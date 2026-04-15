Cătălin Cîrstoiu: „Vremea independenței medicale și administrative s-a dus”

Anual, aproximativ 7.000 de pacienți din Buzău ajung la porțile Spitalului Universitar de Urgență din București. Prof. dr. Cătălin Cîrstoiu, managerul SUUB, afirmă că această eră a spitalelor care lucrează izolat s-a încheiat.

,,Pacienții din Buzău reprezintă în prezent aproximativ 7% din numărul total de pacienți ai Spitalului Universitar de Urgență București, cel mai mare procent pe care îl avem din afara Bucureștiului”, a precizat Cătălin Cîrstoiu, managerul SUUB.

Acesta a explicat la semnarea protocolului că epoca în care spitalele lucrau izolat a apus și că pacienții din Buzău vor simți rapid diferența prin transferul de „știință și experiență”.

,,Vremea independenței medicale și administrative în medicină s-a cam dus. Scopul nostru este să construim o rețea publică, de fapt primul brand public autentic, în jurul Spitalului Universitar de Urgență București”, a spus prof.dr. Cîrstoiu, care a anunțat că proceduri complexe precum tromboliza vor fi realizate la Buzău, sub coordonarea specialiștilor de la neurologie și neuroradiologie intervențională din București.

Săptămâna viitoare va avea loc prima artroplastie de genunchi realizată la Buzău de o echipă mixtă. „Eu o să merg personal la Buzău cu o echipă de ortopezi și vom face acolo prima artoplastie de genunchi din Buzău”, a spus prof.dr. Cîrstoiu, de profesie medic ortoped.

În privința cazurilor de AVC (accidente vasculare cerebrale), specialiștii în neurologie și neuroradiologie intervențională din București vor coordona de la distanță trombolizele efectuate la Buzău, salvând minute critice.

Pachete de stimulente: Cum sunt atrași medicii la Buzău

Pentru a rezolva deficitul de personal, autoritățile au gândit un sistem atractiv de beneficii pentru medicii care aleg să lucreze în cadrul acestui consorțiu.

  • Chirie plătită timp de 5 ani: Consiliul Județean Buzău va achita integral chiria pentru medicii tineri care vin prin transfer sau concurs la SJU Buzău.
  • Plata gărzilor: S-a stabilit un sistem de plată care pornește de la 1.500 de lei pentru un pachet de 3 gărzi, suma crescând progresiv pentru 4, 5 sau 6 gărzi efectuate într-o lună.
  • Evoluție profesională: Medicii tineri vor beneficia de mentoratul specialiștilor de la SUUB, eliminând riscul „izolării profesionale” într-un spital județean.

,,Sunt foarte mulți tineri care termină rezidențiatul și care vor dori să meargă la Buzău. Vor putea face gărzi acolo și aici. Important este să nu-i pierdem pe tinerii medici”, a atras atenția Cătălin Cîrstoiu.

„Cel mai mare câștig al acestui consorțiu este al medicilor tineri… Le creează această perspectivă că vor avea expertiza medicilor de la Spitalul Universitar”, a precizat Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean Buzău.

Ciolacu,prezent la semnarea protocolului, a precizat că acest consorțiu nu obligă medicii la mobilitate, ci îi atrage prin stimulente financiare, chirii plătite de Consiliul Județean timp de 5 ani și infrastructură modernă. „Când vorbești despre reforme în sănătate… nu vorbești de concedieri. Vorbești de eficiență, eficiența actului medical”, a mai spus fostul premier, Marcel Ciolacu.

„Alertă Zero” și telemedicină: Comunicare directă pe caz

Consorțiul aduce o coordonare tehnică fără precedent între secțiile celor două spitale.

  • Coordonare directă: Fiecare secție va avea o persoană desemnată pentru legătura permanentă cu echipa corespondentă din celălalt spital.
  • Telemedicină în timp real: Investigațiile pacienților vor fi transmise instantaneu la București pentru analiză. „Noi vom analiza și vom da sfaturi dacă e cazul sau nu e cazul să vină aici”, a explicat managerul SUUB.
  • Alertă Zero: În situații critice, comunicarea va fi instantanee, facilitând intervenția rapidă sau transferul securizat.

 

Spitalul Județean Buzău trece printr-un amplu proces de modernizare, având în vedere că are nevoie de dotări cu aparatură medicală, dar și de consolidare, fiind o clădire cu risc seismic ridicat.

Spitalul Județean Buzău, clădire cu risc seismic ridicat, are nevoie de consolidare 

În prezent, Spitalul Județean Buzău trece printr-un amplu proces de modernizare, având în vedere că are nevoie de dotări cu aparatură medicală, dar și de consolidare, fiind o clădire cu risc seismic ridicat.

