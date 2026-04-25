Totul s-a întâmplat, astăzi, în timpul misiunii desfășurate de Ministerul Apărării (MApN) în cartierul din Galați unde o dronă Geran-2 s-a prăbușit noaptea trecută.

Angajatul Ecosal se îndrepta către locul indicat, însă a fost oprit de polițiștii care asigurau perimetrul zonei.

„Am venit să iau drona. Sunt trimis de la Ecosal unde este căzută o dronă. Să vedem ce rezolvăm. Mă dirijează persoanele care răspund de așa ceva”, a declarat șoferul buldoexcavatorului, când a fost oprit în trafic.

Drona Geran-2, care s-a prăbușit în Galați, a fost detonată controlat

În jurul orei 14.20, drona care s-a prăbușit într-un cartier din Galați, a fost detonată controlat, fiind transportată cu un camion al MApN, și nu cu buldoexcavatorul Ecosal.

„Fragmentele de dronă căzute în dimineața zilei de 25 aprilie într-o zonă locuită din municipiul Galați a fost neutralizată, în jurul orei 14.20, de o echipă de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Detonarea controlată a avut loc pe malul lacului Brateș, într-o zonă special amenajată, cu respectarea tuturor procedurilor prevăzute pentru aceste situații și în deplină siguranță pentru cetățeni și pentru specialiștii care au efectuat operațiunea. Locul pentru neutralizare a fost ales astfel încât traseul pe care s-a făcut deplasarea fragmentelor de dronă, cu un vehicul militar, să fie cât mai scurt posibil. Evacuarea temporară a populației de pe traseu s-a realizat sub coordonarea IGSU, cu sprijinul Poliției și Jandarmeriei, până la trecerea convoiului. Măsurile adoptate au avut caracter preventiv și au vizat eliminarea oricărui risc pentru populație și mediul înconjurător”, se arată într-un comunicat al MApN.

