Diete, sport, suplimente: de ce rezoluțiile de început de an ar trebui să înceapă cu un consult medical? 

Un medic explică modul în care, de 30 de ani, abonamentele medicale sprijină prevenția și deciziile informate

La început de an, mulți români își propun să mănânce mai sănătos, să facă mai mult sport sau să includă suplimente alimentare în rutina zilnică. Entuziasmul pentru schimbare este mare, însă medicii avertizează că aceste rezoluții, deși bine intenționate, pot avea efecte limitate sau chiar riscante, dacă nu pornesc de la o bază medicală corectă. Un abonament medical poate facilita accesul rapid la evaluările necesare și poate ajuta la gestionarea mai eficientă a costurilor, oferind un punct de plecare sigur pentru schimbările propuse.

Ce pași recomandă medicii înaintea schimbărilor majore de stil de viață?

Primul pas înaintea unei decizii care implică schimbări drastice ale stilului de viață constă într-o vizită la medicul de familie sau la medicul generalist. Pe baza informațiilor oferite de pacient, medicul poate recomanda un set de analize și investigații de bază – analize de sânge uzuale, evaluarea metabolismului, a statusului nutrițional sau, atunci când este cazul, investigații suplimentare. Aceste rezultate devin punctul de plecare pentru decizii personalizate, adaptate nevoilor reale ale organismului.

„Un consult medical inițial ne ajută să înțelegem contextul complet al pacientului: stil de viață, nivel de activitate, alimentație. Apoi putem decide ce analize sunt necesare și ce tip de schimbare de stil de viață este potrivită. Pentru pacienții care au un abonament medical, acest parcurs este mai simplu de navigat, pentru că abonamentele includ anual consulturi și analize de bază, oferind continuitate și predictibilitate în monitorizarea sănătății”, explică Dr. Denisa Mărgărit, medic de familie.

Sportul intens și dietele restrictive necesită evaluare și planificare, nu „rețete universale”

Pentru persoanele care își propun să înceapă un program de mișcare mai solicitant, alergare, antrenamente cardio regulate sau revenirea la sport după o perioadă lungă de sedentarism, evaluarea medicală prealabilă poate oferi repere importante de siguranță. Analizele uzuale și, în anumite situații, investigațiile care evaluează funcția cardiacă pot identifica afecțiuni nediagnosticate sau limite personale care impun adaptarea sau dozarea efortului.

În mod similar, schimbările alimentare complexe, așa cum sunt dietele restrictive sau inițiativele de tip „Veganuary”, pot influența echilibrul nutrițional. Monitorizarea unor parametri precum glicemia, profilul lipidic, nivelul fierului sau al vitaminei B12, permite evaluarea modului în care organismul se adaptează și ajută la prevenirea carențelor.

„Atât efortul fizic susținut, cât și schimbările alimentare drastice produc adaptări metabolice și cardiovasculare. Fără o evaluare inițială, aceste adaptări pot fi uneori mai greu de gestionat, mai ales în cazul persoanelor care revin la sport după o perioadă lungă de sedentarism sau adoptă brusc diete restrictive, de orice tip. Monitorizarea medicală ne ajută să identificăm din timp semnele de suprasolicitare sau dezechilibru și să ajustăm recomandările, astfel încât schimbările să fie sigure și sustenabile.”, completează Dr. Denisa Mărgărit.

Suplimentele alimentare: utile, dacă există o indicație clară

Suplimentele alimentare sunt adesea percepute ca o soluție-minune pentru energie, imunitate sau slăbit, însă administrarea lor fără o evaluare prealabilă poate avea efecte nedorite. Analizele de laborator pot indica dacă există carențe reale și pot ghida atât alegerea suplimentului, cât și dozajul corect.

„Un consum excesiv sau utilizarea nejustificată a mai multor suplimente în paralel poate să afecteze modul în care organismul absoarbe alți nutrienți, poate pune presiune suplimentară asupra anumitor funcții fiziologice sau poate întârzia identificarea unor probleme de sănătate care ar necesita investigații medicale. Analizele de laborator sunt importante pentru a stabili dacă suplimentele sunt cu adevărat necesare și în ce dozaj, astfel încât ele să susțină echilibrul organismului, nu să genereze riscuri evitabile.”, avertizează Dr. Denisa Mărgărit.

Prevenția este un maraton, nu un sprint

Datele Regina Maria arată că persoanele care au un abonament medical ajung la medic de aproximativ șapte ori pe an, de aproape trei ori mai des decât cei fără abonament, o diferență care reflectă o preocupare mai mare pentru prevenție și diagnostic timpuriu. Accesul constant la servicii medicale încurajează controalele regulate și luarea unor decizii informate cu impact pe termen mediu și lung. În acest context, schimbările de stil de viață devin mai sustenabile, atunci când sunt susținute de evaluări periodice și de dialog constant cu medicul, nu doar de motivația specifică începutului de an.

Abonamentele de tip Comfort oferă acces structurat la servicii medicale, sprijinind persoanele care își propun îmbunătățiri ale stilului de viață și un control mai eficient al costurilor. Datele ne arată faptul că un abonat economisește, în medie, aproximativ 3.500 de lei pe an.

De-a lungul celor 30 de ani de activitate, Regina Maria a contribuit constant la prevenție și la monitorizarea sănătății pacienților, iar acum pune la dispoziție aceste abonamente cu reduceri de până la 30% pentru persoanele fizice, valabile până pe 23 februarie 2026.

Medicii subliniază că sănătatea nu este doar un obiectiv de bifat la început de an, ci un proces complex, construit prin alegeri informate, prevenție și acces constant la îngrijire medicală.

Foto: Regina Maria



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE