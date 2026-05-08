Sumele vehiculate variază între 84,1 și 184 de milioane de euro, diferența venind din evaluarea între valoarea de lichidare și cea de piață, conform unui raport consultat de News.ro.

Statul, interesat de șantierul naval la preț de lichidare

Statul român ar putea interveni pentru a prelua șantierul la prețul de lichidare, fără licitație, în vederea unui posibil parteneriat cu gigantul german Rheinmetall. Compania, alături de MSC, și-a exprimat deja intenția de a investi substanțial în modernizarea șantierului din Mangalia, conform unui comunicat oficial transmis marți.

Preluarea șantierului naval falimentar din Mangalia de către Rheinmetall și MSC ar deschide perspective pozitive pentru viitorul industriei navale și de apărare din România și ar marca începutul unei noi ere”, se arată în comunicatul Rheinmetall. Grupul german intenționează să transforme șantierul într-un centru de producție pentru nave militare și civile, consolidând poziția României în industria de apărare europeană.

Rheinmetall și MSC, pregătite pentru investiții masive

Rheinmetall AG, cunoscut pentru fabricarea de echipamente militare și sisteme de securitate, este deja activ în România prin divizia sa Rheinmetall Automechanica din Mediaș.

Compania plănuiește să construiască la Mangalia patru nave militare finanțate prin programul european SAFE, în valoare de 920 de milioane de euro, însă ambițiile sale depășesc acest proiect specific. Obiectivul lor este să atragă noi programe europene și globale care să transforme România într-un hub al construcțiilor navale.

MSC, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de transport maritim și logistică, va colabora cu Rheinmetall pentru a revitaliza șantierul și a-l transforma într-un punct strategic pentru construcții navale.

Situația economică precară a șantierului Damen Mangalia

Cu datorii acumulate de aproape două miliarde de lei, șantierul naval din Mangalia se află într-o situație financiară critică. Potrivit rapoartelor analizate de News.ro, 85% din creanțele totale sunt revendicate de compania-mamă Damen și de subsidiarele sale:

  • Damen Holding BV: 744 de milioane de lei
  • Damen Shipyards Gorinchem BV: 306,4 milioane de lei
  • Damen Workforce România SRL: 52 de milioane de lei
  • Damen Offshore & Specialized Vessels BV: 22,3 milioane de lei
  • Damen Global Support BV: 16,5 milioane de lei
  • Șantierul Naval Damen Galați: 11,5 milioane de lei

Comparativ, celelalte solicitări sunt mult mai modeste, inclusiv cele ale ANAF (26 de milioane de lei) și ale Muehlhan SRL (21 de milioane de lei). În martie 2026, șantierul avea de încasat doar 7 milioane de lei de la diverși clienți, în timp ce datoriile curente depășeau 234 de milioane de lei.

Concedieri colective și incertitudini pentru angajați

Pe lângă problemele financiare, șantierul se confruntă și cu o criză socială. În momentul inițierii procedurii de faliment, aproximativ 1.030 de angajați lucrau la Damen Mangalia. Însă miercuri, 6 mai 2026, lichidatorul CITR a notificat sindicatul Navalistul și autoritățile locale cu privire la demararea concedierilor colective, care-i vor afecta pe toți cei 1.011 salariați.

„Încetarea raporturilor de muncă se va realiza etapizat, având în vedere existența unor activități limitate, cu caracter temporar, necesare finalizării proiectelor aflate în derulare și derulării operațiunilor de lichidare”, se precizează în notificarea consultată de News.ro.

În prima etapă, 740 de angajați vor primi preaviz între 27 mai și 24 iunie, iar contractele lor vor fi reziliate începând cu 25 iunie. Restul de 271 de lucrători vor primi preaviz între 18 iunie și 15 iulie, încetarea contractelor urmând să aibă loc pe 16 iulie.

„Anticipăm că, odată cu decizia de concediere, mulți vor pleca. Ce-i mai ține aici sunt salariile compensatorii pe care le pot primi, în caz de concediere colectivă. Dacă-și dau demisia, nu le mai încasează”, a declarat liderul sindical Laurențiu Gobeajă.

