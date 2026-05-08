Moscova, atacată de zeci de drone

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a confirmat că cel puțin 26 de drone au fost distruse deasupra capitalei Rusiei, în noaptea de joi spre vineri.

Potrivit primarului, echipele de urgență au fost mobilizate la locurile unde au căzut resturile dronelor, iar autoritățile aeronautice (Rosaviatsiya) au impus temporar restricții de zbor pe aeroporturile Vnukovo și Domodedovo.

Primele drone au fost detectate îndreptându-se spre oraș încă din seara de 7 mai.

Lovituri asupra infrastructurii din Iaroslavl și Rostov

Totodată, canalele de monitorizare au raportat explozii care au vizat uzina de procesare Yaroslavnefteorgsintez din Iarsoslav.

În urma loviturii a izbucnit un incendiu, imagini cu fumul ridicându-se din rafinărie fiind publicate online.

De asemenea, în Rostov-pe-Don, localnicii au raportat o serie de explozii urmate de un incendiu masiv.

Conform informațiilor preliminare, uzina Agropromzapchast ar fi fost ținta unui atac cu rachete.

Avertismentul Kremlinului

Înaintea acestor incidente, Ministerul rus al Apărării anunțase că, la ordinul președintelui Vladimir Putin, forțele ruse vor opri complet operațiunile de luptă și atacurile cu rachete sau drone în perioada 8-10 mai.

Moscova a cerut Ucrainei să respecte acest armistițiu, lansând totodată avertismente dure. Astfel, orice încălcare a încetării focului sau atac asupra teritoriului rus va primi un „răspuns adecvat”.

În plus, orice încercare a Kievului de a perturba festivitățile de Ziua Victoriei de la Moscova va atrage un atac masiv cu rachete asupra centrului capitalei ucrainene.

„Dacă regimul de la Kiev încearcă să perturbe sărbătorirea celei de-a 81-a aniversări a Victoriei în Marele Război Patriotic la Moscova, Forțele Armate Ruse vor lansa un atac masiv cu rachete asupra centrului Kievului”, a transmis Ministerul Apărării rus.

În acest context, Ministerul rus al Apărării a somat civilii și personalul diplomatic străin să părăsească imediat Kievul.

De cealaltă parte, Ucraina acuzase deja Rusia, încă de miercuri, că a încălcat un armistițiu propus anterior de Kiev.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că zecile de ofensive terestre și atacuri aeriene rusești recente reprezintă o „respingere evidentă” a păcii din partea Moscovei.

