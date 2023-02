Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

De ce să îți cumperi un fotoliu, și nu o canapea

Unul dintre cele mai bune lucruri despre fotolii este că oferă foarte mult sprijin. Dacă ești o persoană care suferă de dureri de spate, fotoliile pot fi o opțiune excelentă, deoarece oferă un suport lombar suplimentar. Acest tip de suport este deosebit de important dacă petreci mult timp stând pe scaun.

Un alt mare beneficiu al fotoliilor este că sunt extrem de confortabile. După o zi lungă la muncă, nu este nimic mai bun decât să te poți scufunda într-un fotoliu confortabil și să te relaxezi.

Fotoliile sunt, de asemenea, excelente pentru a te cuibări cu o carte bună sau pentru a trage un pui de somn.

Unde mai pui că există o mulțime de feluri din care să alegi, de la fotoliu care are suport pentru picioare, fotolii cu masaj, fotoliu extensibil, chiar un fotoliu în care te poți legăna.

Fotoliu extensibil

Printre cele mai căutate piese de mobilier se află un fotoliu extensibil. Este extrem de comod și reprezintă o adevărată binecuvântare atunci când ai prieteni care vor să rămână peste noapte la tine. Nu trebuie să te stresezi cu dormitul. Pur și simplu întinzi fotoliul, îl îmbraci cu un cearceaf de o persoană și ai rezolvat problema.

Fotoliul extensibil Modella Star este ideal pentru a te relaxa și poți chiar să dormi fără probleme în el. Are o extensie foarte ușoară, care transformă acest mobilier într-un pat cu o dimensiune de 60 x 105 cm. În plus, are un spațiu de depozitare unde poți pune lenjeria sau pernele.

O altă opțiune este fotoliul extensibil Multishop, care vine într-o gamă largă de culori, iar părțile extensiile sunt confecționate din cadru de lemn și plasa de arcuri din oțel carbon. Se strânge și se deschide foarte ușor, așa că nu va trebui să te chinui. Are două perne colorate și dimensiunile, când e extins, de 200 x 92 cm.

Fotoliul extensibil Nitta Single Futon înfrumusețează orice casă. Plusul său este că este extensibil, însă acest fotoliu este foarte elegant și se potrivește cu orice design de bun gust. Are brațe reglabile în cinci nivele și când e extins are o dimensiune de 70 x 135 cm.

Fotoliu puf pentru living

Dacă locuința ta este locul în care te simți cel mai bine, în care petreci timp de calitate cu prietenii și este o atmosferă bună mereu, atunci cu siguranță ai adoptat un stil de a îl decora minimalist. Acest lucru nu e deloc rău, doar că probabil te confrunți cu lipsa unor piese de mobilier unde invitații se pot relaxa.

Și ca să nu cheltui o avere pe acest lucru sau pur și simplu pentru că vrei un look fresh și cool în casa ta, fotoliile puf sunt ideale pentru un aspect tineresc și practic într-o casă.

De exemplu, fotoliul puf Simone Corduroy duce termenul de puf la un alt nivel. Este făcut din velur alb și nu seamănă deloc cu puful tipic pe care îl vezi peste tot. Vine în mai multe variațiuni de culori și este chic, elegant și modern.

Pentru relaxarea supremă, acest fotoliu puf Lazyboy este absolut ideal. Este un șezlong făcut din puf, extrem de comod, în care poți adormi în orice secundă. Vine într-o mulțime de culori, așa că nu trebuie decât să o alegi pe cea potrivită pentru casa ta.

Fotoliu Pufrelax tip sac este fotoliul clasic puf. Totuși, acesta este din gama premium, are o husă detașabilă pe care o poți spăla când dorești la 30-40 de grade Celsius. Fotoliul se mulează după orice corp, este ușor de manevrat, fiind umplut cu biluțe de polistiren și are o înălțime de aproape 70 de cm.

O altă opțiune este acest set fotoliu puf și suport picioare. Nu doar că este un puf super comod, dar are și suport de picioare, adică ocazia perfectă să te relaxezi lucrând, jucându-te pe telefon sau pur și simplu meditând la lume. Este făcut din materiale de calitate superioară și poate fi folosit de copii, adolescenți și adulți.

Fotoliu balansoar

Fotoliul balansoar este o piesă de mobilier aparte. Un astfel de scaun nu este doar comod, dar te induce într-o stare de relaxare profundă. Adesea este folosit pentru mamele care alăptează, pentru a își calma bebelușii. În filme, bunicii îl folosesc atunci când citesc nepoților o poveste.

Orice viziune ai avea despre un fotoliu balansoar, dacă îți dorești unul, ar trebui să faci această investiție fără să mai stai pe gânduri.

La acest fotoliu balansoar Gala, model Monolith, pe lângă faptul că are o culoare superbă, părțile laterale ale spătarului sunt conectate la cotiere. Arată foarte elegant și ai parte de o relaxare totală în el.

Dacă preferi un fotoliu balansoar în care să nu te scufunzi, acesta este din piele ecologică și oferă la fel de multă relaxare. Arată senzațional în living, în birou sau într-un hol unde petreci timp. Are o pernă groasă și confortabilă și dimensiunile balansoarului sunt potrivite pentru orice vârste.

Acest fotoliu balansoar din lemn gaja scandinav nu este doar foarte comod, ci este absolut superb. O piesă de mobilier care înfrumusețează orice spațiu. Prietenii și cei care vin în vizită vor fi cu adevărat impresionați și vor dori să îl încerce. Dar cine îi poate condamna? Acest fotoliu parcă te invită la relaxare.

O variantă la fel de bună este fotoliul balansoar Sunrise. Este de culoare crem și se potrivește în orice sufragerie. Are dimensiunile 55x60x96, așa că nu va ocupa prea mult spațiu. În plus, poate fi locul unde să îți începi fiecare dimineață în timp ce savurezi cafeaua.

Fotoliu pentru copii

Fotoliu puf Topcho pentru copii se potrivește în orice cameră, este distractiv de folosit și copilul tău îl va adora. În plus, poate face lecții stând pe acest fotoliu, poate face exerciții fizice, poate citi și poate face o mulțime de alte activități interesante.

O altă opțiune este canapeaua Flumi extensibil tip fotoliu pentru copii. Vine într-o mulțime de culori și are o dimensiune de 92x60x40. În afară de faptul că este o canapea cu două locuri, adică ideală pentru doi frați, aceasta se pliază și devine extensibil. Culorile se potrivesc oricărei camere și palete de culori.

Acest fotoliu de pluș ursuleț Kota Baby este extraordinar de drăguț și va deveni rapid locul preferat al copilului. Cu un spătar jucărie și un șezut foarte comod, această jucărie înlocuiește un fotoliu cu brio. Sau invers? Oricare ar fi cazul, copilul tău va adora faptul că are un fotoliu atât de drăguț și pufos.

O altă opțiune este fotoliul Albero Mio, care este destinat copiilor mai mici. Are dimensiunile de 60x35x45 și este cadoul ideal pentru orice copil. Se recomandă a fi folosit de cei care au peste 3 ani. Este pufos și comod, special conceput pentru nevoile celor mici.

Orice fotoliu ai alege să îți iei, asigură-te că îndeplinește nevoile și cerințele pe care le cauți la el, fie că este vorba de aspect, practicabilitate, spațiu, ușurința manevrării, comoditate sau stil.

