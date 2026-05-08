Sumele vehiculate variază între 84,1 și 184 de milioane de euro, diferența venind din evaluarea între valoarea de lichidare și cea de piață, conform unui raport consultat de News.ro.

Statul, interesat de șantierul naval la preț de lichidare

Statul român ar putea interveni pentru a prelua șantierul la prețul de lichidare, fără licitație, în vederea unui posibil parteneriat cu gigantul german Rheinmetall. Compania, alături de MSC, și-a exprimat deja intenția de a investi substanțial în modernizarea șantierului din Mangalia, conform unui comunicat oficial transmis marți.

„Preluarea șantierului naval falimentar din Mangalia de către Rheinmetall și MSC ar deschide perspective pozitive pentru viitorul industriei navale și de apărare din România și ar marca începutul unei noi ere”, se arată în comunicatul Rheinmetall. Grupul german intenționează să transforme șantierul într-un centru de producție pentru nave militare și civile, consolidând poziția României în industria de apărare europeană.

Rheinmetall și MSC, pregătite pentru investiții masive

Rheinmetall AG, cunoscut pentru fabricarea de echipamente militare și sisteme de securitate, este deja activ în România prin divizia sa Rheinmetall Automechanica din Mediaș.

Compania plănuiește să construiască la Mangalia patru nave militare finanțate prin programul european SAFE, în valoare de 920 de milioane de euro, însă ambițiile sale depășesc acest proiect specific. Obiectivul lor este să atragă noi programe europene și globale care să transforme România într-un hub al construcțiilor navale.

MSC, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de transport maritim și logistică, va colabora cu Rheinmetall pentru a revitaliza șantierul și a-l transforma într-un punct strategic pentru construcții navale.

Situația economică precară a șantierului Damen Mangalia

Cu datorii acumulate de aproape două miliarde de lei, șantierul naval din Mangalia se află într-o situație financiară critică. Potrivit rapoartelor analizate de News.ro, 85% din creanțele totale sunt revendicate de compania-mamă Damen și de subsidiarele sale:

Damen Holding BV: 744 de milioane de lei

Damen Shipyards Gorinchem BV: 306,4 milioane de lei

Damen Workforce România SRL: 52 de milioane de lei

Damen Offshore & Specialized Vessels BV: 22,3 milioane de lei

Damen Global Support BV: 16,5 milioane de lei

Șantierul Naval Damen Galați: 11,5 milioane de lei

Comparativ, celelalte solicitări sunt mult mai modeste, inclusiv cele ale ANAF (26 de milioane de lei) și ale Muehlhan SRL (21 de milioane de lei). În martie 2026, șantierul avea de încasat doar 7 milioane de lei de la diverși clienți, în timp ce datoriile curente depășeau 234 de milioane de lei.

Concedieri colective și incertitudini pentru angajați

Pe lângă problemele financiare, șantierul se confruntă și cu o criză socială. În momentul inițierii procedurii de faliment, aproximativ 1.030 de angajați lucrau la Damen Mangalia. Însă miercuri, 6 mai 2026, lichidatorul CITR a notificat sindicatul Navalistul și autoritățile locale cu privire la demararea concedierilor colective, care-i vor afecta pe toți cei 1.011 salariați.

„Încetarea raporturilor de muncă se va realiza etapizat, având în vedere existența unor activități limitate, cu caracter temporar, necesare finalizării proiectelor aflate în derulare și derulării operațiunilor de lichidare”, se precizează în notificarea consultată de News.ro.

În prima etapă, 740 de angajați vor primi preaviz între 27 mai și 24 iunie, iar contractele lor vor fi reziliate începând cu 25 iunie. Restul de 271 de lucrători vor primi preaviz între 18 iunie și 15 iulie, încetarea contractelor urmând să aibă loc pe 16 iulie.

„Anticipăm că, odată cu decizia de concediere, mulți vor pleca. Ce-i mai ține aici sunt salariile compensatorii pe care le pot primi, în caz de concediere colectivă. Dacă-și dau demisia, nu le mai încasează”, a declarat liderul sindical Laurențiu Gobeajă.

Până la finalizarea concedierilor, angajații beneficiază de drepturile salariale asigurate prin fondul de garantare, cu un buget lunar estimat între 5 și 6 milioane de lei. Diferența pentru salariile compensatorii va fi achitată din vânzarea activelor șantierului, potrivit liderului sindical.

Statul român, pregătit să intervină

Guvernul României a adoptat recent o ordonanță de urgență care permite preluarea activelor funcționale ale companiilor de interes strategic, aflate în faliment, pentru a sprijini industria de apărare. Dacă șantierul din Mangalia va fi preluat de stat la prețul de lichidare, acesta ar putea deveni parte a unui joint-venture cu Rheinmetall.

Decizia creditorilor din ședința de vineri va determina dacă șantierul va fi scos la licitație la valoarea de piață actuală de 184 de milioane de euro sau la valoarea de lichidare, de 84,1 milioane de euro. Diferența de 100 de milioane de euro dintre cele două valori subliniază importanța hotărârii.

Un nou capitol pentru industria navală din România?

Dacă Rheinmetall și MSC vor prelua șantierul, acesta ar putea deveni un pilon al industriei navale și de apărare din România.

„Planul actual prevede că reluarea operațiunilor șantierelor navale va depăși construcția celor patru nave planificate în prezent. Ideea este de a transforma România într-un important centru european de producție pentru construcția navală”, au declarat reprezentanții Rheinmetall.

În așteptarea deciziei de astăzi, viitorul Șantierului Naval Damen Mangalia rămâne sub semnul incertitudinii, dar interesul investitorilor internaționali și implicarea statului oferă o rază de speranță pentru un posibil nou început.

