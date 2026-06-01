Drumul începe în sudul Portugaliei și se termină în Singapore

Potrivit Descoperă.ro, această rută a devenit posibilă după deschiderea unei legături feroviare între Laos și China, care a completat o porțiune importantă din drumul dintre Europa și Asia de Sud-Est. Călătoria pornește din Lagos, oraș aflat în sudul Portugaliei, apoi continuă spre Lisabona și mai departe prin Spania. De acolo, pasagerii ajung în Franța, iar traseul merge spre estul Europei și apoi spre Asia.

Cea mai lungă călătorie cu trenul din lume are 18.000 de kilometri, durează 21 de zile și traversează 13 țări. Cât costă un bilet
Cea mai lungă călătorie cu trenul pornește din Europa și ajunge până în Singapore. Foto: Big Think

Pe hârtie, ruta trece prin mari orașe precum Paris, Moscova, Beijing și Bangkok, înainte de a ajunge în Singapore. Este un drum uriaș, făcut nu cu un singur tren, ci cu mai multe trenuri și companii feroviare diferite.

Practic, nu este o călătorie în care te urci într-un tren în Portugalia și cobori trei săptămâni mai târziu în Singapore. Pasagerii trebuie să schimbe trenurile de mai multe ori, să verifice orarele, să își cumpere bilete separate și să se ocupe de formalitățile de frontieră.

Cât costă cea mai lungă călătorie cu trenul din lume

Un bilet pentru întreaga rută ar costa peste 1.000 de euro, potrivit sursei citate. Prețul este apropiat de cel al unui zbor lung între Europa și Asia, dar experiența este complet diferită. În loc de câteva ore petrecute în avion, pasagerii au parte de aproape trei săptămâni de drum, cu opriri în capitale mari, peisaje schimbate de la o zi la alta și treceri prin regiuni foarte diferite.

Cea mai lungă porțiune menționată pe traseu este drumul dintre Paris și Moscova, care ar dura aproximativ 40 de ore. De acolo, ruta continuă prin Rusia și China, apoi spre Asia de Sud-Est.

De câte vize ai nevoie pentru acest traseu

Cei care vor să facă acest drum trebuie să se pregătească bine. Nu este suficient să cumperi biletele și să pleci. Pentru întreaga călătorie ar fi nevoie de cel puțin șapte vize, în funcție de cetățenie și de țările prin care trece traseul. În plus, pasagerii trebuie să verifice regulile de intrare, durata vizelor și condițiile de tranzit.

Din acest motiv, ruta este mai degrabă o aventură pentru oameni foarte pasionați de trenuri și de călătorii lungi, nu o vacanță simplă de organizat.

Călătoria este spectaculoasă, dar greu de făcut acum cap-coadă

Există însă o precizare importantă. Deși traseul Portugalia-Singapore este prezentat drept cea mai lungă călătorie cu trenul din lume, specialiștii în transport feroviar atrag atenția că, în practică, ruta este foarte greu de realizat .

The Man in Seat 61, unul dintre cele mai cunoscute site-uri dedicate călătoriilor cu trenul, notează că ruta este celebră mai ales ca idee, dar nu funcționează ca o legătură directă și simplă și are numeroase probleme legate de conexiuni, trenuri suspendate și schimbări de traseu. Mai ales că războiul declanșat de Rusia în Ucraina face imposibilă sau extrem de complicată folosirea unor segmente importante ale traseului prin Rusia, inclusiv legături spre Moscova și mai departe spre Asia.

Așadar, cea mai lungă călătorie cu trenul din lume poate fi un proiect de vis pentru pasionații de trenuri, dar nu este o excursie pe care o poți rezerva simplu, ca pe un city break.

Farmecul acestei călătorii stă tocmai în proporțiile ei. În 21 de zile, pasagerul ar pleca din sudul Europei, ar traversa aproape tot continentul, ar trece prin Rusia și China, apoi ar coborî spre Vietnam, Thailanda, Malaysia și Singapore. Și ar putea fi una dintre cele mai spectaculoase aventuri feroviare imaginabile.

