O locatară din zonă „a luat foc”

În mod normal, atracția înaltă de 60 de metri ar fi trebuit să le ofere oamenilor din orașul situat în nordul Bavariei priveliști idilice și să atragă numeroși vizitatori.

Însă, după doar câteva zile, colosul de 450 de tone a fost oprit. Deoarece nacelele treceau chiar pe deasupra grădinii sale, o locatară din zonă „a luat foc” și s-a adresat instanței.

Instanța a stabilit că în timpul montării, regulile privind distanța minimă obligatorie nu au fost respectate. Din acest motiv, Tribunalul Administrativ din Ansbach a obligat primăria să intervină.

Viața privată, afectată

Pentru familia reclamantei, miza nu este doar faptul că nacela trece pe deasupra grădinii, ci și viața lor privată. „Din roata panoramică se poate vedea direct în sufrageria și în dormitorul nostru – și nu numai”, a declarat proprietara terenului pentru Bild.

Cu toate acestea, locatara din Rothenburg este destul de singură în demersul său. Tot din acest motiv, ea nu dorește ca numele să îi apară în presă. „Locuiesc aici de doi ani și nu înțeleg toată această agitație”, spune o altă vecină, Anika Schöller, de 38 de ani, contabilă.

„Este frumos că roata panoramică este aici. Când locuiești în această zonă, știi că uneori poate fi zgomot. Tot aici au loc și festivalurile de Rusalii.”

„Am pierdut foarte mulți bani”

Pentru operatori roții panoramice, situația este amară. Betty, de 25 de ani, face parte din familia de administratori afectată: „Montarea costă câteva mii de euro. Am pierdut foarte mulți bani.”

De ce a fost aprobată atracția într-o zonă relativ mică? Purtătorul de cuvânt al orașului, Thomas Müller, a explicat: „Nu a existat un proces de autorizare a construcției, deoarece nu este o structură permanentă, ci o construcție mobilă, a cărei perioadă de staționare poate fi aprobată pentru trei luni.”

În plus, acesta a adăugat că „recepția tehnică”, conform Codului construcțiilor din Bavaria, a fost realizată fără obiecții.

Instanța a obligat administrația orașului să intervină, deoarece operatorul nu a respectat distanțele minime obligatorii. Pe scurt: roata panoramică este amplasată prea aproape de proprietate!

Purtătorul de cuvânt Thomas Müller explică acum ce urmează să se întâmple: „Roata panoramică trebuie mutată”. Începând cu data de 7 mai și până pe 5 iulie, aceasta va fi amplasată în parcarea de la Spitaltor – unde va funcționa zilnic, între orele 10:00 și 22:00.

