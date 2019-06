Simona Pătruleasa nu e genul care să petreacă ore bune în fața oglinzii înainte de a ieși din casă. Prezentatoarea Știrilor Kanal D ne-a dezvăluit că execută la foc automat machiajul și nu are probleme cu alegerea hainelor. „Pentru evenimente mai am persoane care vin și mă ajută cu machiajul, dar în general, singură, în 5 minute îl realizez, nu am răbdare. La Kanal D trec pe la machiaj, pentru că cineva trebuie să mă aranjeze oricum la păr; la păr nu sunt atât de pricepută. Și la machiaj mă mai ajută când nu am așa o stare extraordinară și răbdare fabuloasă. Nu am făcut cursuri, „am furat” de pe la fiecare, pur și simplu este vorba de experiență și de rutina de zi cu zi. E chestie de obișnuință, știu exact cum trebuie, ce îmi trebuie, cum fac o dungă, ce culoare să pun, de asta și durează 5 minute, pentru că știu pașii care sunt”, ne-a mărturisit ea.

Simona Pătruleasa prefera incalțămintea comodă

Are în mașină de la cosmetice la haine și pantofi cu toc

Ca orice femeie, vedeta TV are în geantă obiecte de retușare a machiajului, însă adevăratul arsenal îl păstrează în mașină. Și tot acolo și-au găsit loc și diverse outfituri. Simona susține că dintotdeauna a fost organizată. „Țin în mașină o borsetuță de cosmetice, în care am în permanență un fond de ten, un burețel, un rimel, iar în geantă am un creion de contur, un gloss, întotdeauna am ulei de cuticule și un parfum bineînțeles. Dar nu e un chin să le car, e o plăcere. Întotdeauna am fost așa, tot timpul am fost foarte organizată. Niciodată nu plec de acasă fără să fiu pregătită, pentru că nu se știe niciodată când apare ceva. Eu întotdeauna ziua mă încalț comod, am pantofi cu toc în mașină, am un sacou, am multe lucruri de rezervă”, a declarat, pentru Libertatea, Simona Pătruleasa.

