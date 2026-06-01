Explozie devastatoare în Myanmar: zeci de morți, inclusiv copii

O explozie puternică produsă într-un sat din statul Shan, aproape de granița cu China, a provocat moartea a cel puțin 46 de persoane și rănirea altor zeci, potrivit echipelor de salvare locale.

Deflagrația a avut loc în satul Kaung Tat, din districtul Namkham, o zonă aflată sub controlul grupării rebele Ta’ang National Liberation Army. Un salvator local a declarat că printre cei morți se numără șase copii, inclusiv un copil de un an.

Explozia a distrus aproximativ 200 de case în Kaung Tat și alte 100 de locuințe în satul vecin Pan Lone, iar imagini dramatice de la fața locului arată un crater uriaș înconjurat de clădiri distruse, copaci carbonizați și resturi fumegânde.

Rebelii susțin că au explodat materiale folosite în minerit

Potrivit unui comunicat transmis de Ta’ang National Liberation Army, explozia ar fi fost provocată accidental de detonarea unor materiale explozive utilizate în minerit și exploatări de piatră.

„Din cauza acestei explozii, mulți localnici și-au pierdut viața, au fost răniți și locuințele lor au fost distruse”, a transmis gruparea, fără alte detalii.

O sursă familiarizată cu situația a declarat anterior pentru BBC că bilanțul ar putea depăși 55 de morți.

„Credeam că este un atac aerian”

Mai mulți localnici au descris scene de panică și devastare după explozie. Un rezident a scris pe rețelele sociale că mulți oameni au crezut inițial că satul a fost lovit de un raid aerian.

„Din pur noroc, telefonul mi-a salvat viața. Stăteam în dormitor, mâncam tăiței și mă uitam la telefon. Dacă aș fi mâncat în bucătărie, probabil nu aș mai fi fost în viață”, a relatat persoana respectivă.

Locuitorul, care a spus că a suferit o rană ușoară la picior și că locuința i-a fost distrusă, a descris atmosfera de după explozie: „Oamenii plângeau și își strigau părinții. Părea sfârșitul lumii”.

Întrebări despre depozitarea explozibililor lângă locuințe

Localnicii au criticat faptul că materiale explozive erau păstrate în apropierea zonelor rezidențiale și au cerut explicații autorităților. Ta’ang National Liberation Army este una dintre cele mai puternice grupări etnice armate care se opun juntei militare din Myanmar.

Potrivit agenției AFP, multe dintre grupările rebele din țară își finanțează activitatea prin exploatări miniere, unde accidentele sunt frecvente din cauza măsurilor reduse de siguranță.

