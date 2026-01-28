Consorțiu între Spitalul Universitar de Urgență București și spitalele din județul Buzău

Managerul SUUB a discutat deja la Buzău despre posibilitatea unui consorțiu medical între Spitalul Universitar de Urgență București și toate spitalele din jud. Buzău, subordonate Consiliului Județean, cu acordul ministrului Sănătății.

,,Facem acest lucru pentru pacienți, pentru medici, pentru infrastructura medicală”, a precizat Cătălin Cîrstoiu, care crede că acest model instituțional ar putea schimba radical modul în care pacienții ajung la tratament. În loc de drumuri făcute pe cont propriu, telefoane și intervenții, pacienții ar urma să fie trimiși organizat, pe baza unor reguli clare, către spitalul potrivit pentru problema lor.

Ce presupune, de fapt, un consorțiu medical

Un consorțiu este o înțelegere încheiată între mai multe entități mari pentru efectuarea în comun a unor operații avantajoase de mare amploare. În concepția dr. Cătălin Cîrstoiu, noul model instituțional este gândit astfel încât pacienții să intre într-un circuit clar de diagnostic și tratament, cu acces real la expertiză, fără întârzieri și fără dependență de intervenții informale.

„Consorțiu înseamnă că vrem să facem această colaborare din punct de vedere medical, administrativ cu toate spitalele din jurul Bucureștiului. Nu suntem deschiși doar către Buzău, ci și către Giurgiu și oricine mai dorește să colaboreze cu noi. Până la urmă, e o mână întinsă”, a explicat Cîrstoiu.

Potrivit acestuia, o parte semnificativă dintre pacienții internați la Spitalul Universitar de Urgență București provin din județele din jurul Capitalei. „Fiecare județ din jurul Bucureștiului – Giurgiu, Dâmbovița, Argeș, Prahova – are, în medie, între 4 și 10% din numărul de pacienți externați. Ilfovul are 10%, dar asta e firesc, București–Ilfov e o entitate”, a precizat managerul SUUB.

În lipsa unui sistem organizat, pacienții ajung la spitalele mari prin mecanisme informale. „Cum ajung pacienții din provincie la Spitalul Universitar? Fie sunt trimiși pentru că e un caz care depășește capacitatea de a trata a unui spital, fie nu au oameni, fie nu au infrastructură, fie începe fenomenul acela în care fiecare își găsește un loc folosind telefoane, intervenții și așa mai departe”, a spus dr. Cîrstoiu.

Managerul SUUB consideră că acest proces trebuie reglementat clar. „Lucrul ăsta trebuie să devină instituțional, pentru că toți oamenii trebuie să aibă acces la îngrijiri medicale. De asta ne ducem către spitalele județene și încercăm să facem consorții”, a subliniat el.

Beneficiile consorțiilor medicale: protocoale comune și costuri reduse

Consorțiile medicale ar presupune unificarea administrativă și medicală a spitalelor dintr-un județ. „Toate spitalele de pe raza județului respectiv vor trebui să fie o singură unitate administrativ-teritorială. În felul acesta reducem costurile de administrare, reducem contractele – unul are un produs cu 3 lei, altul cu 10 lei – și uniformizăm achizițiile medicale”, a explicat Cîrstoiu.

Beneficiul principal este transferul de expertiză în opinia dr. Cîrstoiu. „Protocoalele spitalului universitar și tot ce înseamnă știință medicală se duc și către spitalele respective. Medicina presupune o ierarhizare de competențe. Nu trebuie ca în fiecare județ să existe un laborator de diagnostic genetic. Mai bine există două-trei centre mari, care pot pune un diagnostic corect, pentru că e vorba și de experiență”, a argumentat managerul. Acesta a mai spus că în unele județe ale țării există și anumite lipsuri privind dotarea cu aparatură.

,,Sunt zone în care nu există scintigrafie. Nu există computer tomograf High Definition sau un RMN, așa încât oamenii aceștia vor trebui cumva să intre într-un lanț de diagnostic în funcție de competențe”, a precizat dr. Cătălin Cîrstoiu.