Potrivit Raportului Consiliului Județean Buzău (2025), corpurile principale ale spitalului (cum ar fi Corp C1 și Corp C14) au fost identificate ca având risc seismic II (RsII). Această clasă cuprinde clădirile care pot suferi avarii structurale majore în cazul unui cutremur. Clădirea principală are o vechime de peste 50 de ani.  „Vom face consolidarea și extinderea… Avem capacitatea să ne organizăm să nu deranjăm actul medical”, a dat asigurări Marcel Ciolacu, iar Cătălin Cârstoiu a punctat  că în cazul în care lucrările de modernizare sau riscul seismic limitează activitatea anumitor secții, Spitalul Universitar de Urgență București va funcționa ca sprijin logistic.

Buzăul are 20% deficit de personal medical

Managerul Spitalului Județean Buzău, Sorin Pătrașcu a oferit detalii concrete despre numărul de posturi libere și eforturile făcute pentru a atrage specialiști în unitatea sanitară pe care o conduce.

,,Spitalul are un deficit de minimum 103 posturi pe toate categoriile de personal. Din acest total, aproximativ 17-18 posturi sunt pentru medici”, a afirmat Sorin Pătrașcu.

Managerul a explicat că s-au organizat concursuri și s-au oferit stimulente, dar fără succes până acum: „Am pus la dispoziție tot ce puteam… în așa fel încât locul de muncă la Spitalul Județean de Urgență putea să fie atractiv… dar nu au venit”.

În prezent, există 6 medici radiologi, însă liniile de gardă sunt uneori incomplete. Marcel Ciolacu a precizat că deficitul de personal medical este de 20% și că situația este critică în județ, dând exemplul altor spitale din județul Buzău unde sunt doar 9 medici: „Dacă un medic pleacă în concediu, se închide secția. Între acei 9 medici, 5 sunt pensionari. E normal că nu există performanță”, a adăugat fostul premier.

Managerul SUUB a explicat de ce este greu să aduci oameni noi în provincie: ,,Deficitul nu este doar la Buzău, ci și la spitale mari din București precum Universitar, Bagdasar sau Floreasca”. Plecând de la dorința tinerilor medici care vor să lucreze în centre mari (Municipal, Fundeni) pentru a avea o echipă pe care să se bazeze și o infrastructură sigură, prof. Cîrstoiu crede că aceștia vor accepta să meargă la Buzău știind că sunt „sub umbrela Spitalului Universitar”, beneficiind de mobilitate și de posibilitatea de a face gărzi în ambele locuri.

În timp ce la SJU Buzău sunt 47 de medici din care fac doar 17 gărzi, la SUUB sunt, de exemplu, 10 linii de gardă doar la ATI.

În a doua etapă, când vor fi elaborate și normele de aplicare, consorțiile vor avea și personalitate juridică. Consorțiile medicale ar presupune unificarea administrativă și medicală a spitalelor dintr-un județ. „Toate spitalele de pe raza județului respectiv vor trebui să fie o singură unitate administrativ-teritorială. În felul acesta reducem costurile de administrare, reducem contractele – unul are un produs cu 3 lei, altul cu 10 lei – și uniformizăm achizițiile medicale”, a explicat Cîrstoiu în luna ianuarie când anunța intenția de-a face un prim consorțiu.

În județul Buzău sunt 5 spitale: Spitalul Județean de Urgență Buzău, unitatea principală care intră în consorțiul cu SUUB, Spitalul Municipal Râmnicu Sărat, Spitalul Orășenesc Nehoiu, Spitalul de Boli Cronice Smeeni și Spitalul de Sănătate Mintală (Săpoca).

Marcel Ciolacu a subliniat că, în acest moment, consorțiul medical regional este semnat între Spitalul Județean Buzău și Spitalul Universitar de Urgență București. Celelalte spitale din județ (Nehoiu, Râmnicu Sărat, Smeeni) au libertatea de a decide ulterior dacă vor să facă parte din acest consorțiu medical sau din unul administrativ local.

Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean Buzău, prezent astăzi la Spitalul Universitar de Urgență București, a catalogat achiziția de vaccinuri COVID drept o eroare administrativă gravă, subliniind caracterul disproporționat al comenzii și faptul că fiecare român ar fi trebuit să se vaccineze în 10 ani de zece ori.

Urmărește cel mai nou VIDEO
Intervenție la limită în București: doi polițiști de la Brigada Rutieră au salvat un bărbat care amenința că se aruncă pe geam
Parteneri
Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
Viva.ro
Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Unica.ro
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
Atleta care a fugit România în SUA, a lucrat ca femeie de serviciu și acum e arhitect: „Povestea e foarte ciudată”
GSP.RO
Atleta care a fugit România în SUA, a lucrat ca femeie de serviciu și acum e arhitect: „Povestea e foarte ciudată”
EXCLUSIV Fostul campion cu FCSB se RETRAGE din cariera de fotbalist! Și-a ales deja viitorul job
GSP.RO
EXCLUSIV Fostul campion cu FCSB se RETRAGE din cariera de fotbalist! Și-a ales deja viitorul job
Parteneri
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Libertateapentrufemei.ro
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
Avantaje.ro
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Alte știri

