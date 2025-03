Într-o lume în care mobilitatea este esențială, permisul de conducere reprezintă mai mult decât un simplu document. Obținerea permisului auto este un pas important în viața oricărui adult care a împlinit 18 ani. În România, procesul de obținere a permisului de conducere este reglementat de OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și implică atât pregătire teoretică și practică, cât și o serie de evaluări medicale și psihologice, care sunt menite să asigure că viitorii conducători auto sunt capabili să conducă în siguranță. În articolul de astăzi vom vorbi despre testul psihologic pe care trebuie să-l treci pentru a obține permisul auto.

Ce este permisul de conducere

Permisul de conducere reprezintă un act oficial eliberat de instituțiile abilitate, care oferă dreptul unei persoane de a conduce anumite categorii de vehicule motorizate pe drumurile publice din România, în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2002 privind circulația rutieră – Codul Rutier, cu completările și modificările ulterioare.

De asemenea, certifică și faptul că titularul acestuia a îndeplinit toate cerințele legale și medicale necesare pentru a opera un anumit tip de vehicul. Termenul de „autovehicul” desemnează orice mijloc de transport motorizat, cu excepția vehiculelor care se deplasează pe șine, precum tramvaiele. Orice cetățean român poate obține acest document, cu condiția respectării pragului minim de vârstă care corespunde fiecărei categorii auto.

Vârsta minimă pentru obținerea permisului auto variază după cum urmează: pentru categoriile AM și A1, limita de vârstă este de 16 ani, pentru categoriile A2, B, BE și C este de 18 ani, pentru categoriile C+E, D și DE este de 21 de ani, în timp ce pentru categoria A, vârsta minimă necesară este de 24 de ani, fără restricții.

Obținerea permisului: cursuri și categorii

Persoanele care vor să obțină permisul de conducere trebuie să parcurgă un program de instruire teoretică și practică, axat pe normele de circulație rutieră și care se desfășoară în cadrul școlilor de șoferi acreditate. Aceste cursuri de pregătire se realizează exclusiv sub îndrumarea directă a unui instructor auto profesionist. La finalul pregătirii, candidații trebuie să susțină o probă scrisă și una practică, examene ce sunt organizate de autoritățile rutiere competente.

În cadrul școlilor de șoferi se pot urma cursuri pentru toate categoriile de permis existente. Este vorba despre AM, A1, A2 și A, destinate motocicletelor cu diverse specificații, B, B1 și BE, pentru autoturisme și vehicule ușoare, inclusiv remorci de dimensiuni reduse, C1, C1E, C și CE, pentru vehiculele destinate transportului de marfă și camioanelor cu remorci, respectiv D1, D1E, D și DE, pentru vehiculele destinate transportului de călători, așa cum este cazul autobuzelor și autocarelor.

Vârsta minimă la care poți lua permisul de conducere

Pentru ca o persoană să poată obține permisul de conducere, una dintre cerințele esențiale stabilite de Codul Rutier în vigoare constă în îndeplinirea vârstei minime necesare. Această regulă se aplică în cazul tuturor categoriilor auto pentru care se dorește eliberarea carnetului de șofer. Cei care doresc să conducă un anumit tip de autovehicul corespunzător uneia dintre categoriile existente trebuie să aibă vârsta de cel puțin 18 ani. Excepție fac cei care utilizează mopede, scutere sau cvadricicluri, care trebuie să aibă cel puțin 16 ani. Iată care sunt limitele minime de vârstă pentru fiecare categorie auto:

16 ani împliniți pentru categoriile AM, A1 și B1;

18 ani împliniți pentru categoriile A2, B, BE, C1, C1E și Tr;

20 de ani împliniți pentru categoria A, dar numai în cazul în care persoana solicitantă are cel puțin doi ani de experiență cu permis categoria A2, sau 24 de ani împliniți pentru motocicletele din categoria A;

21 de ani împliniți pentru categoriile C, CE, D1 și D1E, precum și pentru triciclurile cu motor care depășesc 15 kW;

24 de ani împliniți pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb și Tv.

Acte necesare pentru înscrierea la examenul auto

Pentru a te înscrie la o școală de șoferi autorizată trebuie să urmezi procedura specifică fiecărei unități de pregătire. Așa cum am menționat anterior, principala condiție pentru a te putea înscrie la examenul pentru obținerea permisului de conducere o reprezintă vârsta minimă, care variază în funcție de categoria de permis pentru care susții examenul. Apoi, este necesar să-ți întocmești dosarul cu actele obligatorii, care trebuie să includă în primul rând actul de identitate valabil, în original și copie, și cazierul judiciar cu mențiunea „Examen auto” (acesta este eliberat de secția de poliție de pe raza domiciliului candidatului). De asemenea, vei avea nevoie de avizul psihologic, care atestă aptitudinea psihologică pentru conducerea autovehiculelor și care se obține în urma unei evaluări la un cabinet individual autorizat de Colegiul Psihologilor din România.