Soluții pentru a ridica presiunea de pe spitalele mari: consorții, reclasificarea spitalelor

Managerul SUUB atrage atenția asupra supraaglomerării spitalelor universitare cu pacienți care ar putea fi tratați în unități mai mici. „Sunt pacienți care pot fi tratați în spitalele din jurul Bucureștiului și care vin la spitale universitare. Spitalul universitar ajunge o stație finală pentru tratamentul multor pacienți”, a afirmat dr. Cîrstoiu, care pledează pentru consorții medicale considerând că o astfel de colaborare între spitale ar oferi siguranță medicilor din spitalele județene.

„Pentru colegii mei, colaborarea cu Spitalul Universitar de Urgență ar trebui să le dea siguranță, pentru că știu că au un back-up cert atunci când e un caz care depășește capacitatea de tratament a unui spital mai mic”, a spus Cîrstoiu.

Ministrul Sănătății, dr. Alexandru Rogobete, a anunțat recent procesul de reclasificare a spitalelor publice, admițând că ,,de prea mult timp, sistemul sanitar funcționează după un model de organizare învechit: tarife diferite și inechitabile pentru serviciile medicale, reguli neclare și categorii care nu mai reflectă realitatea din teren. Rezultatul este lipsa de coerență în administrarea spitalelor și decizii care nu sunt întotdeauna corelate cu rolul real al fiecărei unități”.

Ierarhizarea spitalelor propusă de ministrul Rogobete printr-un Proiect de Hotărâre de Guvern, aflat, în transparență decizională, este o clasificare administrativă și funcțională, care reflectă complexitatea serviciilor oferite, nu valoarea profesională a personalului medical și cuprinde următoarele categorii: spitale strategice, spitale categoria I, spitale categoria II și spitale categoria III.  România definește pentru prima dată spitalele strategice: criterii stricte, dotări obligatorii și evaluare de performanță

Medicii tineri, dornici să lucreze sub „brandul unui spital public”

Managerul SUUB a vorbit și despre distribuția inegală a medicilor tineri. „Toți vor să lucreze în spitalele mari. Dar, fiind într-un consorțiu, sub brandul acelui spital, de ce să nu meargă să facă gărzi sau să opereze în spitalele județene?”, a întrebat retoric Cîrstoiu.

De exemplu, românii cu afecțiuni cardiovasculare din 31 de județe se bat pentru 20% dintre cardiologii români. 80% dintre specialiști lucrează în zece județe și în București

Țara noastră are nevoie de un brand puternic în sănătatea din sistemul public. „România nu are un brand de spital public astăzi. Spitalul Universitar de Urgență București nu e orice fel de spital”, a subliniat el.

Prof. dr. Cătălin Cîrstoiu, managerul SUUB, a înființat un cabinet de vaccinare în cadrul spitalului, unde românii se pot vaccina gratuit împotriva gripei, împotriva HPV, în condițiile în care o femeie moare în România de cancer uterin la fiecare două minute. Cum te poți vaccina în spital împotriva cancerului dat de HPV

