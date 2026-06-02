„În ceea ce îl privește pe Zelenski și încheierea războiului până la sfârșitul anului: războiul Rusia-Ucraina poate fi încheiat până la sfârșitul zilei de astăzi, am spus acest lucru în repetate rânduri”, a comentat reprezentantul Kremlinului declarațiile venite de la Kiev.

„Pentru a face acest lucru, Zelenski trebuie să dea ordin forțelor sale armate să părăsească teritoriul regiunilor rusești”, a adăugat Peskov.

Pe front, armata invadatoare rusă începe să piardă teren pentru prima dată de la contraofensiva ucraineană din vara anului 2023, în timp ce sectorul petrolier al Rusiei, o sursă importantă de finanțare a războiului, este puternic afectat de atacuri aeriene.

Suprafața ocupată de Rusia în Ucraina s-a micșorat cu aproximativ 120 de kilometri pătrați în aprilie 2026, o pierdere nemaiîntâlnită în decurs de o lună de la contraofensiva ucraineană din vara anului 2023, arată o analiză făcută de AFP în baza hărților actualizate zilnic de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Cel puțin patru cauze pot explica reculul armatei ruse: blocarea terminalelor Starlink folosite de Rusia în Ucraina, represiunea Kremlinului asupra Telegram, folosit de soldații ruși pentru a comunica mai rapid între ei, contraatacurile terestre ucrainene și atacurile de la distanță medie ale Ucrainei.

Nu este exclusă și ipoteza unui posibil efect al „tendințelor sezoniere”, dezghețarea solului și ploile de primăvară „deteriorând condițiile” pentru mișcările trupelor.

