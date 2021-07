Zanni, câștigătorul „Survivor România”, a vorbit despre problemele de sănătate. „Am o bacterie în sânge”

„Am fost numai pe drumuri, trebuie să fac niște analize, pentru că ce am eu pe piele sunt niște infecții. Am o bacterie în sânge, dar nu e ceva grav, trebuie să iau antibiotic.

Am dat o groază de bani pe analize, oricum banii pe care i-am câștigat, i-am câștigat datorită vouă și am de unde să plătesc”, a declarat Zanni, în videoclipul urcat pe YouTube.

„Vreau să fac niște serii în care să vă dezvălui chestii de la Survivor pe care nu le-ați auzit sau nu le știați, vreau să râdem împreună și să dăm cărțile pe față.

Gata cu vrăjeala. Am foarte multe surprize pentru voi, au început cântările. Mi s-au deschis niște porți.

Mi-e rușine de multe momente pe care le-am avut la Survivor și destul de târziu, dar nu prea târziu, mi-am dat seama că trebuie să fiu profesionist cu cei din jurul meu.

Toți căutau să mă penalizeze, pentru momentele mele de sinceritate. În momentele în care eu am exagerat, așa a zis lumea, că am exagerat, dar eu nu am exagerat, au fost momente de sinceritate.

Au ieșit demonii din mine și am răbufnit. Mie nu îmi vine să cred ce șerpalăi erau acolo.

Oameni care aveau o vârstă, care puteau să fie părinți și bunici, se comportau libidinos, iar eu eram șocat. Sunt convins că v-a fost scârbă de mine multora. Și mie mi-a fost”, a mai spus Zanni.