SUUB a fost fondat în anul 1978, are 45 de secții și compartimente și 1099 de paturi. Peste 350.000 de pacienți pe an sunt tratați în Unitatea de Primiri Urgențe și în Ambulatoriul Integrat, iar peste 60.000 de pacienți sunt tratați prin spitalizare de zi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Percheziții cu mascații la doctorul Cristian Andrei, acuzat că a agresat sexual foste cliente. Cum au intrat polițiștii în casa psihoterapeutului | VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Uluitor cum arată nora lui Florin Piersic! Soția lui Daniel Piersic, fiul actorului din căsnicia cu Anna Szeles, este superbă de-a dreptul, iar un detaliu a atras atenția tuturor. Jos pălăria!
Viva.ro
Uluitor cum arată nora lui Florin Piersic! Soția lui Daniel Piersic, fiul actorului din căsnicia cu Anna Szeles, este superbă de-a dreptul, iar un detaliu a atras atenția tuturor. Jos pălăria!
Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Nu mai arată așa!! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu s-au viralizat / FOTO
Unica.ro
Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Nu mai arată așa!! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu s-au viralizat / FOTO
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un ultimatum...”
Elle.ro
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un ultimatum...”
gsp
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
GSP.RO
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
Titi Aur a intervenit după ce a auzit explicațiile supraviețuitorului din accident: „E imposibil, nu se poate așa ceva”. Ce s-ar fi întâmplat
GSP.RO
Titi Aur a intervenit după ce a auzit explicațiile supraviețuitorului din accident: „E imposibil, nu se poate așa ceva”. Ce s-ar fi întâmplat
Parteneri
Ultima oră! Spovedania lui Mihai Morar, după ce a fost surprins la cină, în Oradea, cu Ilie Bolojan! “Infracțiunea de a lua cina”. I-a dat sau nu premierul o cafenea în oraș? Cea mai comentată fotografie, aici
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Spovedania lui Mihai Morar, după ce a fost surprins la cină, în Oradea, cu Ilie Bolojan! “Infracțiunea de a lua cina”. I-a dat sau nu premierul o cafenea în oraș? Cea mai comentată fotografie, aici
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Avantaje.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Șoferul care a provocat accidentul soldat cu 7 morți, în Timiș, ar avea droguri în sânge. În mașină au fost găsite plicuri cu substanțe interzise
Știri România 17:22
Șoferul care a provocat accidentul soldat cu 7 morți, în Timiș, ar avea droguri în sânge. În mașină au fost găsite plicuri cu substanțe interzise
Meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea în februarie 2026: „O lună a contrastelor termice”
Știri România 16:56
Meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea în februarie 2026: „O lună a contrastelor termice”
Parteneri
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Adevarul.ro
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Directorul școlii din Mangalia unde un elev s-a aruncat de la etaj din cauza unei note, dezvăluiri exclusive: „Spunea că maică-sa nu-l crede”
Fanatik.ro
Directorul școlii din Mangalia unde un elev s-a aruncat de la etaj din cauza unei note, dezvăluiri exclusive: „Spunea că maică-sa nu-l crede”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Cu ce rămânem după etapa a 23-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Celebrul designer Calvin Klein, apariție rară alături de iubitul cu 47 de ani mai tânăr. Cum au fost surprinși cei doi de paparazzi. Foto
Elle.ro
Celebrul designer Calvin Klein, apariție rară alături de iubitul cu 47 de ani mai tânăr. Cum au fost surprinși cei doi de paparazzi. Foto
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Ce a făcut Mihai Bendeac în perioada în care nu a mai apărut la televizor: „Este o părere că am fost retras”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:58
Ce a făcut Mihai Bendeac în perioada în care nu a mai apărut la televizor: „Este o părere că am fost retras”
Ada Galeș, detalii despre cea mai grea perioadă din viața ei. Cine i-a fost alături în lupta cu cancerul. „A făcut în așa fel încât să fie totul despre mine”
Stiri Mondene 17:30
Ada Galeș, detalii despre cea mai grea perioadă din viața ei. Cine i-a fost alături în lupta cu cancerul. „A făcut în așa fel încât să fie totul despre mine”
Parteneri
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
TVMania.ro
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Se schimbă banii în România. Bancnotele vor fi înlocuite în următorii ani după pensionarea casierului BNR
ObservatorNews.ro
Se schimbă banii în România. Bancnotele vor fi înlocuite în următorii ani după pensionarea casierului BNR
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Parteneri
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
GSP.ro
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
GSP.ro
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
Parteneri
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
Mediafax.ro
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Redactia.ro
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Au venit rezultatele autopsiei în cazul Sarei, fetița de 2 ani care s-a stins în urma unei anestezii la o clinică stomatologică din Capitală
KanalD.ro
Au venit rezultatele autopsiei în cazul Sarei, fetița de 2 ani care s-a stins în urma unei anestezii la o clinică stomatologică din Capitală

Politic

Decizia instanței după ce Elena Lasconi a fost acuzată că și-a cumpărat un apartament în București cu ajutorul SRI
Politică 17:34
Decizia instanței după ce Elena Lasconi a fost acuzată că și-a cumpărat un apartament în București cu ajutorul SRI
Elena Lasconi și-a dat demisia de la șefia USR Câmpulung după 5 ani: „Nu înțeleg de ce este o dramă”
Politică 16:08
Elena Lasconi și-a dat demisia de la șefia USR Câmpulung după 5 ani: „Nu înțeleg de ce este o dramă”
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Anunț șocant despre accidentul din Timiș în care au murit 7 suporteri ai lui PAOK. Șoferul dubei ar fi fost drogat
Fanatik.ro
Anunț șocant despre accidentul din Timiș în care au murit 7 suporteri ai lui PAOK. Șoferul dubei ar fi fost drogat
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani
Spotmedia.ro
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani