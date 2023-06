Recomandarea specialiştilor pentru zilele toride este să nu ne expunem la soare în perioada de vârf, să consumăm cât mai multe lichide și să evităm consumarea băuturilor alcoolice.

Totodată, alimentaţia reprezintă un alt aspect important, ar fi bine să evităm mâncărurile grase, prăjite şi să le înlocuim cu mai multe fructe şi legume.

Descoperă care sunt alimentele recomandate pe caniculă și câtă apă e recomandat să bei!

Care sunt efectele caniculei asupra organismului uman

Expunerea la temperaturi ridicate, mai ales dacă depășesc 35 de grade Celsius ziua și 20 de grade Celsius noaptea, poate determina o alterare a mecanismelor de termoreglare internă a organismului și reducerea toleranței la căldură.

Când temperatura și umiditatea sunt crescute, apare senzația de disconfort, iar când organismul pierde capacitatea de a se adapta la căldură, pot apărea o serie de afecțiuni grave.

Printre acestea, amintim insolația, care se manifestă prin febră, greață, cefalee, vertij, stare confuzională, până la pierderea stării de conștiență, dar și epuizarea apărută că urmare a deshidratării corpului prin transpirație, care se poate manifesta prin vertij, paloare, hipotensiune, puls accelerat, spasme musculare.

Ce să mănânci pe caniculă

Rețetele cu conținut ridicat de lichide pot ajuta la nivelul de hidratare. Supe, frute, legume, salate și tocănițe ușoare sunt toate exemple bune și, desigur, pot fi făcute cu ingredientele potrivite de sezon. Iată ce să mănânci pe caniculă:

Supe

Poate că supa te duce automat cu gândul la o zi rece, de iarnă, genul în care afară plouă și ești înfășurat sub o pătură pe canapea, sorbind un amestec de supă de pui și tăiței Cu toate acestea, rețetele cu conținut ridicat de lichide ajută la nivelul de hidratare, iar alegerea unei supe de legume mai ușoară, mai degrabă decât o supă grea cu carne este una ideală pentru zilele caniculare de vară.

Ce să mănânci pe caniculă – supe răcoroase

Roșii

Roșiile sunt bogate în licopen, un antioxidant cunoscut ca un puternic preventor al cancerului. Roșiile roșii sunt 94% apă, în timp ce soiul verde reprezintă aproximativ 93% apă. Delicioase într-o salată sau perfecte într-un sandviș, este ușor să introduci acest fruct în mesele tale zilnice pe timp de caniculă.

Castraveți

Castraveții sunt o legumă grozavă pentru zilele toride de vară, deoarece conțin multă apă și sunt răcoritori. De fapt, castraveții sunt 95% apă. Asigurați-vă că aveți mereu la îndemână acese legume și că le păstrați crude, deoarece odată ce le gătiți, se pierde apa din ele.

Frunze verzi

Frunzele verde închis sunt compuse din 80 – 95% apă, ceea ce le face foarte ușor de digerat. Aceasta înseamnă că trec rapid prin sistemul digestiv, dând o senzație de răcire în organism. În plus, au conținut important de vitamine și minerale.

Descoperă rețete de salată de vară.

Ce să mănânci pe caniculă – legume și salate

Ardei iuți

Probabil e ultimul lucru la care te poți gândi pe vreme caldă, dar curry și ardeiul iute stimulează receptorii de căldură din gură, îmbunătățind circulația și provocând transpirație, ceea ce răcește corpul.

Frunze de țelină

Deși nu este adevărat că țelina este un aliment fără calorii, această legume conține apă în proporție de 95%. In plus, o cană de telina tocată (apio) are doar 16 calorii!

Broccoli

Fie că îl Iubești sau îl urăști, broccoli este grozav pentru tine. Este cunoscut ca un carbohidrat foarte inteligent și are un conținut ridicat de fibre care ajută digestia, menține scăderea zahărului din sânge și previne constipația. Această legumă cruciferă pare densă, dar este de fapt 91 la sută apă. Suntem siguri că sunt mulți care susțin că un pahar cu apă fără gust este mai gustos decât această alternativă verde.

Pepene galben

Pepene

Pepenele galben potolește chiar și cea mai intensă sete și se găsește din abundență pe tot parcursul lunilor de vară. O felie simplă oferă o experiență cu adevărat răcoritoare. Pepenele galben are un conținut scăzut de calorii și un conținut ridicat de apă (95 la sută), ceea ce îl face o o mâncare sau gustare ideală pentru o zi de vară caniculară.

Fructe de pădure

Fructe de pădure

Căpșunele, murele, afinele, zmeura și merișoarele sunt toate fructe alcaline. Ele generează o răcorire în organism, conform medicinei tradiționale chineze.

Lapte de cocos

Laptele de cocos și apa de cocos conțin nutrienți importanți care ajută la hidratare, ceea ce înseamnă că ambele sunt sunt și delicioase, și pline de beneficii pentru sănătate. O mulțime de rețete includ lapte de nucă de cocos, deoarece este un ingredient grozav pentru a îngroșa sosurile.

Descoperă o mulțime de lucruri surprinzătoare despre laptele de cocos și nuca de cocos

De ce nu e recomandat să mănânci înghețata pe caniculă

Acadele înghețate sau înghețata ar putea părea alegeri naturale atunci când vrei să te răcorești, dar pot face de fapt mai mult rău decât bine. Mâncarea și băuturile reci vă pot oferi un efect de răcire inițial, dar este de scurtă durată. Consumul de alimente reci duce, de fapt, la o creștere a temperaturii corpului, deoarece procesul de digestie generează căldură. Acest lucru, combinat cu răcirea rapidă inițiată de alimente și băuturi reci, înseamnă că corpul tău compensează excesiv prin creșterea temperaturii centrale. Așa că s-ar putea să ajungi să te simți mai înfierbântat decât ai fost de la început.

Câtă apă să bei pe timp de caniculă

De obicei, pierdem între 2 și 2½ litri de lichid pe zi prin transpirație, respirație, urină și fecale. Deci, în zilele obișnuite, ar trebui să bem aproximativ 6-8 pahare de apă sau alt lichid hidratant, conform NHS. Vestea bună este că puteți atinge această cantitate nu doar bând apă, ci și lapte, băuturi fără zahăr, ceai și cafea neîndulcită, dar amintiți-vă că băuturile cu cofeină au un efect diuretic, făcându-vă să pierdeți lichide, așa că e bine să le consumați în cantități mici. Sucul de fructe și smoothie-urile contează și ele, dar ar trebui limitate la un pahar de 150 ml pe zi, din cauza zaharurilor naturale pe care le conțin.

Nevoile noastre specifice variază în funcție de vârstă, greutate, sex și doza de activitate fizică, precum și factorii de mediu, inclusiv temperatura și umiditatea, ambele accelerând apa pierdută prin piele. Ar trebui să ne reconsiderăm aportul de apă în timpul zilelor caniculare de vară. Temperaturile mai ridicate și umiditatea cresc viteza de evaporare a apei la nivelul pielii, ceea ce înseamnă că transpiram mai mult. Prin urmare, trebuie să ne refacem nivelul de lichide mai des. Cât de mult ai nevoie depinde cu adevărat de nevoile tale personale, precum și de cât de activ ești.

