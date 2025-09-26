Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 27 septembrie – 3 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 27 septembrie – 3 octombrie 2025

Între 27 și 29 septembrie la prânz, informații cu privire la regimul anumitor activități de pe urma cărora nativii obțin venituri. Relații cu instituțiile menite să administreze și să colecteze taxe și impozite.

Posibile înștiințări referitoare la regimul salarial, la statutul profesional sau la stadiul negocierii unor contracte ori demersuri oficiale în revendicare (memorii, contestații, întâmpinări, reclamații, medieri, procese, anchete).

Între 29 septembrie, după ora 12:55′, și 1 octombrie seara, cele două case ale comunicării, învățăturii și deplasărilor vor evolua stingher, ca și cum ceva li se opune ori cineva le sabotează demersurile. Conversații lipsite de temei, fără nici un beneficiu, fără nici o satisfacție, ba chiar cu destule motive de nemulțumire în urma unor experiențe neplăcute; întâlniri cu persoane lipsite de educație, care gândesc „întortocheat”, drept care nativii, oricum „ar da-o”, n-au cum să se înțeleagă ori întâlniri cu persoane care sunt puse pe ceartă.

Între 1 octombrie, după ora 22:52′, și 3 octombrie, Scorpionii vor putea cu greu să-și armonizeze dorințele, intențiile și programul personal de viață cu rigorile impuse de relațiile de familie, de propriile lor probleme domestice, pentru că vor apărea mereu urgențe, situații care reclamă prezența lor, mici accidente în gospodărie, întâmplări în care sunt angajate rudele apropiate (în general, părinții) cărora ei trebuie să le vină în ajutor.

Un alt aspect, care se poate valorifica la unii nativi, în funcție de vârsta și de statutul socioprofesional, îi poate plasa în posturi contradictorii cu rudele, cu întreaga familie sau doar cu un membru, pe fond fiind vorba de resentimente, de antipatii, de ecoul certurilor din trecut care nu s-au stins sau nici nu s-au rezolvat și care nu le permit Scorpionilor să-și „calce pe inimă”, să uite, să ierte și să dezvolte o relație destinsă cu aceștia.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

