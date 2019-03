”Într-adevăr nu avem nicio emisiune împreună, dar nu e timpul pierdut și nu se știe niciodată. Am face un cuplu interesant”, crede diva muzicii și a televiziunii. Producătorii nu s-au gândit până acum să-i cupleze pe micul ecran, însă de lucrat împreună cei doi au lucrat, cu mulți ani în urmă, la un videoclip de-al cântăreței. ”Am avut un videoclip în care apare nașul meu și în care finalul este total neașteptat. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte de «Femeia ta», în care eu primesc un cap în gură de la nașuʼ. Este despre misoginism, despre multe alte povești la care făceam cumva un fel de comentariu autoironic în acel clip”, ne-a amintit amuzată Loredana.

L-ar lua pe Călinescu în show-ul ei de acum, ”Cântă acum cu mine”? Spune că da, dar cu o condiție: să ia lecții de canto: ”Să cânte ceva mai mult și atunci cu siguranță va putea face parte din cei 100 de jurați din emisiune”.

35 de ani de la debutul ei pe micul ecran

Întâmplător sau nu, Loredana a primit pe mână noul show muzical de la PRO TV la 35 de ani de la debutul ei pe micul ecran.

Experiența uriașă acumulată ar fi trebuit s-o facă să se simtă ca peștele în apă, însă… ”M-am simțit ca la început. M-am simțit ca un student, ca un elev care învață abecedarul televiziunii și mi se pare foarte tare să poți să ieși din sterotipia pe care ți-o poate aduce faptul că ești de atâta timp în showbiz și poți să spui da, domnule, nu le știu pe toate, am atât de multe de învățat în continuare! Eu la «Steaua fără nume» mi-am făcut debutul pe micul ecran, în 1984. Acum am simțit aceleași emoții și aceeași bucurie a faptului că descoperi o nouă lume, o nouă energie, o nouă poveste”, ne-a mărturisit cântăreața.

VIDEO: Cosmin Nistor/ FOTO: Sorin Cioponea

INTERVIU | «Suntem mai bogați și totuși mai săraci». Ladislau Bölöni împlinește astăzi 66 de ani. Cum se simte, ce-i place și ce nu, ce-l împlinește și ce-l deranjează la timpurile pe care le trăim

Unde-și ascundeau bogații banii înainte de Revoluție. Metode ingenioase de pe vremea lui Ceaușescu, de frica Legii ilicitului

Citește mai multe despre Florin Călinescu și Loredana Groza pe Libertatea.