Românii care pot beneficia de cele 410 milioane de lei în 2026 pentru biletele de tratament balnear. Câte locuri sunt disponibile
Știri România 21:02
Românii care pot beneficia de cele 410 milioane de lei în 2026 pentru biletele de tratament balnear. Câte locuri sunt disponibile
CNAIR începe lucrările pe A7. Lista zonelor afectate și orele în care se va lucra pe autostradă
Știri România 20:36
CNAIR începe lucrările pe A7. Lista zonelor afectate și orele în care se va lucra pe autostradă
Parteneri
Orașul secret al bogaților eliminat de pe Google Maps și păzit ca o fortăreață. Fiecare intrare este marcată cu „accesul interzis”
Adevarul.ro
Orașul secret al bogaților eliminat de pe Google Maps și păzit ca o fortăreață. Fiecare intrare este marcată cu „accesul interzis”
Pleacă Kelemen Hunor din fruntea UDMR după victoria lui Peter Magyar? Ce urmărește, de fapt, noul lider de la Budapesta în România: „Nu va mai ține”
Fanatik.ro
Pleacă Kelemen Hunor din fruntea UDMR după victoria lui Peter Magyar? Ce urmărește, de fapt, noul lider de la Budapesta în România: „Nu va mai ține”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului

Monden

5 știri by Libertatea – Monden. L-a bătut sau nu Gabi Tamaș pe Aris Eram. Cu ce blondă a plecat Valentin Sanfira în Thailanda
Stiri Mondene 17:33
5 știri by Libertatea – Monden. L-a bătut sau nu Gabi Tamaș pe Aris Eram. Cu ce blondă a plecat Valentin Sanfira în Thailanda
Cum se simte soțul Bellei Santiago după ce a fost operat în Viena. „Are nevoie de recuperare. Eu zic că este foarte rău să spuneți că nu este real”
Stiri Mondene 17:15
Cum se simte soțul Bellei Santiago după ce a fost operat în Viena. „Are nevoie de recuperare. Eu zic că este foarte rău să spuneți că nu este real”
Parteneri
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Boala de care mulţi români ar putea suferi fără să ştie. Apare fără simptome evidente
ObservatorNews.ro
Boala de care mulţi români ar putea suferi fără să ştie. Apare fără simptome evidente
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
Parteneri
La fix o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
GSP.ro
La fix o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
Parteneri
Scenariile de după 20 aprilie: de la ieșirea PSD de la guvernare la compromisul unui nou premier PNL
Mediafax.ro
Scenariile de după 20 aprilie: de la ieșirea PSD de la guvernare la compromisul unui nou premier PNL
Trump, avertisment șocant către Europa
StirileKanalD.ro
Trump, avertisment șocant către Europa
Ultimul drum pentru Mihai și David, tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare. Părinții victimelor, la capătul puterilor
Wowbiz.ro
Ultimul drum pentru Mihai și David, tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare. Părinții victimelor, la capătul puterilor
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Lângă cine a apărut Codruța Filip după ce Valentin Sanfira și-a refăcut viața sentimentală. Fotografiile au stârnit reacții în rândul fanilor
Wowbiz.ro
Lângă cine a apărut Codruța Filip după ce Valentin Sanfira și-a refăcut viața sentimentală. Fotografiile au stârnit reacții în rândul fanilor
Valentin Sanfira nu se mai abține. Ce mesaj tăios a transmis artistul la mai bine de o lună de la divorț
Redactia.ro
Valentin Sanfira nu se mai abține. Ce mesaj tăios a transmis artistul la mai bine de o lună de la divorț
Un bărbat s-a răsturnat cu ATV-ul într-o zonă greu accesibilă din Hunedoara! Victima a fost transportată la spital cu elicopterul
KanalD.ro
Un bărbat s-a răsturnat cu ATV-ul într-o zonă greu accesibilă din Hunedoara! Victima a fost transportată la spital cu elicopterul

Politic

Nou episod de violență la AUR. Dan Tănasă, atacat fizic chiar de un coleg: „Mi-am dat viața pentru partidul ăsta!”
Politică 20:09
Nou episod de violență la AUR. Dan Tănasă, atacat fizic chiar de un coleg: „Mi-am dat viața pentru partidul ăsta!”
PSD îi va cere lui Ilie Bolojan să demisioneze și îi dă 72 de ore să plece sau pleacă miniștrii partidului: „Sperăm ca în 45 de zile să ne întoarecem”
Politică 18:13
PSD îi va cere lui Ilie Bolojan să demisioneze și îi dă 72 de ore să plece sau pleacă miniștrii partidului: „Sperăm ca în 45 de zile să ne întoarecem”
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Caz șocant în fotbal! Arbitrul a fost împușcat mortal chiar în fața jucătorilor
Fanatik.ro
Caz șocant în fotbal! Arbitrul a fost împușcat mortal chiar în fața jucătorilor
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Spotmedia.ro
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi