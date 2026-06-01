Bilanțul primelor cinci luni din 2026: Zero kilometri noi de autostradă

În luna iunie 2026, rețeaua de drumuri de mare viteză din România deschisă circulației însumează o lungime totală de 1.418 kilometri, valoare care include atât autostrăzile propriu-zise, cât și drumurile expres finalizate. Pe lângă aceștia mai sunt 884 de kilometri în execuție pe șantiere active și 486 de kilometri în faza de licitație.

În 2025, în România s-a deschis circulația pe 146 de kilometri de drumuri rapide. Pe final de an, a fost inaugurată porţiunea de autostradă de pe A7, între Focşani şi Adjud (49 km), ceea ce permite circulaţia neîntreruptă pe distanţa Bucureşti – Ploieşti – Adjud (241 km).

După un final de an 2025 marcat de inaugurări pe Autostrada Moldovei (A7), primele cinci luni din 2026 au adus o pauză în ceea ce privește „tăierile de panglică” pe șantierele de infrastructură din România.

Constructorii și-au concentrat atenția pe loturile programate pentru a doua jumătate a anului.

Aproximativ 70 de kilometri vor fi deschiși circulației pe A3

Circulația pe încă aproximativ 70 de kilometri din Autostrada Transilvania (A3) are șanse mari să fie deschisă până la sfârșitul anului, a anunțat, recent, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Secțiunea dintre Nădășelu și Zimbor, de 30,6 km, din A3, este la un pas de finalizare (98%). Nădășelu este un sat în comuna Gârbău, aflat în județul Cluj, care se situează la doar aproximativ 17 kilometri nord-vest de municipiul Cluj-Napoca. Zimbor este o comună aflată în județul Sălaj, situată mai la nord. Este prima localitate mai mare prin care trece autostrada după ce lasă în urmă relieful deluros de la granița cu județul Cluj.

Practic, cei 30,6 kilometri ai acestui tronson de autostradă leagă zona metropolitană a Clujului de județul Sălaj, tăind dealurile dintre cele două județe.

„Pe cei 30,6 km ai șantierului dintre Nădășelu și Zimbor, constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu 510 muncitori și 238 de utilaje care lucrează la: așternerea stratului de uzură asfaltic, amenajarea parcărilor de scurtă durată, finalizarea sistemelor de colectare și de evacuare a apelor pluviale, montarea parapetului direcțional, montarea sistemelor ITS și a celor de iluminat rutier”, a precizat, pe 30 mai, Cristian Pistol.

Valoarea contractului este de 1,625 de miliarde de lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

De asemenea, constructorul UMB a finalizat 98% din lucrările de pe lotul Zimbor – Poarta Sălajului, de 12,21 kilometri. Darea în trafic a acestui tronson din județul Sălaj depinde direct de finalizarea Nodului Rutier Românași.

„Autostrada Transilvania (A3): Secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului, aproape de finalizare (98%)! Pe cei 12,24 km ai acestei secțiuni, constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu 100 de muncitori și 60 de utilaje și execută următoarele lucrări: cofrare, betonare fundații casiuri pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale; execuție drumuri de exploatare; ziduri de sprijin coloane forate; aplicare straturi vopsea anticorozivă la structurile de la km 17+307 și km 18+535”, a precizat Cristian Pistol pe 28 mai.

Lucrările la secțiunea Zimbor-Poarta Sălajului sunt finanțate prin Programul Transport 2021-2027, cu o valoare actualizată de 836 de milioane de lei fără TVA.

UMB lucrează în ritm alert și la Nodul Rutier Românași. Pentru județul Sălaj, acest nod rutier este conexiunea care va lega comunitățile locale. Nodul Rutier Românași va asigura descărcarea traficului în DN1F și DJ108A și va face funcționale secțiunile autostrăzii dintre Nădășelu (județul Cluj) și Poarta Sălajului.

„În paralel, UMB lucrează intens și la Nodul Rutier Românași, care va asigura descărcarea în DN1F și DJ108A pentru întreg tronsonul Târgu Mureș – Poarta Sălajului (155 km), până la finalizarea secțiunii Poarta Sălajului – Zalău (care cuprinde Tunelul Meseș)”, a spus directorul CNAIR. În prezent, se lucrează la taluzuri și rigole și se montează parapetele de protecție, iar „stadiul fizic al lucrărilor la Nodul Rutier Românași a ajuns la 72%”, a mai subliniat acesta.

Printre cele mai avansate sectoare se numără și tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș, din județul Bihor.

