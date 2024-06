Care este diferența dintre hotel și motel

Poate ți s-a întâmplat cel puțin o dată să cauți o rezervare pentru vacanță și să te întâlnești cu doi termeni asemănători, dar în același timp diferiți când vine vorba de cazare. Vezi care e diferența dintre hotel și motel.

Ce înseamnă hotel

Potrivit DEX, hotel reprezintă o „clădire cu multe camere sau apartamente mobilate, care se închiriază, de obicei, cu ziua călătorilor”. Etimologia cuvântului provine din latinescul „hospitalis”, care înseamnă „cazare, sejur”.

Ce înseamnă motel

Potrivit DEX, pentru motel, explicația este: „o unitate hotelieră de dimensiune mică sau cel mult medie, amplasată, de obicei, pe marginea șoselelor intens circulate”.

Tot o altă explicație este aceea că „un motel este o construcție special amenajată în afara orașelor, pe autostrăzile cu circulație intensă, care asigură călătorilor cazarea și parcarea ori gararea vehiculelor pentru o perioadă mai scurtă de timp”.

Cuvântul motel provine din engleza americană și înseamnă o fuziune între cuvintele „motor” și „hotel”, care indică o unitate de cazare funcțională, dedicată călătorilor pe parcurs.

Ce înseamnă hostel

Hostel reprezintă tot o unitate de cazare, dar cu buget redus, care are dormitoare și băi comune. Acest tip de cazare are mai multe paturi simple sau etajate în dormitoare comune, cu plata per pat ocupat.

Ce înseamnă pensiune

Potrivit DEX, explicația pentru pensiune este: „întreținere constând în locuință și masă sau doar masă, pe care o persoană le primește într-o casă particulară, în schimbul unei sume de bani stabilite”.

Care e diferența dintre hotel și motel

Există câteva elemente care evidențiază diferențele dintre cele două unități de cazare, iar acestea sunt:

Amplasarea

Hotelurile sunt amplasate, în general, în oraș, în zonele aglomerate, atractive, dar și în punctele strategice, în centrul orașelor, și în apropierea principalelor obiective turistice.

Motelurile sunt unități de cazare amplasate pe drumurile principale, cu scopul de a ajuta turistul în călătoriile organizate și atent plănuite. Motelurile sunt cel mai des alese de către persoanele care au nevoie de un loc de odihnă pe o perioadă scurtă de timp, pentru a se odihni și, ulterior, pentru a-și continua călătoria.

Durata șederii

În cazul în care ai nevoie doar de o singură noapte sau de câteva ore de odihnă într-un spațiu amenajat, atunci motelul este o soluție mai convenabilă, deoarece durata șederii aici este permisă chiar și pentru perioade scurte de timp.

În schimb, pentru hotel, durata șederii, în funcție de anumite locații, poate fi obligatorie de minimum una sau două nopți.

Serviciile oferite

Motelul nu oferă prea multe servicii turiștilor. Aici nu există opțiuni extra pentru masă, room- service sau altele, ci doar opțiunea de cazare pentru odihnă, strictul necesar pentru servicii esențiale.

Hotelul, în schimb, poate oferi servicii suplimentare și atenție la detalii. Aici poți găsi o varietate de servicii, printre care săli de sport, centru SPA, opțiunea de room-service și restaurante.

Prețul plătit

Evident, una dintre diferențele majore dintre cele două unități de cazare o reprezintă și prețul. Având în vedere serviciile oferite, la un motel, prețul este vizibil mai mic față de hotel.

Așadar, înainte să pleci într-o călătorie sau vacanță, analizează toate opțiunile de cazare și alege unitatea care îndeplinește cel mai bine propriile cerințe. Dacă pleci într-o vacanță unde ai nevoie de liniște, odihnă și relaxare, atunci hotelul este cea mai bună variantă de cazare.

În schimb, dacă în drumul tău spre destinația finală, ai nevoie de câteva ore de odihnă și doar atât, atunci poți lua în calcul și opțiunea de cazare într-un motel.

