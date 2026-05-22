Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 23 – 29 mai 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Gemenii vor avea parte, pe 23 mai dimineața, de confruntări cu persoane necunoscute cu care se vor întâlni în cadrul unor congrese, dezbateri, ședințe, conferințe, consultări; acelea nu vor arăta bunăvoință și spirit de cooperare, ci vor minimaliza sau persifla proiectele, argumentele sau soluțiile nativilor, provocându-i pe aceștia la replici firești în susținerea punctului lor de vedere sau a premiselor pe care ei se bazează.

Vor avea câștig de cauză cei care au experiență în purtarea unor discuții în contradictoriu, diplomația de a atenua discrepanțele apărute pe fondul unor replici tăioase și o autoritate profesională în domeniu care se va impune imediat și care le va permite să abordeze, cu siguranță de sine, contraargumentele partenerilor lor de dialog.

Între 23 mai, după ora 9:57′, și 25 mai după-amiaza, perioadă (aparent) liniștită, acasă și la serviciu, dar posibile măsuri administrative care le vor modifica statutul, stilul de muncă sau responsabilitățile.

Între 25 mai, după ora 17:34′, și zorii zilei de 28 mai, relația cu un prieten sau cu un grup de persoane apropiate l-ar putea dezamăgi pe un Geamăn, ca urmare a condițiilor impuse de aceia ori a unor atitudini puțin politicoase (aroganță, autoritarism, egoism, urmărirea interesului personal, lipsă de respect). Între 28 mai, după ora 3:53′, și 29 mai, oboseală, plictiseală, enervări provocate de chestiunile mărunte care vor complica existența câte unui nativ, mai ales în relațiile de serviciu.

Psihic încărcat de griji, tristeți, concluzii dezamăgitoare. În preajma zilei de 24 mai, posibilă împlinire a unei dorințe nutrite de nativi de mult timp, context inedit, surprinzător prin felul în care se petrece și prin consecințele (favorabile) pe care le oferă întâlnirea cu o persoană ce-i poate deveni nativului profesor, deschizător de drumuri, mentor, model, susținător în plan socioprofesional.

