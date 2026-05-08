Producție-record de rapiță: 7.250 kg/ha

Potrivit publicației daneze de specialitate Effektivt Landbrug, Lars Riis și fiul său Jens au obținut locul patru în competiția europeană de randament, după o producție considerată printre cele mai mari realizate vreodată în Danemarca.

Cei doi fermieri danezi au cultivat hibridul LG Adapt și au obținut o producție de 7.250 kg de rapiță la hectar pe o suprafață de 8,4 hectare.

„Randamentul său la rapiță a fost de un impresionant 7.250 kg/ha cu LG ADAPT și o utilizare de 61% din potențial”, notează revista Effektivt Landbrug.

Chiar dacă rezultatul este impresionant, recordul mondial a fost depășit în același timp de fermierul britanic Tim Lamyman din Lincolnshire, care a obținut 7.520 kg/ha cu hibridul LG Avenger.

Diferența dintre cele două performanțe este de mai puțin de 300 kg/ha.

Strategia care a dus la producții foarte mari la rapiță

Fermierul danez spune că succesul a venit în urma unei strategii bazate pe semănat timpuriu, fertilizare ridicată și dezvoltarea unor plante foarte viguroase încă din toamnă.

Rapița a fost semănată pe 5 august, după cultura de orz de iarnă, cu o distanță între rânduri de 57 cm și o densitate de 25 de plante/mp.

Înainte de semănat au fost aplicate 80 kg de azot utilizabil, iar cultura a beneficiat de două tratamente pentru reglarea creșterii.

„Înainte de semănat, s-au aplicat 80 kg de azot (N) utilizabil la rapiță. La sfârșitul lunii august, plantele aveau 4-5 frunze, iar creșterea lor a fost reglată cu 0,5 l/ha Caryx. Trei săptămâni mai târziu, rapița a fost din nou reglată cu 0,5 l/ha Medax Top”, a explicat fermierul.

Toată familia din Danemarca este implicată în munca de la fermă

Cele nouă măsuri folosite pentru cultura de rapiță

Lars Riis a prezentat și cele nouă măsuri pe care le consideră esențiale pentru obținerea unor producții ridicate de rapiță:

aplicarea gunoiului de grajd lichid,

semănat timpuriu,

combaterea melcilor,

erbicidare imediat după semănat,

controlul cerealelor spontane,

combaterea puricilor,

două tratamente pentru reglarea creșterii,

aport de potasiu,

tratament în noiembrie.

Fermierul acordă o atenție specială și fertilizării cu sulf și potasiu, elemente considerate tot mai importante în tehnologia modernă a rapiței.

În ultimii ani, aplicarea sulfului a crescut la aproximativ 70 kg/ha, iar potasiul a fost administrat atât toamna, cât și primăvara.

În ceea ce privește protecția culturii, fermierul a realizat tratamente împotriva dăunătorilor încă din luna martie și un singur tratament fungicid la finalul lunii aprilie.

Cea mai mare producție de rapiță din istoria fermei

Recoltarea rapiței a avut loc pe 1 august 2025 și a adus cea mai mare producție de rapiță obținută vreodată de familie.

„Uau! A funcționat!! O etapă importantă a fost atinsă vineri după-amiază la Lars Riis. Scopul și speranța din acest an a fost să obținem peste 7 tone în câmpul experimental și am reușit pentru TOȚI hibrizii comuni!”, a scris atunci fermierul pe Facebook.

„Motto-ul lui Lars este că trebuie să depui puțin efort, iar el acordă atenție tuturor micilor detalii pe tot parcursul sezonului. Întreaga familie și angajații sunt implicați în muncă și este minunat să experimentezi unitatea și angajamentul familiei Riis. Tatăl Kristen și fiul Jens ajută la plecarea cu mașina, mama Lisbeth oferă un prânz delicios la pachet cu prăjitură de casă pentru toată lumea la cafeaua de după-amiază, verii vin să se salute”, mai aflăm de pe Facebook-ul fermei din Danemarca.

Potrivit Effektivt Landbrug, aceasta este „probabil cea mai mare producție de rapiță obținută vreodată în Danemarca”.

Și un fermier din județul Bacău, alături de fiul său, a reușit o performanță rar întâlnită în agricultura românească: a obținut 5.500 kg/ha la rapiță fără irigații, pe o suprafață de 82 de hectare, într-un sezon considerat excepțional.