Până la finalizarea concedierilor, angajații beneficiază de drepturile salariale asigurate prin fondul de garantare, cu un buget lunar estimat între 5 și 6 milioane de lei. Diferența pentru salariile compensatorii va fi achitată din vânzarea activelor șantierului, potrivit liderului sindical.

Statul român, pregătit să intervină

Guvernul României a adoptat recent o ordonanță de urgență care permite preluarea activelor funcționale ale companiilor de interes strategic, aflate în faliment, pentru a sprijini industria de apărare. Dacă șantierul din Mangalia va fi preluat de stat la prețul de lichidare, acesta ar putea deveni parte a unui joint-venture cu Rheinmetall.

Decizia creditorilor din ședința de vineri va determina dacă șantierul va fi scos la licitație la valoarea de piață actuală de 184 de milioane de euro sau la valoarea de lichidare, de 84,1 milioane de euro. Diferența de 100 de milioane de euro dintre cele două valori subliniază importanța hotărârii.

Un nou capitol pentru industria navală din România?

Dacă Rheinmetall și MSC vor prelua șantierul, acesta ar putea deveni un pilon al industriei navale și de apărare din România.

„Planul actual prevede că reluarea operațiunilor șantierelor navale va depăși construcția celor patru nave planificate în prezent. Ideea este de a transforma România într-un important centru european de producție pentru construcția navală”, au declarat reprezentanții Rheinmetall.

În așteptarea deciziei de astăzi, viitorul Șantierului Naval Damen Mangalia rămâne sub semnul incertitudinii, dar interesul investitorilor internaționali și implicarea statului oferă o rază de speranță pentru un posibil nou început.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mișcarea neașteptată a lui Sorin Grindeanu! Nonșalant, a venit în fața românilor și a făcut anunțul care schimbă tot
Viva.ro
Mișcarea neașteptată a lui Sorin Grindeanu! Nonșalant, a venit în fața românilor și a făcut anunțul care schimbă tot
Cristian Tudor Popescu a făcut topul președinților României de după 1989. Pe ce loc l-a pus pe Nicușor Dan: „Criteriul a fost răul cel mai mic”
Unica.ro
Cristian Tudor Popescu a făcut topul președinților României de după 1989. Pe ce loc l-a pus pe Nicușor Dan: „Criteriul a fost răul cel mai mic”
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.RO
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
FOTO | Handbalistele echipei naționale, party în club cu țigări și alcool, alături de directorul tehnic FRH
GSP.RO
FOTO | Handbalistele echipei naționale, party în club cu țigări și alcool, alături de directorul tehnic FRH
Parteneri
Ilie Bolojan, mesaj viral de ultimă oră, dar stai să vezi reacția fulger a lui Tudor Chirilă. Ce comentariu a putut lăsa artistul: "Domnule Ilie Bolojan, ceea ce aveți acum..."
Libertateapentrufemei.ro
Ilie Bolojan, mesaj viral de ultimă oră, dar stai să vezi reacția fulger a lui Tudor Chirilă. Ce comentariu a putut lăsa artistul: "Domnule Ilie Bolojan, ceea ce aveți acum..."
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Avantaje.ro
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Cine este noul proprietar al castelului Bran care se ocupă și de Graceland, casa lui Elvis Presley: se fac angajări imediat după achiziție
Știri România 09:01
Cine este noul proprietar al castelului Bran care se ocupă și de Graceland, casa lui Elvis Presley: se fac angajări imediat după achiziție
Prețul benzinei s-a stabilizat, iar cel al motorinei a scăzut ușor, vineri, 8 mai 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Știri România 08:13
Prețul benzinei s-a stabilizat, iar cel al motorinei a scăzut ușor, vineri, 8 mai 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Parteneri
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge vânzătorii că au motoarele distruse
Adevarul.ro
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge vânzătorii că au motoarele distruse
Universitatea Craiova merge în Gruia cu cifre de campioană! Oltenii domină play-off-ul la cel mai important capitol
Fanatik.ro
Universitatea Craiova merge în Gruia cu cifre de campioană! Oltenii domină play-off-ul la cel mai important capitol
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
"Corbii" s-au întors în Superliga
"Corbii" s-au întors în Superliga
Nsimba a dus Craiova mai aproape de titlu și este jucătorul etapei în Superliga
Nsimba a dus Craiova mai aproape de titlu și este jucătorul etapei în Superliga
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
S-a aflat în urmă cu scurt timp! În plină criză, Claudiu Manda a făcut anunțul despre Sorin Grindeanu care răstoarnă toate calculele politice
Viva.ro
S-a aflat în urmă cu scurt timp! În plină criză, Claudiu Manda a făcut anunțul despre Sorin Grindeanu care răstoarnă toate calculele politice

