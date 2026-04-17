Horoscop săptămânal Berbec, previziuni pentru perioada 18 – 24 aprilie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea.

Horoscop săptămânal Berbec – 18 – 24 aprilie 2026

Între 18 și 19 aprilie după-amiaza, reacții subiective în legătură cu dorința de a face o cumpărătură care să le ofere nativilor o satisfacție specială, o bucurie secretă, odată ajunși în posesia obiectului sau în plasamentul dorit (un loc de vacanță, un spațiu care să le desfete simțurile și să le permită să se echilibreze energetic). Posibilă constrângere exercitată asupra unor nativi în funcție de casa controlată de zodia Berbecului pe harta nașterii fiecăruia.

Între 19 aprilie, după ora 19:18′, și 21 aprilie seara, disponibilitate pentru comunicarea cu persoanele întâlnite ocazional. Dorința de a schimba atmosfera prin scurte întâlniri cu frații, vecinii sau apropiații care le pot aduce vești și informații care să-i mențină în contact cu realitatea și cu persoanele din anturajul lor.

În ziua de 20 aprilie, Soarele va intra în zodia Taurului și, până pe 21 mai, va susține cu multă vigoare inițiativele care presupun mânuirea unor sume de bani (venituri, cheltuieli, plăți, achiziții, investiții).

Între 21 aprilie, după ora 20:00′, și 23 aprilie seara târziu, posibile tensiuni în relațiile de familie care îi vor destabiliza pe unii nativi. Între 23 aprilie, după ora 22:42′, și 24 aprilie, ora 23:59′, univers afectiv puternic motivat de contextul astral al momentului care le va amplifica nativilor dorința de manifestare liberă a unor chefuri, pofte sau, la un nivel superior, a unor vise, speranțe și aspirații.

În ziua de 24 aprilie, planeta Venus va intra în zodia Gemenilor și, până pe 21 mai, va susține dialoguri și conversații atât în planul relațiilor personale, cât și în al celor oficiale (cu reprezentanții unor instituții, în cazul unor examene, audieri, interviuri). De asemenea, ea îi va proteja pe Berbeci în deplasările obișnuite, pe distanțe mici sau pe termen scurt, vacanțe, escapade sau deplasări cu scopul de a-și lărgi orizontul de cunoaștere.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE