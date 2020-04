De Camelia Diaconu,

Top 10 cele mai mari orașe din lume

Împreună cu zonele metropolitane, cele mai mari orașe găzduiesc milioane de locuitori în prezent, iar populația este în creștere. Citește care sunt cele mai mari orașe din lume și ce număr de locuitori au.

Tokyo (Japonia) – 38 milioane de locuitori

Se întinde pe o suprafață de 2.193 de kilometri pătrați și, fără zona metropolitană, are o populație de 13,9 milioane de locuitori, iar densitatea locuirii este de 6,349 de locuitori pe kilometru pătrat. Tokyo este orașul cu cei mai mulți zgârie-nori, deoarece din cauza lipsei de spațiu s-a dezvoltat foarte mult pe verticală. Orașul are peste 60 de linii de trenuri electrice și peste 900 de stații.

Tokyo – cele mai mari orașe din lume

Seul (Coreea de Sud) – 26 milioane de locuitori

Orașul este împărțit în 25 de cartiere și ocupă aproximativ 12% din suprafața țării, deoarece densitatea populației este foarte mare. Aproximativ jumătate din populația Coreei de Sud locuiește în Seul, iar asta l-a transformat în unul dintre cele mai populate orașe din lume, cu cele mai multe conexiuni digitale din economia globală.

Seul

Cele mai mari orașe din lume – Shanghai – aproximativ 25 milioane de locuitori

Orașul este considerat centrul financiar și economic al Chinei și este cel mai mare oraș din China. S-a dezvoltat foarte mult în ultimii 20 de ani, iar acum este un centru important comercial în Asia. Are peste 600 de zgârie-nori, în timp ce aproximativ 300 sunt în construcție în cartierul nou Pudong.

Shanghai

Karachi (Pakistan) – 24 milioane de locuitori

Karachi a fost capitala statului înainte de construirea Islamabadului și este unul dintre cele mai mari orașe ale lumii. Este cel mai important centru comercial și financiar al țării, locul unde se dezvoltă industriile de construcții navale, asamblare de automobile, țesături din bumbac și produse alimentare. Este situat pe malul Mării Arabiei și are o mulțime de atracții turistice, printre care Parcul Național și Lacul Național.

Karachi

Guangzhou (China) – aproximativ 24 milioane de locuitori

Este cunoscut și sub denumirea de Canton și este al treilea oraș din China ca și putere economică. Orașul are mai multe puncte de atracție reunite, tocmai din acest motiv sunt cunoscute sub denumirea de “cele 8 priveliști”. Economia orașului se bazează în mare parte pe activitățile portuare.

Guangzhou – cele mai mari orașe din lume

Delhi (India) – aproximativ 22 milioane de locuitori

Este un oraș alcătuit din mai multe orașe din regiunea metropolitană și a fost declarat, din 2014, cel mai poluat oraș din lume. Orașul Delhi a fost capitala mai multor imperii, iar acum economia locală se bazează pe telecomunicații, turism și IT.

Delhi

Mexico City (Mexic) – aproximativ 22 milioane de locuitori

Este format din orașul propriu-zis, dar și de 41 de municipalități și este considerat cel mai populat oraș din America de Nord. Din cauza poluării foarte ridicate, orașul nu are deloc o vreme prietenoasă.

Mexico City

Lagos (Nigeria) – 21 milioane de locuitori

Este cel mai dezvoltat oraș din Africa, dar și unul dintre cele mai importante centre financiare ale continentului. Orașul este marcat de mai multe insulițe care au fost treptat cooptate în zona metropolitană a orașului.

Lagos

Beijing (China) – 21,1 milioane de locuitori

Densitatea populației ajunge la 1.399 de locuitori pe kilometru pătrat, însă dintre toți locuitorii doar 13 milioane au drept permanent de rezidență în Beijing. Capitala Chinei este recunoscută pentru Marele Zid Chinezesc, dar și pentru multe alte temple, grădini și palate.

Beijing

Sao Paulo (Brazilia) – 20,9 milioane de locuitori

Este un oraș multicultural care găzduiește un număr mare de japonezi, arabi și japonezi. Este cel mai dezvoltat oraș din emisfera sudică și cu cea mai mare economie din America de Sud, cel mai mare oraș din Brazilia, cu cele mai înalte clădiri, printre care Muzeul de Artă, Memorialul Latino-American sau Muzeul Limbii Portugheze.

Sao Paulo – cele mai mari orașe din lume

