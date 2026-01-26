Diete, sport, suplimente: de ce rezoluțiile de început de an ar trebui să înceapă cu un consult medical? 

Un medic explică modul în care, de 30 de ani, abonamentele medicale sprijină prevenția și deciziile informate

La început de an, mulți români își propun să mănânce mai sănătos, să facă mai mult sport sau să includă suplimente alimentare în rutina zilnică. Entuziasmul pentru schimbare este mare, însă medicii avertizează că aceste rezoluții, deși bine intenționate, pot avea efecte limitate sau chiar riscante, dacă nu pornesc de la o bază medicală corectă. Un abonament medical poate facilita accesul rapid la evaluările necesare și poate ajuta la gestionarea mai eficientă a costurilor, oferind un punct de plecare sigur pentru schimbările propuse.

Ce pași recomandă medicii înaintea schimbărilor majore de stil de viață?

Primul pas înaintea unei decizii care implică schimbări drastice ale stilului de viață constă într-o vizită la medicul de familie sau la medicul generalist. Pe baza informațiilor oferite de pacient, medicul poate recomanda un set de analize și investigații de bază – analize de sânge uzuale, evaluarea metabolismului, a statusului nutrițional sau, atunci când este cazul, investigații suplimentare. Aceste rezultate devin punctul de plecare pentru decizii personalizate, adaptate nevoilor reale ale organismului.

Un consult medical inițial ne ajută să înțelegem contextul complet al pacientului: stil de viață, nivel de activitate, alimentație. Apoi putem decide ce analize sunt necesare și ce tip de schimbare de stil de viață este potrivită. Pentru pacienții care au un abonament medical, acest parcurs este mai simplu de navigat, pentru că abonamentele includ anual consulturi și analize de bază, oferind continuitate și predictibilitate în monitorizarea sănătății”, explică Dr. Denisa Mărgărit, medic de familie.

Sportul intens și dietele restrictive necesită evaluare și planificare, nu „rețete universale”

Pentru persoanele care își propun să înceapă un program de mișcare mai solicitant, alergare, antrenamente cardio regulate sau revenirea la sport după o perioadă lungă de sedentarism, evaluarea medicală prealabilă poate oferi repere importante de siguranță. Analizele uzuale și, în anumite situații, investigațiile care evaluează funcția cardiacă pot identifica afecțiuni nediagnosticate sau limite personale care impun adaptarea sau dozarea efortului.

În mod similar, schimbările alimentare complexe, așa cum sunt dietele restrictive sau inițiativele de tip „Veganuary”, pot influența echilibrul nutrițional. Monitorizarea unor parametri precum glicemia, profilul lipidic, nivelul fierului sau al vitaminei B12, permite evaluarea modului în care organismul se adaptează și ajută la prevenirea carențelor.

Atât efortul fizic susținut, cât și schimbările alimentare drastice produc adaptări metabolice și cardiovasculare. Fără o evaluare inițială, aceste adaptări pot fi uneori mai greu de gestionat, mai ales în cazul persoanelor care revin la sport după o perioadă lungă de sedentarism sau adoptă brusc diete restrictive, de orice tip. Monitorizarea medicală ne ajută să identificăm din timp semnele de suprasolicitare sau dezechilibru și să ajustăm recomandările, astfel încât schimbările să fie sigure și sustenabile.”, completează Dr. Denisa Mărgărit.

Suplimentele alimentare: utile, dacă există o indicație clară

Suplimentele alimentare sunt adesea percepute ca o soluție-minune pentru energie, imunitate sau slăbit, însă administrarea lor fără o evaluare prealabilă poate avea efecte nedorite. Analizele de laborator pot indica dacă există carențe reale și pot ghida atât alegerea suplimentului, cât și dozajul corect.

Un consum excesiv sau utilizarea nejustificată a mai multor suplimente în paralel poate să afecteze modul în care organismul absoarbe alți nutrienți, poate pune presiune suplimentară asupra anumitor funcții fiziologice sau poate întârzia identificarea unor probleme de sănătate care ar necesita investigații medicale. Analizele de laborator sunt importante pentru a stabili dacă suplimentele sunt cu adevărat necesare și în ce dozaj, astfel încât ele să susțină echilibrul organismului, nu să genereze riscuri evitabile.”, avertizează Dr. Denisa Mărgărit.

Prevenția este un maraton, nu un sprint

Datele Regina Maria arată că persoanele care au un abonament medical ajung la medic de aproximativ șapte ori pe an, de aproape trei ori mai des decât cei fără abonament, o diferență care reflectă o preocupare mai mare pentru prevenție și diagnostic timpuriu. Accesul constant la servicii medicale încurajează controalele regulate și luarea unor decizii informate cu impact pe termen mediu și lung. În acest context, schimbările de stil de viață devin mai sustenabile, atunci când sunt susținute de evaluări periodice și de dialog constant cu medicul, nu doar de motivația specifică începutului de an.

Diete, sport, suplimente: de ce rezoluțiile de început de an ar trebui să înceapă cu un consult medical? 

Abonamentele de tip Comfort oferă acces structurat la servicii medicale, sprijinind persoanele care își propun îmbunătățiri ale stilului de viață și un control mai eficient al costurilor. Datele ne arată faptul că un abonat economisește, în medie, aproximativ 3.500 de lei pe an.

De-a lungul celor 30 de ani de activitate, Regina Maria a contribuit constant la prevenție și la monitorizarea sănătății pacienților, iar acum pune la dispoziție aceste abonamente cu reduceri de până la 30% pentru persoanele fizice, valabile până pe 23 februarie 2026.

Medicii subliniază că sănătatea nu este doar un obiectiv de bifat la început de an, ci un proces complex, construit prin alegeri informate, prevenție și acces constant la îngrijire medicală.

Foto: Regina Maria

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Oamenii dintr-un sat din Carpați s-au săturat de turiștii care „li se uită neinvitați în bucătării” și vor să fie scoși din Patrimoniul Mondial UNESCO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a tot vorbit despre băiatul misterios prezent la înmormântarea lui Mario Alin Berinde, iar acum tocmai s-a aflat tot adevărul. Toți au încremenit când au aflat cine este, de fapt. Mărturia care dă totul peste cap
Viva.ro
S-a tot vorbit despre băiatul misterios prezent la înmormântarea lui Mario Alin Berinde, iar acum tocmai s-a aflat tot adevărul. Toți au încremenit când au aflat cine este, de fapt. Mărturia care dă totul peste cap
Ce făceau, în urmă cu o lună, adolescenții care l-au omorât pe Mario. „În data de 23.12.2025, la Postul de Poliţie Cenei...” Abia acum s-a aflat! E informația momentului!
Unica.ro
Ce făceau, în urmă cu o lună, adolescenții care l-au omorât pe Mario. „În data de 23.12.2025, la Postul de Poliţie Cenei...” Abia acum s-a aflat! E informația momentului!
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
Elle.ro
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
gsp
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
GSP.RO
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
GSP.RO
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
Parteneri
Doctorița de 39 de ani găsită fără suflare radia, în 2015, în rochia de mireasă, la brațul fostului soț. Azi tot el a găsit-o decedată, iar detaliul de la fața locului e terifiant. Ce destin, cât chin
Libertateapentrufemei.ro
Doctorița de 39 de ani găsită fără suflare radia, în 2015, în rochia de mireasă, la brațul fostului soț. Azi tot el a găsit-o decedată, iar detaliul de la fața locului e terifiant. Ce destin, cât chin
WOW! Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu! Bizar sau adorabil? Canapeaua din living costă 8.000 de euro, iar masa e 4.000 de euro
Avantaje.ro
WOW! Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu! Bizar sau adorabil? Canapeaua din living costă 8.000 de euro, iar masa e 4.000 de euro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

CFR angajează acar, dar și șef de tură. Care sunt restul posturilor scoase la concurs
Știri România 16:11
CFR angajează acar, dar și șef de tură. Care sunt restul posturilor scoase la concurs
Paula Seling răspunde la criticile primite după ce a spus „Molodeț, Moldova”: „Aleg să fiu de modă veche”
Știri România 16:04
Paula Seling răspunde la criticile primite după ce a spus „Molodeț, Moldova”: „Aleg să fiu de modă veche”
Parteneri
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Adevarul.ro
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Ucigașul lui Mario Berinde o poate lua de la zero în afara țării, însă familia lui nu scapă de răspundere. Controversele crimei din Cenei
Fanatik.ro
Ucigașul lui Mario Berinde o poate lua de la zero în afara țării, însă familia lui nu scapă de răspundere. Controversele crimei din Cenei
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Dakota Johnson a trecut peste despărțirea de Chris Martin și are un nou iubit celebru! Despre cine este vorba și cum au fost surprinși. Foto
Elle.ro
Dakota Johnson a trecut peste despărțirea de Chris Martin și are un nou iubit celebru! Despre cine este vorba și cum au fost surprinși. Foto
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui

Monden

Cum își trăiește Andi Moisescu viața după divorț. Ce relație are cu cei doi băieți ai săi: „Sunt liniștit, sunt împăcat”
Stiri Mondene 16:20
Cum își trăiește Andi Moisescu viața după divorț. Ce relație are cu cei doi băieți ai săi: „Sunt liniștit, sunt împăcat”
Câți bani ar fi primit Roxana Condurache pentru participarea la Survivor România 2026. A rezistat trei săptămâni în emisiunea de la Antena 1
Stiri Mondene 16:17
Câți bani ar fi primit Roxana Condurache pentru participarea la Survivor România 2026. A rezistat trei săptămâni în emisiunea de la Antena 1
Parteneri
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
TVMania.ro
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Filmul tragediei din Oradea. Tatăl adolescentului a primit alertă pe telefon că fiul a chiulit de la şcoală
ObservatorNews.ro
Filmul tragediei din Oradea. Tatăl adolescentului a primit alertă pe telefon că fiul a chiulit de la şcoală
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, mutată peste hotare. Are un soț tânăr, frumos și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
Libertateapentrufemei.ro
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, mutată peste hotare. Are un soț tânăr, frumos și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Mediafax.ro
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
StirileKanalD.ro
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Wowbiz.ro
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Wowbiz.ro
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Redactia.ro
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
O doctoriţă radiolog din București a fost găsită fără suflare, în propria casă. Cine este aceasta și în ce ipostază i-a fost descoperit trupul
KanalD.ro
O doctoriţă radiolog din București a fost găsită fără suflare, în propria casă. Cine este aceasta și în ce ipostază i-a fost descoperit trupul

Politic

Radu Miruță explică declarația controversată despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul fostului dictator: „Puteam să nuanțez mai bine răspunsul”
Politică 09:15
Radu Miruță explică declarația controversată despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul fostului dictator: „Puteam să nuanțez mai bine răspunsul”
AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației - sondaj CURS
Politică 08:44
AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației – sondaj CURS
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
A plecat a doua zi după FCSB – CFR Cluj 1-4! Unde va juca fotbalistul de națională
Fanatik.ro
A plecat a doua zi după FCSB – CFR Cluj 1-4! Unde va juca fotbalistul de națională
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro
Spotmedia.ro
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro