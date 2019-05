Stephan Pelger a cheltuit, un an întreg, banii de chirie pe haine

Pasionat de modă încă de la 10 ani, Stephan Pelger a ajuns să studieze la una dintre cele mai prestigioase școli de modă din Viena. Deși era o școală privată, designerul nu a ajuns acolo pe banii părinților, ca majoritatea colegilor lui, ci cu o bursă de merit. Lipsa unei situații finaciare bune i-a adus la început o mare frustrare, însă a găsit soluția prin care să se alinieze cu ceilalți colegi.

„La Viena, la facultate, aveam numai colegi din familii bune. Era o școală particulară. Eu eram pe bursă, pentru că părinții mei nu aveau posibilități financiare la vremea respectivă. Eram singurul elev român pe bursă, din 400 de elevi. Pentru că am văzut că toți erau îmbrăcați în Gautier, în McQueen și așa mai departe, iar eu eram îmbrăcat de la Steilmann, că asta exista la Brașov… un an nu mi-am plătit chiria, ca să-mi iau haine! Era apartamentul unor prieteni de-ai părinților mei, iar ei m-au pârât. Cu banii pe care mi-i trimiteau în fiecare lună mama și tata mi-am cumpărat de la Gucci și Jean Paul Gautier, ca să fiu în ton cu colegii mei”, ne-a povestit designerul, care acum crede că vârsta, 18 ani, îi scuză decizia de atunci.

„Părinții nu m-au certat, pentru că au înțeles. Diferența era atât de mare între Brașov, oraș mic, și Viena, oraș cosmopolit. Eu eram acolo pierdut în zare…”, a completat el.

Pe lângă modă, a studiat pianul și flautul

Pe lângă modă, Stephan a studiat flautul și pianul, obținând chiar rezultate notabile cu aceste instrumente.

„În jur de 7-8 ani am studiat pianul. Am și avut o apariție într-un concert cu orchestră. Încă de pe vremea lui Ceaușescu, mama făcuse un trio – mama e violonistă, eu cântam la flaut – și am câștigat premiul internațional pe trio. Am luat atunci 100 de lei sau 1.000 de lei, nu mai știu cum era atunci, dar știu că mi-am cumpărat o bicicletă din banii respectivi. Mai cânt și acum. Am pian acasă, dar știi cum e, la fel ca în cazul bicicletei: nu uiți, dar neexersând, e un pic mai greu”, ne-a mai povestit designerul.

VIDEO: Cosmin Nistor, FOTO: Dumitru Angelescu

