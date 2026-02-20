Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 21 – 27 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 21 – 27 februarie 2026

Între 21 și începutul zilei de 22 februarie, enervări provocate de nereguli materiale: discuții aprinse în care nativii își vor apăra drepturile cuvenite în baza unei cutume, înțelegeri sau a unor acte; blocaj în nevoia de a pune în aplicare o înțelegere; amânări și întârzieri motivate de dorința părții adverse de a le face Fecioarelor șicane și a complica lucrurile pentru ca, la capătul acestor hărțuieli, să-i facă pe aceștia să renunțe la unele pretenții.

Prim moment al unei stări de exasperare pe care nativii îl vor trăi generat de recenta intrare în casa a VIII-a a banilor și bunurilor a celor două planete lente, Saturn și Neptun.

De aceea, Fecioarele vor trebui să dea dovadă de răbdare și înțelepciune în abordarea unor drepturi, beneficii sau avantaje. Între 22 februarie, după ora 1:31′, și zorii zilei de 24 februarie, posibil conflict la locul de muncă, născut din divergențe de opinii, din soluțiile diferite susținute de către nativi în contrapartidă cu colegii sau cu superiorii lor.

Posibile dispute cu accente delicate care pot compromite buna colaborare prin alterarea relațiilor interumane. Între 24 februarie, după ora 4:29′, și dimineața zilei de 26 februarie, Fecioarele vor trăi un sentiment de nesiguranță în preajma unor persoane cu care desfășoară activități comune: aceia fac figură de neserioși, par duplicitari, dau dovadă de interese ascunse sau de nesinceritate, iar din 27 februarie, pe fondul intrării planetei Mercur în mișcare aparent retrogradă, și până pe 21 martie, unele dintre bănuieli le vor fi confirmate pe fondul unor discuții inițiate de colaboratorii lor, care vor propune modificări ale locului și rolului lor în contextul acelui parteneriat și rediscutarea unor clauze.

Între 26 februarie, după ora 7:11′, și 27 februarie, posibile replieri discrete în relația cu unul sau mai mulți prieteni față de care Fecioarele nutresc îndoieli.