În plus, dosarul trebuie să conțină și fișa medicală, care este emisă de o unitate medicală acreditată de Direcția de Sănătate Publică, în urma efectuării consultului medical obligatoriu. În cazul în care pierzi unul dintre aceste documente va trebui să soliciți un duplicat fie de la instituția care l-a eliberat, fie la școala de șoferi unde ai urmat cursurile de pregătire.

Avizul psihologic auto: de ce este necesar

Un aviz psihologic este necesar pentru mai multe tipuri de activități, inclusiv în cazul obținerii permisului de conducere sau al reînnoirii ori a redobândirii în urma suspendării, anulării, expirării sau din alte motive. Candidații trebuie să treacă testarea psihologică indiferent de categoria de vehicul ori dacă folosesc vehiculul în interes personal ori în interes de serviciu. În afară de examinările medicale, testele psihologice atestă faptul că viitorul șofer deține aptitudinile necesare pentru a putea conduce un vehicul. În cadrul evaluării psihologice, care de obicei are o durată de aproximativ 60 de minute, sunt analizate, prin intermediul unor teste specializate, capacitățile cognitive, psihomotorii, de concentrare, de reglare și autoreglare, precum și trăsăturile de personalitate esențiale pentru ca acesta să participe în siguranță la trafic în calitate de șofer, potrivit Codrutier.ro.

Ce se evaluează în cadrul testului psihologic

În cadrul procesului de evaluare psihologică sunt utilizate metode aprobate și validate în România și se concentrează pe diverse trăsături psihologice esențiale pentru a asigura o conducere în siguranță a vehiculului. Capacitatea de a rămâne concentrat asupra mai multor sarcini simultan și modul de a gestiona eficient atenția în timpul condusului sunt, poate, cele mai importante aspecte luate în calcul în cadrul evaluării psihologice.

De asemenea, sunt analizate trăsăturile temperamentale ale candidatului și impactul pe care acestea le pot avea asupra comportamentului în trafic. Apoi, sunt testate abilitatea șoferului de a face față diferitelor presiuni atunci când se află la volan și de a conduce eficient chiar și în condiții de oboseală, menținând siguranța personală și a celorlalți participanți la trafic.

Stabilitatea emoțională este un alt aspect esențial în evaluarea psihologică și se bazează pe măsurarea echilibrului emoțional al candidatului în fața situațiilor stresante sau imprevizibile care pot apărea în trafic. De asemenea, este analizată capacitatea viitorului conducător auto de a percepe și de a reacționa rapid la schimbările din mediul înconjurător pentru a preveni eventuale accidente.

Un alt aspect de natură psihologică esențial pentru conducerea în siguranță a unui autovehicul îl reprezintă măsurarea rapidității de reacție la diverși stimuli și capacitatea de a răspunde corespunzător în situații de urgență. Nu în ultimul rând este măsurată coordonarea motorie, fiind evaluate abilitățile motrice și coordonarea în timpul conducerii, precum și capacitatea de a manevra vehiculul în diverse condiții de trafic, aflăm de la specialiștii de pe Testpsihologic.info.

În același timp, psihologul poate recurge la observația comportamentală și, dacă situația o cere, poate aplica teste suplimentare pentru a analiza profilul clinic și eventuale trăsături psihopatologice ale personalității candidatului.

Ce probe sunt incluse în testul psihologic

Pentru a obține avizul psihologic auto nu este suficientă această evaluare complexă a candidatului. Astfel, examenul psihologic pentru obținerea permisului de conducere presupune și susținerea atât a unor probe practice, care simulează situații reale, cât și probe teoretice, pe baza unor teste psihologice auto. Astfel, te poți aștepta la testul cu creionul și hârtia, în cadrul căruia trebuie să identifici diverse obiecte, să observi diferențe sau să corelezi diverse informații. Această probă are ca scop evaluarea abilității de concentrare, precizie și capacitatea de învățare a candidatului.

De asemenea, se poate simula o situație reală din trafic, care se realizează cu ajutorul unui sistem informatizat și care vizează testarea abilităților psihologice necesare unui șofer, cum ar fi dexteritatea, atenția distributivă și viteza de reacție. În cele din urmă, în unele situații poate avea loc un interviu pe care psihologul îl susține cu candidatul.

Acesta se axează pe evenimente semnificative din viață, cum ar fi accidente, probleme de sănătate sau trăiri intense, care pot influența comportamentul șoferului în trafic. În acest caz, psihologul analizează capacitatea de autocontrol, stabilitatea emoțională și răspunsul la factori de stres sau risc. Interviul poate fi însoțit, dacă este necesar, de consiliere psihologică.

Foto: Shutterstock.com

