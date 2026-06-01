Bilanțul primelor cinci luni din 2026: Zero kilometri noi de autostradă

În luna iunie 2026, rețeaua de drumuri de mare viteză din România deschisă circulației însumează o lungime totală de 1.418 kilometri, valoare care include atât autostrăzile propriu-zise, cât și drumurile expres finalizate. Pe lângă aceștia mai sunt 884 de kilometri în execuție pe șantiere active și 486 de kilometri în faza de licitație.

În 2025, în România s-a deschis circulația pe 146 de kilometri de drumuri rapide. Pe final de an, a fost inaugurată porţiunea de autostradă de pe A7, între Focşani şi Adjud (49 km), ceea ce permite circulaţia neîntreruptă pe distanţa Bucureşti – Ploieşti – Adjud (241 km).

După un final de an 2025 marcat de inaugurări pe Autostrada Moldovei (A7), primele cinci luni din 2026 au adus o pauză în ceea ce privește „tăierile de panglică” pe șantierele de infrastructură din România.

Constructorii și-au concentrat atenția pe loturile programate pentru a doua jumătate a anului.

Aproximativ 70 de kilometri vor fi deschiși circulației pe A3

Circulația pe încă aproximativ 70 de kilometri din Autostrada Transilvania (A3) are șanse mari să fie deschisă până la sfârșitul anului, a anunțat, recent, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Secțiunea dintre Nădășelu și Zimbor, de 30,6 km, din A3, este la un pas de finalizare (98%). Nădășelu este un sat în comuna Gârbău, aflat în județul Cluj, care se situează la doar aproximativ 17 kilometri nord-vest de municipiul Cluj-Napoca. Zimbor este o comună aflată în județul Sălaj, situată mai la nord. Este prima localitate mai mare prin care trece autostrada după ce lasă în urmă relieful deluros de la granița cu județul Cluj.

Practic, cei 30,6 kilometri ai acestui tronson de autostradă leagă zona metropolitană a Clujului de județul Sălaj, tăind dealurile dintre cele două județe.

„Pe cei 30,6 km ai șantierului dintre Nădășelu și Zimbor, constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu 510 muncitori și 238 de utilaje care lucrează la: așternerea stratului de uzură asfaltic, amenajarea parcărilor de scurtă durată, finalizarea sistemelor de colectare și de evacuare a apelor pluviale, montarea parapetului direcțional, montarea sistemelor ITS și a celor de iluminat rutier”, a precizat, pe 30 mai, Cristian Pistol.

Valoarea contractului este de 1,625 de miliarde de lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

De asemenea, constructorul UMB a finalizat 98% din lucrările de pe lotul Zimbor – Poarta Sălajului, de 12,21 kilometri. Darea în trafic a acestui tronson din județul Sălaj depinde direct de finalizarea Nodului Rutier Românași.

„Autostrada Transilvania (A3): Secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului, aproape de finalizare (98%)! Pe cei 12,24 km ai acestei secțiuni, constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu 100 de muncitori și 60 de utilaje și execută următoarele lucrări: cofrare, betonare fundații casiuri pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale; execuție drumuri de exploatare; ziduri de sprijin coloane forate; aplicare straturi vopsea anticorozivă la structurile de la km 17+307 și km 18+535”, a precizat Cristian Pistol pe 28 mai.

Lucrările la secțiunea Zimbor-Poarta Sălajului sunt finanțate prin Programul Transport 2021-2027, cu o valoare actualizată de 836 de milioane de lei fără TVA.

UMB lucrează în ritm alert și la Nodul Rutier Românași. Pentru județul Sălaj, acest nod rutier este conexiunea care va lega comunitățile locale. Nodul Rutier Românași va asigura descărcarea traficului în DN1F și DJ108A și va face funcționale secțiunile autostrăzii dintre Nădășelu (județul Cluj) și Poarta Sălajului.

„În paralel, UMB lucrează intens și la Nodul Rutier Românași, care va asigura descărcarea în DN1F și DJ108A pentru întreg tronsonul Târgu Mureș – Poarta Sălajului (155 km), până la finalizarea secțiunii Poarta Sălajului – Zalău (care cuprinde Tunelul Meseș)”, a spus directorul CNAIR. În prezent, se lucrează la taluzuri și rigole și se montează parapetele de protecție, iar „stadiul fizic al lucrărilor la Nodul Rutier Românași a ajuns la 72%”, a mai subliniat acesta.

Printre cele mai avansate sectoare se numără și tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș, din județul Bihor.

Pe această secțiune, de 26,35 km, antreprenorul român Construcții Erbașu a atins un stadiu fizic de 80% și este mobilizat masiv pe șantier cu peste 600 de muncitori. Contractul are o valoare de 884 de milioane de lei fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport.

„Stadiul fizic al întregii secțiuni se apropie de 80%. Pe cei 26,35 km ai acestei secțiuni, antreprenorul român (Construcții Erbașu) este mobilizat cu 610 muncitori și 268 de utilaje. Stadiul avansat al lucrărilor la structurile critice din acest șantier maximizează șansele de deschidere a circulației pe această secțiune până la finalul anului”, a precizat directorul CNAIR, pe 27 mai.

Ce inaugurări vor avea loc pe A7

Pe autostrada Moldovei A7 anul acesta sunt programate pentru finalizare toate tronsoanele rămase în execuție care au finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), constructorul român UMB având mobilizări masive pe șantiere pentru a respecta termenele stabilite.

Cea mai apropiată deschidere este programată pentru finalul lunii august când oficialii din transporturi au anunțat darea în trafic a întregului sector dintre Adjud și Bacău, format din lotul Adjudul Vechi-Răcăciuni și lotul Răcăciuni-Bacău, adăugând încă 60 de kilometri neîntrerupți la rețeaua din regiune.

Porțiunile din A0 Nord programate să preia traficul în următoarele luni

Pe Autostrada de Centură a Capitalei (A0), atenția completă se mută în acest an pe Semi-inelul Nord, având în vedere că Semi-inelul Sud a fost deja finalizat și deschis integral circulației la jumătatea anului trecut.

Lotul 4 (Pantelimon-Glina) al Autostrăzii A0 Nord este aproape gata, având o lungime de 4,47 de kilometri. Șantierul acestui tronson, cel mai complex din Centura Bucureștiului, care face legătura între DN3 (Cernica/Pantelimon) și Autostrada A2 (Glina) era la un progres fizic de execuție de peste 95% la jumătatea lunii mai, fiind realizat de UMB.

Printre cele mai mari provocări pe acest lot s-a numărat construirea Viaductului Cernica, un pod de 1,3 km care traversează o arie protejată și un lac cu fund nămolos. Lucrările la viaduct au inclus foraje complexe și montarea unor grinzi masive. Un alt punct critic al acestui lot a fost pasajul de 504 metri peste Magistrala CFR București Sud – Oltenița.

Deși Lotul 4 este aproape finalizat, deschiderea traficului depinde de progresul lucrărilor pe Lotul 3 Nord, care face legătura între Afumați și Pantelimon. Această porțiune de 8,6 km, construită de consorțiul format din CCECC și Baxcom, se afla la un stadiu de execuție de doar 80%. Conexiunea DN3 Cernica rămâne un punct sensibil, unde ritmul lucrărilor este semnificativ mai lent comparativ cu cel impus de UMB pe Lotul 4. Această întârziere riscă să transforme Lotul 4 într-un „muzeu” (autostradă terminată pe care nu se circulă n.r.) până la finalizarea lotului 3.

10 kilometri din Autostrada Sibiu – Pitești se deschid în august

Șoferii vor putea circula începând cu luna august pe un nou segment din prima autostradă care va traversa Munții Carpații. Lucrările pe lotul Tigveni – Curtea de Argeș al Autostrăzii Sibiu – Pitești A1 au intrat în linie dreaptă.

Secțiunea 4 cuprinsă între localitățile Tigveni și Curtea de Argeș are o lungime de 9,86 de kilometri și este realizată de constructorul austriac Porr Construct. Deși termenul contractual inițial pentru finalizarea lucrărilor era stabilit pentru februarie 2027, mobilizarea excelentă din șantier va permite deschiderea circulației în avans, în august 2026.

„O dăm în trafic în luna august 2026”, a precizat, pe 28 mai, pe Facebook, Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor.

Unul dintre elementele complexe ale acestei secțiuni a fost Tunelul Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri. Acesta este primul tunel veritabil de autostradă din România forat în stâncă, fiind realizat prin noua metodă austriacă (cunoscută la nivel internațional ca NATM – New Austrian Tunneling Method – n.r.) și format din două galerii independente pentru fiecare sens de mers, denumite „Daniela” și „Alina”.

Valoarea proiectului este de 1,67 de miliarde de lei (fără TVA), fiind finanţat prin Programul Transport 2021-2027. Odată cu inaugurarea din luna august, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe o lungime totală de aproape 54 de kilometri din Autostrada Sibiu-Pitești.


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
 1 comentariu
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (1)
Avatar comentarii

Toni2 01.06.2026, 12:08

Construirea autostrăzile in Romania se face un ritm de melc, autostrada A3 a început un 2004su după 22 de ani nu s-a realizat decât cca. 60% din cauza incompetenței guvernelor succesive si a cnair care s-au jucat cu licitațiile și anularea contractelor de până la 6 ori pe mai multe sectoare, o mare greșală a fost și anularea contractului cu firma Bechtel la care a contribuit psd , șova și Băsescu.

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu acum. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț și ce legătură incredibilă există între cei doi bărbați
Viva.ro
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu acum. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț și ce legătură incredibilă există între cei doi bărbați
„În 1990, tatăl lui Columbeanu era mare și tare... Cât a trăit tatăl lui, i-a mers bine, când a murit nu i-a mai mers” Monica Tatoiu dă de pământ cu Irinel Columbeanu și spune că fostul milionar „merită ce i se întâmplă” acum. Ce a povestit celebra afaceristă
Unica.ro
„În 1990, tatăl lui Columbeanu era mare și tare... Cât a trăit tatăl lui, i-a mers bine, când a murit nu i-a mai mers” Monica Tatoiu dă de pământ cu Irinel Columbeanu și spune că fostul milionar „merită ce i se întâmplă” acum. Ce a povestit celebra afaceristă
Exclusiv: Maurice Munteanu, primele declarații despre Asia Express. Ce l-a impresionat cel mai mult și cum s-a înțeles cu Connie Preda: „M-a pus foarte mult pe gânduri.” Video
Elle.ro
Exclusiv: Maurice Munteanu, primele declarații despre Asia Express. Ce l-a impresionat cel mai mult și cum s-a înțeles cu Connie Preda: „M-a pus foarte mult pe gânduri.” Video
gsp
Momente fabuloase pe scenă: Loredana a căzut în genunchi în fața Nadiei, după un duet antologic la Onești
GSP.RO
Momente fabuloase pe scenă: Loredana a căzut în genunchi în fața Nadiei, după un duet antologic la Onești
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
GSP.RO
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
Parteneri
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Avantaje.ro
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Delia, apariție de infarct în costum de baie! Colegii din showbiz au reacționat instant când au văzut
Tvmania.ro
Delia, apariție de infarct în costum de baie! Colegii din showbiz au reacționat instant când au văzut