Monden

Imagini în premieră. Gabi Tamaș, trimis pentru prima dată la duelul pentru eliminare la Survivor România 2026
Exclusiv
Stiri Mondene 07 mai
Imagini în premieră. Gabi Tamaș, trimis pentru prima dată la duelul pentru eliminare la Survivor România 2026
Ce spun artiștii din România despre prețul din piețe al cireșelor: „Trăim într-o țară cu mulți pomi fructiferi”
Exclusiv
Stiri Mondene 07 mai
Ce spun artiștii din România despre prețul din piețe al cireșelor: „Trăim într-o țară cu mulți pomi fructiferi”
Parteneri
„Se numește muncă!” Ioana Ginghină, apariție incendiară în costum de baie la 48 de ani. Vedeta a dat startul sezonului de plajă în propria curte și a rupt tăcerea despre dieta draconică pe care o urmează: „Sunt pe...
TVMania.ro
„Se numește muncă!” Ioana Ginghină, apariție incendiară în costum de baie la 48 de ani. Vedeta a dat startul sezonului de plajă în propria curte și a rupt tăcerea despre dieta draconică pe care o urmează: „Sunt pe...
Motivul pentru care elevul de la liceul de arte din Constanţa s-a sinucis. Tatăl ar fi fost agresiv cu el
ObservatorNews.ro
Motivul pentru care elevul de la liceul de arte din Constanţa s-a sinucis. Tatăl ar fi fost agresiv cu el
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Parteneri
Detaliu straniu: de ce Luis Enrique îi ordona lui Safonov să „țintească” tribunele la degajări
GSP.ro
Detaliu straniu: de ce Luis Enrique îi ordona lui Safonov să „țintească” tribunele la degajări
Raluca i-a dat vestea, imediat după promovarea în Superliga
GSP.ro
Raluca i-a dat vestea, imediat după promovarea în Superliga
Parteneri
Trump susține că a avut o discuție excelentă cu von der Leyen, dar lansează noi amenințări
Mediafax.ro
Trump susține că a avut o discuție excelentă cu von der Leyen, dar lansează noi amenințări
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Wowbiz.ro
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Cu ce se confruntă Valentin Sanfira, după divorț. Artistul a scris un mesaj în mediul online: „Plâng de fiecare dată”
Wowbiz.ro
Cu ce se confruntă Valentin Sanfira, după divorț. Artistul a scris un mesaj în mediul online: „Plâng de fiecare dată”
Discuții informale la Cotroceni. Ilie Bolojan, primit de Nicușor Dan
Mediafax.ro
Discuții informale la Cotroceni. Ilie Bolojan, primit de Nicușor Dan
Kelemen Hunor este îndoliat! Fondatorul UDMR, Gyula Vida, s-a stins din viață la 94 de ani
KanalD.ro
Kelemen Hunor este îndoliat! Fondatorul UDMR, Gyula Vida, s-a stins din viață la 94 de ani

Politic

Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Interviu
Politică 07 mai
Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Ilie Bolojan și Dominic Fritz, anunț comun despre PNL și USR, după discuțiile cu Nicușor Dan de la Cotroceni
Politică 07 mai
Ilie Bolojan și Dominic Fritz, anunț comun despre PNL și USR, după discuțiile cu Nicușor Dan de la Cotroceni
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Jucătorul trecut pe la Steaua care era milionar încă de pe vremea lui Ceaușescu. Ce afaceri făcea acesta
Fanatik.ro
Jucătorul trecut pe la Steaua care era milionar încă de pe vremea lui Ceaușescu. Ce afaceri făcea acesta
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea