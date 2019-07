Tradiția unei națiuni reflectă toată averea ei, și de aceea creativitatea macedoneană are o valoare neprețuită pentru trăsăturile culturale ale țării. Astfel, odată cu pregătirea și întreținerea carnavalurilor, vechea și bogata tradiție macedoneană, în cel mai frumos mod posibil, este țesută cu viața modernă și reprezintă un întreg de succes care conține toate elementele culturii macedonene, ce se bazează pe obiceiurile sale seculare.

Dacă vă plac petrecerile sub măști, atunci nu trebuie sa omiteți Carnavalul Strumica, care are o tradiție foarte lungă și are loc anual, la începutul Marelui Post de Paște. Carnavalul Strumica a fost menționat încă în anul 1670, de către faimosul călător otoman Evlija Celebija. În 1995, orașul Strumica cu Carnaval său este inclus în marea familie a orașelor de Carnaval din lume, astfel devine membru al AOEC – Asociația Orașelor Europene de Carnaval. Iar în 1998 Strumica găzduiește Congresul acestei Asociații.

Dacă aveți dorința de avedea și de a vă bucura de măști creative, adesea legate de situația politică actuală din lume, atunci ar trebui să vă îndreptați și pe străzile înguste din piatră din orașul Vevcani și să faceți parte din magia celebrului carnaval Vevcani. Aici puteți intra în lumea fanteziei și a satirei.

Carnavalul Vevcani este o manifestare veche de peste 1400 de ani și este o legătură deosebită între obiceiurile păgâne și cele moderne. Se sărbătorește în zilele de 13 și 14 ianuarie în fiecare an și este dedicată Sf. Vasile cel Mare. În acea zi, noul an ortodox este întâmpinat, și se petrece cel vechi. Carnavalul Vevcani este cunoscut, de asemenea, și datorită obiceiului numit „Botezul apei în izvor”, care se face în apele faimoaselor izvoare din Vevcani. Carnavalul care durează două zile, se încheie cu Hora lui Vasile și cu arderea măștilor în centrul orașului Vevcani, deoarece se crede că astfel răul este distrus pentru totdeauna.

Pentru mai mulțe informații, consultați pagina următorehttps://northmacedonia-timeless.com/

Pentru mai mulțe informații, consultați pagina următore https://northmacedonia-timeless.com/

Citește mai multe despre Descoperă Macedonia pe Libertatea.