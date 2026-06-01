Concomitent, un proiectant de instalații câștigă 6.500 de lei, iar un inginer – 7.400 de lei, mai arată datele.

„Domeniul instalațiilor din România traversează o perioadă în care cererea de specialiști rămâne foarte ridicată, iar acest lucru se reflectă direct în nivelul salariilor. Fie că vorbim despre instalații electrice, sanitare sau termice, companiile se confruntă cu un deficit tot mai mare de personal calificat, într-un context în care investițiile în infrastructură, energie și construcții continuă”, spune Raluca Dumitra, șefa de marketing la eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

Salariile diferă în funcție de specializare, experiență și tipul proiectelor.

Pentru instalatori și electricieni cu experiență, veniturile au crescut constant în ultimii ani.

„În cazul specialiștilor implicați în proiecte complexe nivelul câștigurilor poate fi considerabil mai mare, mai ales în companiile mari sau în proiectele private de amploare. Un aspect important al pieței în 2026 este presiunea tot mai mare pe modernizarea infrastructurii și eficiență energetică”, mai arată Dumitra.

În același timp, piața este influențată și de lipsa forței de muncă. Tot mai puțini tineri aleg meseriile tehnice, iar o parte dintre specialiști lucrează deja în afara țării sau independent.

„Din acest motiv, angajatorii oferă salarii mai competitive, bonusuri și beneficii suplimentare pentru a atrage și păstra personal calificat. Pentru mulți specialiști din instalații, colaborările independente reprezintă o sursă importantă de venit. Electricienii și instalatorii cu experiență aleg frecvent să combine angajarea cu proiecte proprii sau lucrări realizate în regim independent, iar în aceste cazuri veniturile pot crește semnificativ”, susține Dumitra.

