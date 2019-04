Cadouri de Paste – 35 de idei de cadouri care ii vor surprinde pe cei dragi

Înainte de a porni în căutarea online a cadourilor de Paște, trebuie să te gândești la persoana căreia vrei să îi oferi un cadou și ce i s-ar potrivi mai bine. Următoarea listă cuprinde idei de cadouri, în funcție de cine va primi atenția din partea ta.

Cadouri de Paște pentru iubit, soț

Iubitul tău cu siguranță va aprecia că te-ai gândit să îi faci un cadou de Paște.

Noi îți recomandăm să îi iei o piesă vestimentară, mai ales că tradiția spune că o haină nouă este aducătoare de noroc. Chiar dacă nu ești superstițioasă și nu crezi în astfel de lucruri, un astfel de cadou este binevenit oricând. O cămașă casual este varianta ideală pentru această perioadă a anului și poate fi combinată cu o pereche de jeanși albaștri sau cu pantaloni negri dar si cu o vesta de fâș sau o geaca de primavară.

Alte cadouri de Paște pentru bărbați:

Mini boxa retro. Mai exista si alte boxe pentru telefoane mobile si mp3 playere, dar daca vrei sa te simti cu adevarat ca o vedeta rock, pe aceasta trebuie sa o oferi cadou: mini boxa retro. Trebuie sa recunosti ca acest gadget arata super, in stilul boxelor pe care le vezi pe scena la orice concert rock respectabil.

Un Cocktail Shaker, pentru petreceri pline de savoare. Un cadou de Paste perfect pentru iubitul care le are pe toate sau pentru colegul de la birou obsedat de iesit la party-uri.

Unealta multifunctionala Wallet Ninja. De marimea unui card standard si avand 18 functii care iti permit sa faci o multime de lucruri, de la desfacut suruburi normale sau in cruce, taiat hartii sau masurat, un Wallet Ninja e unul din acele cadouri pentru barbati care va fi apreciat in fiecare zi

Cuburi din otel pentru Whiskey – un cadou de Paste de lux pentru un cel care colectioneaza cu pasiune sticle de whiskey cu istorie si una dintre ideile de cadou pentru iubit sau sot, pe care toti prietenii o vor admira.

O carte bestseller international. Fiind tradusa in peste patruzeci de limbi, Cartea Sapiens imbina istoria si stiinta pentru a pune in discutie tot ce stim despre noi insine, ne arata cum ne-am unit ca sa construim orase, regate si imperii, cum am ajuns sa credem in zei, in legi si in carti, dar si cum am devenit sclavii birocratiei, ai consumerismului si ai cautarii fericirii

Un set cadou cu ceas. Acest set poate contine un ceas, un pix, un portofel si un breloc.

Ustensile si accesorii de gratar. Accesorii de grill, cadoul perfect pentru pasionatii de gratare in natura. Poti alege sa ii oferi cadou de Paste o servieta sau un set cu ustensile si accesorii pentru gratar, completa si practica ce include toate cele necesare pentru a va bucura de gratare minunate in familie.

Cadouri de Paște pentru soție, iubită

Pe lângă ciocolată și flori, un cadou de Paste pe care il poti cumpăra iubitei tale, este un pachet cadou cu obiecte care să o reprezinte. Un astfel de exemplu este coșul cadou care conține o brățară spiralată, o pereche de cercei în formă de floare, o eșarfă din mătase și acrilic, dar și trei obiecte de plus: doi iepurași și o inimioară. Nu ai cum să dai greș cu acest cadou, care este împachetat frumos într-o cutie în formă de inimă.

Cadouri de Paște pentru părinți

Părinții merită să fie surprinși cu ce este mai frumos. Ei nu au pretenții și tot ce își doresc este să își vadă familia sănătoasă și fericită. Pentru părinții tăi poți alege fie un coș cadou, fie o decorațiune mai deosebită, pe care o pot folosi pentru masa de Paște. Dacă preferi prima variantă, îți recomandăm un pachet cadou rustic, care cuprinde o sticlă de vin roșu, sirop natural de afine, dulceață de merișoare/măceșe, bomboane și fursecuri de ciocolată, dar și obiecte tradiționale. Părinții se vor bucura să primească două șervete din lemn, două cești ceramice, un șervet popular și un coș împletit.

O altă sugestie de cadou pentru părinți ar fi o decorațiune pentru masa de Paște. Mama ta cu siguranță va aprecia oul ornamentat, pictat manual, din porțelan. Pe lângă aspectul deosebit, persoana dragă ție va fi impresionată și de faptul că este un obiect decorativ muzical.

Cadouri de Paște pentru prieteni

Nici prietenii nu trebuie neglijați. Pentru ei, putem alege cadouri amuzante, precum tricourile personalizate. Tricoul „You can’t catch me this Easter” este alegerea perfectă pentru un prieten care are simțul umorului. Acesta este disponibil în mai multe culori și poți comanda fie modelul cu decolteu rotund, fie pe cel cu decolteu în V.

Așadar, nu mai sta pe gânduri și alege cele mai frumoase daruri pentru cei dragi. Ei ce cadouri de Paște ar prefera dintre cele enumerate mai sus?

