți să nu ne certăm din prostii, niciodată din cauza femeilor și nici a banilor. Important e să știi să fii băiat deștept”, a declarat Dan Bittman pentru Libertatea.