Alte știri

Mama copilului erou din Chitila nu a venit la înmormântare. Nici fata salvată de la înec, nici aparținătorii celor transplantați. Nici vreun reprezentant al statului
Reportaj
Știri România 19:24
Mama copilului erou din Chitila nu a venit la înmormântare. Nici fata salvată de la înec, nici aparținătorii celor transplantați. Nici vreun reprezentant al statului
CNAS propune modificarea regulilor de decontare a tratamentelor la privat pentru bolnavii cronici
Știri România 17:26
CNAS propune modificarea regulilor de decontare a tratamentelor la privat pentru bolnavii cronici
Parteneri
O fată de 15 ani a fost omorâtă după ce a refuzat să se mărite cu un văr. Calvarul prin care a trecut adolescenta
Adevarul.ro
O fată de 15 ani a fost omorâtă după ce a refuzat să se mărite cu un văr. Calvarul prin care a trecut adolescenta
Surpriză totală din partea celor mai bogați patroni din fotbalul românesc. Ce au decis frații Pavăl, proprietarii Dedeman
Fanatik.ro
Surpriză totală din partea celor mai bogați patroni din fotbalul românesc. Ce au decis frații Pavăl, proprietarii Dedeman
Prețurile apartamentelor cresc, iar randamentele imobiliare scad în marile orașe.
Financiarul.ro
Prețurile apartamentelor cresc, iar randamentele imobiliare scad în marile orașe.
Parteneri
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Elle.ro
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Primele imagini cu Mirela Vaida la „Acces Direct”, după ce s-a întors din „Asia Express”. Cum au așteptat-o colegii ei
Stiri Mondene 18:19
Primele imagini cu Mirela Vaida la „Acces Direct”, după ce s-a întors din „Asia Express”. Cum au așteptat-o colegii ei
Care este primul lucru pe care Andreea Marin îl face în fiecare dimineață. „E o chestie de disciplină”
Stiri Mondene 18:00
Care este primul lucru pe care Andreea Marin îl face în fiecare dimineață. „E o chestie de disciplină”
Parteneri
Imagini incendiare la piscină! Jennifer Lopez, în cel mai minuscul costum de baie la 56 de ani. Reacția fanilor
TVMania.ro
Imagini incendiare la piscină! Jennifer Lopez, în cel mai minuscul costum de baie la 56 de ani. Reacția fanilor
El este adolescentul mort în accidentul din Timiş. Matias Adrian era fotbalist
ObservatorNews.ro
El este adolescentul mort în accidentul din Timiş. Matias Adrian era fotbalist
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Parteneri
Hagi nu se lasă » Doi jucători care au refuzat naționala, pe lista „Regelui” pentru următoarele acțiuni
GSP.ro
Hagi nu se lasă » Doi jucători care au refuzat naționala, pe lista „Regelui” pentru următoarele acțiuni
Așa ceva nu s-a mai întâmplat de 35 de ani! Sorana Cîrstea și Mirra Andreeva, statistică uluitoare în duelul din „sferturile” Roland Garros
GSP.ro
Așa ceva nu s-a mai întâmplat de 35 de ani! Sorana Cîrstea și Mirra Andreeva, statistică uluitoare în duelul din „sferturile” Roland Garros
Parteneri
Presa maghiară: România s-ar putea confrunta cu probleme la iarnă. Guvernul cere o amânare de la Bruxelles
Mediafax.ro
Presa maghiară: România s-ar putea confrunta cu probleme la iarnă. Guvernul cere o amânare de la Bruxelles
Ce sunt bacteriile bune și cum le alegi
StirileKanalD.ro
Ce sunt bacteriile bune și cum le alegi
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Promo
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Advertorial
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Parteneri
Primele măsuri după ce o dronă s-a prăbușit în Galați, anunțate de Nicușor Dan: „Consulul Rusiei de la Constanţa a fost declarată persoană non grata, iar consulatul se va închide”
Wowbiz.ro
Primele măsuri după ce o dronă s-a prăbușit în Galați, anunțate de Nicușor Dan: „Consulul Rusiei de la Constanţa a fost declarată persoană non grata, iar consulatul se va închide”
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Redactia.ro
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Foc puternic la un restaurant din București! Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale
KanalD.ro
Foc puternic la un restaurant din București! Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale

Politic

Motivul pentru care ambasadorul Rusiei nu a fost primit la sediul MAE de Oana Țoiu, deși ministrul de Externe era în clădire
Exclusiv
Politică 31 mai
Motivul pentru care ambasadorul Rusiei nu a fost primit la sediul MAE de Oana Țoiu, deși ministrul de Externe era în clădire
Traian Băsescu a explicat de ce Nicușor Dan nu îl poate numi din nou pe Ilie Bolojan premier: „Nu e în regulă”
Politică 31 mai
Traian Băsescu a explicat de ce Nicușor Dan nu îl poate numi din nou pe Ilie Bolojan premier: „Nu e în regulă”
Parteneri
Cum au luat șefii Citadin bonusuri de sute de mii de lei din bani publici, modificând indicatorii de performanță? Banii nu au fost recuperați: raport al Curții de Conturi
ZiaruldeIasi.ro
Cum au luat șefii Citadin bonusuri de sute de mii de lei din bani publici, modificând indicatorii de performanță? Banii nu au fost recuperați: raport al Curții de Conturi
Universitatea Craiova pregătește primul transfer pentru Champions League! Fundașul croat intrat pe radarul oltenilor
Fanatik.ro
Universitatea Craiova pregătește primul transfer pentru Champions League! Fundașul croat intrat pe radarul oltenilor
Un test revoluționar ar putea scăpa milioane de femei de chimioterapie
Spotmedia.ro
Un test revoluționar ar putea scăpa milioane de femei de chimioterapie