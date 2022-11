Cultură și Vacanțe Ce să vizitezi în Madrid De Mirela Săvulescu, . Ultimul update Duminică, 20 noiembrie 2022, 12:37

Capitala Spaniei, Madrid, este un oraș superb care atrage o mulțime de turiști în fiecare an. Fie că e vară sau toamnă, acest oraș abundă de călători gata să exploreze ce are mai bun de oferit Spania. În plus, e mereu soare, străduțele sunt pline de voie bună, mâncarea este fantastică și locurile de fotografiat parcă nu se mai termină. Dacă nu ai fost până acum aici, Madrid te va cuceri instant. Ți-am pregătit o listă cu câteva obiective turistice pe care să nu le ratezi.