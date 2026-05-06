PSD și AUR au dat jos Guvernul Bolojan „pentru a opri” listarea companiilor de stat

„Dovada minciunii domnului „Nu Ne Vindem Țara” Sorin Grindeanu. Ieri, în Parlament, domnul președinte PSD Sorin Grindeanu a dărâmat Guvernul pentru a opri listarea companiilor de stat. Însă anul trecut, domnul ministru PSD al Transporturilor Sorin Grindeanu a avizat listarea la bursă” a mai multor companii de stat importante, a scris vicepremierul pe Facebook.

Lista companiilor de stat pe care Sorin Grindeanu le-a avizat personal pentru privatizare: „Dovada minciunii domnului „Nu Ne Vindem Țara””
Oana Gheorghiu. Foto: Facebook

Gheorghiu a prezentat un document oficial autentificat care demonstrează că, în calitatea sa de ministru al Transporturilor, Grindeanu a avizat personal listarea la bursă a unor companii strategice precum TAROM, Portul Constanța sau Aeroporturi București, dar și a unor entități precum CEC Bank, Romgaz sau Salrom, pentru a îndeplini jaloanele PNRR și recomandările OECD.

Astfel, vicepremierul subliniază contradicția flagrantă dintre discursul politic actual al liderului PSD și acțiunile sale administrative anterioare, în contextul în care Sorin Grindeanu este acum propunerea social-democraților pentru funcția de prim-ministru.

Companiile pe care Grindenau le-a listat pentru privatizare:

  • TAROM
  • Compania Națională Aeroporturi București
  • Compania Națională Administrația Porturilor Martime S.A.
  • Societatea Carpatica Feroviar România S.A.
  • Compania Națională Aeroportul International Timișoara Traian Vuia

În același document invocat de Oana Gheorghiu sunt propuse și:

  • CEC Bank
  • Poșta Română
  • Loteria Română
  • Imprimeria Națională
  • Eximbank
  • Romarm
  • Cuprumin
  • Societatea Națională a Sării Salrom
  • ROMGAZ S.A.
  • OIL Terminal S.A.
  • Complexul Energetic Oltenia
  • ELCEN
  • CNAIR
  • Uzina Termoelectrică Midia
  • SN a Apelor Minerale

„Am primit acest document astăzi. Evident, am verificat autenticitatea sa și am primit confirmarea că documentul este original. Documentul cuprinde lista de companii, argumentație, calendar, plan de acțiune. Toate aceste elemente, avizate de domnul Sorin Grindeanu”, mai scrie vicepremierul.

PSD a confundat voit privatizarea cu listarea la Bursă a companiilor de stat

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este sorin-grindeanu-olguta-vasilescu-claudiu-manda-id263188-inquam-photos-octav-ganea-copy-785x1024.jpg
Sorin Grindeanu, Olguța Vasilescu și Claudiu Manda. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

România ar fi putut strânge la buget 11 miliarde de lei în acest an, prin listarea în ringul bursier a CEC Bank – cea mai mare bancă de stat – și prin oferte secundare la Hidroelectrica și Romgaz, cele mai mari companii de energie și gaze din țara noastră, arată o analiză Libertatea.

Cu toate acestea, PSD s-a opus, partidul condus de Sorin Grindeanu afirmând că va iniția o lege prin care privatizările de companii profitabile să fie interzise.

PSD a confundat însă voit în tot acest timp privatizarea cu listarea: dacă în cazul unei privatizări se vând cel puțin 51% din acțiuni, în cazul listărilor bursiere, statul aduce la bursă pachete de 5-10-20%, urmând să păstreze în continuare peste 51% din titluri și rămânând cel mai mare acționar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Monden. Ce coregraf a fost prins de soție cu altă femeie, chiar în propria casă?/ De ce Gabi Tamaș a fost la un pas de divorț și ce l-a salvat?
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a căsătorit în urmă cu 7 ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior, însă ce s-a aflat despre Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Chiar cireașa de pe tort
Viva.ro
S-a căsătorit în urmă cu 7 ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior, însă ce s-a aflat despre Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Chiar cireașa de pe tort
Pălărie cu pană, vestă din piele și mustață stilizată. La 7 ani de la crimele din Caracal, Gheorghe Dincă s-a schimbat total în pușcărie! E aranjat și zici că-i alt om! Cum arată în prezent, la 73 de ani, „monstrul din Caracal”
Unica.ro
Pălărie cu pană, vestă din piele și mustață stilizată. La 7 ani de la crimele din Caracal, Gheorghe Dincă s-a schimbat total în pușcărie! E aranjat și zici că-i alt om! Cum arată în prezent, la 73 de ani, „monstrul din Caracal”
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
„Ce ar putea spune o arbitră în pat?” » Derapaj sexist de proporții: postare revoltătoare pe contul oficial al Superligii București
GSP.RO
„Ce ar putea spune o arbitră în pat?” » Derapaj sexist de proporții: postare revoltătoare pe contul oficial al Superligii București
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Soția văduvă a lui Mircea Diaconu, apariție impresionantă la Premiile Gopo! Distinsă, sobră, încă în doliu, Diana Lupescu a atras atenția cu un gest emoționant
Libertateapentrufemei.ro
Soția văduvă a lui Mircea Diaconu, apariție impresionantă la Premiile Gopo! Distinsă, sobră, încă în doliu, Diana Lupescu a atras atenția cu un gest emoționant
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Avantaje.ro
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu
Tvmania.ro
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu

Alte știri

Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Știri România 20:26
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Ilie Bolojan iese la atac după ce a fost demis la moțiunea de cenzură: „Este o boală numită pesedism. Au plantat oameni peste tot”
Știri România 20:00
Ilie Bolojan iese la atac după ce a fost demis la moțiunea de cenzură: „Este o boală numită pesedism. Au plantat oameni peste tot”
Parteneri
Geniul literar din România care a sfârșit marginalizat din cauza a șase versuri. S-a luat de gât cu „super-starurile” literare ale vremii
Adevarul.ro
Geniul literar din România care a sfârșit marginalizat din cauza a șase versuri. S-a luat de gât cu „super-starurile” literare ale vremii
Scandal la 40 de ani de când Steaua a câștigat Cupa Campionilor! Administrația Prezidențială a refuzat să decoreze un membru important: ”Nu sunt sănătoși la cap”. Exclusiv
Fanatik.ro
Scandal la 40 de ani de când Steaua a câștigat Cupa Campionilor! Administrația Prezidențială a refuzat să decoreze un membru important: ”Nu sunt sănătoși la cap”. Exclusiv
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a șaptea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a șaptea din play-off/play-out
Cum a fost etapa 8 din Play-Off și Play-Out în Superliga Feminină
Cum a fost etapa 8 din Play-Off și Play-Out în Superliga Feminină
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

5 știri by Libertatea – Monden. Ce coregraf a fost prins de soție cu altă femeie, chiar în propria casă?/ De ce Gabi Tamaș a fost la un pas de divorț și ce l-a salvat?
Exclusiv
Stiri Mondene 19:00
5 știri by Libertatea – Monden. Ce coregraf a fost prins de soție cu altă femeie, chiar în propria casă?/ De ce Gabi Tamaș a fost la un pas de divorț și ce l-a salvat?
Dana Rogoz mănâncă de toate și tot arată impecabil: „Să nu ne mințim”
Exclusiv
Stiri Mondene 18:00
Dana Rogoz mănâncă de toate și tot arată impecabil: „Să nu ne mințim”
Parteneri
Nu o vei recunoaște! Anisia Gafton, o mireasă total atipică! A lăsat pe toată lumea mască cu ținuta aleasă la cununia civilă. Primele imagini de la evenimentul unde ea și Serghei au spus „DA”
TVMania.ro
Nu o vei recunoaște! Anisia Gafton, o mireasă total atipică! A lăsat pe toată lumea mască cu ținuta aleasă la cununia civilă. Primele imagini de la evenimentul unde ea și Serghei au spus „DA”
Judeţul în care e nevoie disperată de forţă de muncă. Se caută electricieni, şoferi şi mecanici
ObservatorNews.ro
Judeţul în care e nevoie disperată de forţă de muncă. Se caută electricieni, şoferi şi mecanici
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Parteneri
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
GSP.ro
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Scapi de cozile de la Giurgiu spre Grecia. Taxa de pod va putea fi plătită online
Mediafax.ro
Scapi de cozile de la Giurgiu spre Grecia. Taxa de pod va putea fi plătită online
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Cu ce se confruntă Valentin Sanfira, după divorț. Artistul a scris un mesaj în mediul online: „Plâng de fiecare dată”
Wowbiz.ro
Cu ce se confruntă Valentin Sanfira, după divorț. Artistul a scris un mesaj în mediul online: „Plâng de fiecare dată”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Wowbiz.ro
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Stilul de viață al bărbaților influențează schimbările climatice
Mediafax.ro
Stilul de viață al bărbaților influențează schimbările climatice
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs
KanalD.ro
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs

Politic

Scenariul „interesant” în care a treia tabără din PNL intră în joc și înclină balanța decisiv: „Nu-l văd pe președinte să scoată din pălărie o variantă rezonabilă”
Exclusiv
Politică 20:30
Scenariul „interesant” în care a treia tabără din PNL intră în joc și înclină balanța decisiv: „Nu-l văd pe președinte să scoată din pălărie o variantă rezonabilă”
Răspunsul surprinzător al lui Ilie Bolojan despre revenirea la guvernare: „Dacă PSD recunoaște că nu are soluții, vedem ce este de făcut”
Politică 20:16
Răspunsul surprinzător al lui Ilie Bolojan despre revenirea la guvernare: „Dacă PSD recunoaște că nu are soluții, vedem ce este de făcut”
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Care a fost, de fapt, reacția Bursei la îndepărtarea lui Ilie Bolojan. Unde se încurcă liderii AUR în cifrele economice ale momentului
Fanatik.ro
Care a fost, de fapt, reacția Bursei la îndepărtarea lui Ilie Bolojan. Unde se încurcă liderii AUR în cifrele economice ale momentului
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea