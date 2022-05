Vlăduța Lupău, 31 de ani, i-a povestit lui Mihai Morar în cadrul podcast-ului acestuia, „Fain și simplu”, care a strâns peste 315.000 de vizualizări pe YouTube, cum a învățat-o părinții ei valoarea banilor. În prezent, cântăreața de muzică populară așteaptă primul copil împreună cu soțul ei, Adrian Rus, fost campion cu CFR Cluj. Părinții ei au vrut ca ea să urmeze Facultatea de Medicină Veterinară, ceea ce a și făcut, apoi să-și deschidă un cabinet în orașul natal, Șimleu Silvaniei.

„Ne puneau mâncare cât pentru trei zile”

Școala superioară a făcut-o la Cluj-Napoca, Vlăduța Lupău amintindu-și cum se derula viața ei în urmă cu un deceniu. Ea și fratele ei, Bogdan, și el la Medicină Veterinară, primeau câte 50 de lei bani de buzunar și mâncare la pachet, cât să le ajungă 3-4 zile!

„Nu am avut niciodată bani la discreție pe mână, deși părinții mei aveau o situație financiară bună. Mai mult de 50 de lei pe săptămână nu am avut niciodată de la ei până am terminat facultatea. Nici atunci nu te descurcai cu suma aia, darămite acum. Motorina ne-o băga Șimleu – Cluj, Cluj – Șimleu, nu mai mult ca să ne plimbăm prin Cluj. Ne punea mâncare de acasă, să ne ajungă luni, marți și miercuri, joi trăiam din cei 50 de lei, dacă era cazul, iar vineri înapoi acasă, după cursuri. Mai luam oameni «la ocazie», să ne scoatem motorina, să mai facem 2-3 plimbări sau să mergem la un film. Mergeam cu 15 lei la un film, pe carnet de student, mai ieșeam la un suc, dar fără bacșiș la ospătar”, a rememorat, amuzată, artista.

„Știam toate second-urile și outlet-urile din Cluj”

Tânăra studentă de atunci a mers în Italia cu bursă și acolo s-a gospodărit cum a putut: „Eram cu bursa Erasmus în Italia, la căminul plătit de banii universității, mâncam acolo și mai puneam câte o chiflă, câte ceva în ghiozdan, să mai am ce mânca seara. Cumpăram conserve de fasole, de legume, mai făceam chestii cu ele”.

Atunci când s-a lansat în muzică și a început să producă banii ei, ca orice tânără a fost atrasă de vestimentație. „Când am câștigat primii bani, mai serioși, îmi mai cumpăram niște haine. Dar nu scumpe. Ci de la second hand sau de outlet, le știu pe toate din Cluj-Napoca! Le frecventam pe toate, știam când aduc marfă, unde e la kilogram, că erau diferite prețuri… Apoi, după haine, cumpăram piese, ca să le pot cânta”, a mai povestit ardeleanca.

„Am dormit și în mașină”

Singură și-a achiziționat și primul apartament: „Tati voia tot timpul să ne întoarcem la Șimleu. Nu mai aveam cămin unde să stau, fratele meu se întorsese acasă. «Tati, cumpără-mi ceva în Cluj!». «Uite, îți cumpăr dacă vrei în Șimleu». Nu aveam nici cea mai mică șansă să-mi ia în Cluj, doar în Șimleu. Așa că am zis să-mi adun niște bani, m-am dus la bancă să-mi fac un contract cu prima casă, am adunat fiecare leu timp de doi ani. Niciodată n-am avut bani de genul «fă ce vrei, du-te în vacanță». Am dus oameni la ocazie, ca să-mi scot pârleala. O perioadă, pentru a urma cariera cu cântările, am dormit și în mașină”.

