Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de asfaltare pe sensul către România şi pentru turnarea betonului la rosturile de dilataţie dintre secţiunile reparate ale podului. Circulația va fi permisă în noaptea de joi spre vineri, în intervalul 21.00 – 9.00, doar autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone.

„În perioada 4 – 5 iunie a.c., circulaţia rutieră va fi restricţionată de către autorităţile bulgare pe Podul Prieteniei România – Bulgaria, între Giurgiu şi Ruse, pe ambele sensuri de mers, conform următorului program: joi, 4.06.2026, în intervalul orar 9.00 – 21.00, circulaţia rutieră va fi închisă, pe ambele sensuri, pentru toate categoriile de vehicule, în intervalul 4.06.2026, ora 21.00 – 5.06.2026, ora 9.00, circulaţia va fi permisă doar autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone”, informează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Reprezentanţii Centrului Infotrafic recomandă următoarele puncte alternative de trecere a frontierei: Calafat şi Bechet (judeţul Dolj); Zimnicea şi Turnu Măgurele (judeţul Teleorman); Călăraşi – Silistra (judeţul Călăraşi); Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipniţa şi Dobromir (judeţul Constanţa).