Pe această secțiune, de 26,35 km, antreprenorul român Construcții Erbașu a atins un stadiu fizic de 80% și este mobilizat masiv pe șantier cu peste 600 de muncitori. Contractul are o valoare de 884 de milioane de lei fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport.

„Stadiul fizic al întregii secțiuni se apropie de 80%. Pe cei 26,35 km ai acestei secțiuni, antreprenorul român (Construcții Erbașu) este mobilizat cu 610 muncitori și 268 de utilaje. Stadiul avansat al lucrărilor la structurile critice din acest șantier maximizează șansele de deschidere a circulației pe această secțiune până la finalul anului”, a precizat directorul CNAIR, pe 27 mai.

Ce inaugurări vor avea loc pe A7

Pe autostrada Moldovei A7 anul acesta sunt programate pentru finalizare toate tronsoanele rămase în execuție care au finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), constructorul român UMB având mobilizări masive pe șantiere pentru a respecta termenele stabilite.

Cea mai apropiată deschidere este programată pentru finalul lunii august când oficialii din transporturi au anunțat darea în trafic a întregului sector dintre Adjud și Bacău, format din lotul Adjudul Vechi-Răcăciuni și lotul Răcăciuni-Bacău, adăugând încă 60 de kilometri neîntrerupți la rețeaua din regiune.

Porțiunile din A0 Nord programate să preia traficul în următoarele luni

Pe Autostrada de Centură a Capitalei (A0), atenția completă se mută în acest an pe Semi-inelul Nord, având în vedere că Semi-inelul Sud a fost deja finalizat și deschis integral circulației la jumătatea anului trecut.

Lotul 4 (Pantelimon-Glina) al Autostrăzii A0 Nord este aproape gata, având o lungime de 4,47 de kilometri. Șantierul acestui tronson, cel mai complex din Centura Bucureștiului, care face legătura între DN3 (Cernica/Pantelimon) și Autostrada A2 (Glina) era la un progres fizic de execuție de peste 95% la jumătatea lunii mai, fiind realizat de UMB.

Printre cele mai mari provocări pe acest lot s-a numărat construirea Viaductului Cernica, un pod de 1,3 km care traversează o arie protejată și un lac cu fund nămolos. Lucrările la viaduct au inclus foraje complexe și montarea unor grinzi masive. Un alt punct critic al acestui lot a fost pasajul de 504 metri peste Magistrala CFR București Sud – Oltenița.

Deși Lotul 4 este aproape finalizat, deschiderea traficului depinde de progresul lucrărilor pe Lotul 3 Nord, care face legătura între Afumați și Pantelimon. Această porțiune de 8,6 km, construită de consorțiul format din CCECC și Baxcom, se afla la un stadiu de execuție de doar 80%. Conexiunea DN3 Cernica rămâne un punct sensibil, unde ritmul lucrărilor este semnificativ mai lent comparativ cu cel impus de UMB pe Lotul 4. Această întârziere riscă să transforme Lotul 4 într-un „muzeu” (autostradă terminată pe care nu se circulă n.r.) până la finalizarea lotului 3.

10 kilometri din Autostrada Sibiu – Pitești se deschid în august

Șoferii vor putea circula începând cu luna august pe un nou segment din prima autostradă care va traversa Munții Carpații. Lucrările pe lotul Tigveni – Curtea de Argeș al Autostrăzii Sibiu – Pitești A1 au intrat în linie dreaptă.

Secțiunea 4 cuprinsă între localitățile Tigveni și Curtea de Argeș are o lungime de 9,86 de kilometri și este realizată de constructorul austriac Porr Construct. Deși termenul contractual inițial pentru finalizarea lucrărilor era stabilit pentru februarie 2027, mobilizarea excelentă din șantier va permite deschiderea circulației în avans, în august 2026.

„O dăm în trafic în luna august 2026”, a precizat, pe 28 mai, pe Facebook, Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor.

Unul dintre elementele complexe ale acestei secțiuni a fost Tunelul Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri. Acesta este primul tunel veritabil de autostradă din România forat în stâncă, fiind realizat prin noua metodă austriacă (cunoscută la nivel internațional ca NATM – New Austrian Tunneling Method – n.r.) și format din două galerii independente pentru fiecare sens de mers, denumite „Daniela” și „Alina”.

Valoarea proiectului este de 1,67 de miliarde de lei (fără TVA), fiind finanţat prin Programul Transport 2021-2027. Odată cu inaugurarea din luna august, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe o lungime totală de aproape 54 de kilometri din Autostrada Sibiu-Pitești.





