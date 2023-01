„Holy Spider”, film inspirat de cazul unui criminal în serie din Iran, care a ucis 16 femei, intră în cinematografele din România din 27 ianuarie 

„Holy Spider”(„Păianjenul sfânt”) , unul dintre cele mai apreciate, dar și controversate filme ale anului 2022, vorbește despre statutul femeii și importanța religiei în societatea iraniană. Thrillerul intră în cinematografele din țară începând cu data de 27 ianuarie.

Inspirat de povestea adevărată a unui bărbat care a ucis 16 lucrătoare sexuale din orașul Mashhad, un centru religios din Iran, în ceea ce a numit „o misiune sfântă”, filmul lui Ali Abbasi este pe lista scurtă a Premiilor Oscar la categoria cel mai bun film străin, reprezentând Danemarca în cursa pentru nominalizări.

„Holy Spider” i-a adus actriței Zar Amir Ebrahimi premiul pentru interpretare la Cannes 2022. Ebrahimi o joacă pe jurnalista Rahimi, care călătorește în orașul sfânt iranian Mashhad pentru a investiga cazul criminalului în serie care ucide lucrătoare sexuale. Pe măsură ce Rahimi se apropie de demascarea crimelor, presiunile politice si religioase cresc, iar șansele de a se face dreptate par tot mai mici. Criminalul este văzut de mulți oameni din comunitate ca un erou.

Regizor: „Intenția mea nu a fost să fac un film despre un criminal în serie, ci despre o societate care ucide în serie”

Născut în 1981 la Teheran și plecat ulterior la studii în Suedia și în cele din urmă în Danemarca, unde s-a stabilit, Ali Abbasi locuia încă în Iran la începutul anilor 2000, când Saeed Hanaei a ajuns în atenția publicului ucigând 16 lucrătoare sexuale.

Cazul mi-a atras atenția în timpul procesului. Într-o lume normală, nu există nicio îndoială că un om care a ucis 16 persoane ar fi văzut ca vinovat. Dar aici a fost diferit: o parte din public și mass-media conservatoare au început să îl sărbătorească pe Hanaei ca pe un erou. (…) Intenția mea nu a fost să fac un film despre un criminal în serie, ci despre o societate care ucide în serie. Ali Abbasi, la Cannes:

„Este despre misoginia adânc impregnată în societatea iraniană, care nu este specifică religiei sau politicii, ci mai degrabă o chestie culturală. În Iran, urâm prin tradiție femeile și acest lucru este vizibil foarte des.”, a continuat el.

Ali Abbasi. Foto de Nadim Carlsen

Filmul care a stârnit furia statului iranian

Din cauza temelor abordate, „Holy Spider” nu putea fi filmat în Iran. Trebuia inițial să fie filmat în 2020, în Iordania, dar pandemia a dat planurile echipei peste cap. Turcia a fost cea de-a doua opțiune, dar o intervenție a ambasadorului turc din Teheran a făcut ca Turcia să nu mai susțină filmul.

„Echipa a trebuit să vină din Iran în Iordania, ceea ce nu e ușor pentru că iordanienii ne văd ca pe niște spioni. Am avut plăcerea să vorbesc cu serviciul lor de informații de mai multe ori”, spunea regizorul într-un interviu acordat la Cannes corespondentei Libertatea, Iulia Blaga.

După proiecția de la Cannes 2022 a filmului, regimul de la Teheran a reacționat furios. Organizația de Cinema a Ministerului Culturii și Orientării Islamice a condamnat festivalul pentru alegerea lui „insultătoare și motivată politic” și a comparat filmul cu cartea „Versetele Satanice” (1988, de Salman Rushdie).

Imagine din filmul „Holy Spider”

Descris de guvernul iranian drept „fals, odios și dezgustător”, „Holy Spider” a intrat în circuitul cinematografic internațional într-o perioadă de intense proteste antiguvernamentale în Iran legate de drepturile femeilor și a beneficiat de aprecierea publicului și de cronici pozitive din partea presei de specialitate: „Abbasi dezvăluie lucruri pe care mulți ar prefera să le țină ascunse”, scria Screen Daily. „Cel mai deranjant lucru la acest film este că el nu se supune imaginației febrile a unui scenarist, ci spune o poveste adevărată”, a scris și El Pais.

În timpul protestelor recente ale femeilor din Iran, actrița Zar Amir Ebrahimi, născută la fel ca și regizorul filmului în 1981 în Teheran, dar care în prezent locuiește în Paris, a declarat:

Această Republică Islamică trebuie să se încheie. Femeile de astăzi își cunosc drepturile. Ele știu ce sunt viața și libertatea de exprimare.

Filmul nu a fost distribuit în Iran și sunt șanse minime să fie distribuit acolo. Abbasi speră că o versiune a peliculei va ajunge în Iran, indiferent de cum răspund canalele oficiale și dacă va fi vorba de o versiune cenzurată, neautorizată. „Realist vorbind, sunt zero șanse ca versiunea originală să fie lansată acolo, dar sunt sigur că filmul va găsi o cale să ajungă la oameni oricum”, spunea el într-un interviu pentru Indiewire.

Despre Ali Abbasi

Ali Abbasi a debutat în lungmetraj cu „Shelley” (2016), o dramă cu elemente horror, din a cărui distribuție face parte și actriţa română Cosmina Stratan. În 2018, regizorul a câștigat Un Certain Regard cu cel de-al doilea film al său, „Border”. De asemenea, recent a regizat două episoade din serialul „The Last of Us”, care are la bază jocul video cu același nume.

„Holy Spider” are premiera în cinematografe pe 27 ianuarie, distribuit de Independența Film.

