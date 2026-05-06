PSD și AUR au dat jos Guvernul Bolojan „pentru a opri” listarea companiilor de stat

„Dovada minciunii domnului „Nu Ne Vindem Țara” Sorin Grindeanu. Ieri, în Parlament, domnul președinte PSD Sorin Grindeanu a dărâmat Guvernul pentru a opri listarea companiilor de stat. Însă anul trecut, domnul ministru PSD al Transporturilor Sorin Grindeanu a avizat listarea la bursă” a mai multor companii de stat importante, a scris vicepremierul pe Facebook.

Gheorghiu a prezentat un document oficial autentificat care demonstrează că, în calitatea sa de ministru al Transporturilor, Grindeanu a avizat personal listarea la bursă a unor companii strategice precum TAROM, Portul Constanța sau Aeroporturi București, dar și a unor entități precum CEC Bank, Romgaz sau Salrom, pentru a îndeplini jaloanele PNRR și recomandările OECD.

Astfel, vicepremierul subliniază contradicția flagrantă dintre discursul politic actual al liderului PSD și acțiunile sale administrative anterioare, în contextul în care Sorin Grindeanu este acum propunerea social-democraților pentru funcția de prim-ministru.

Companiile pe care Grindenau le-a listat pentru privatizare:

TAROM

Compania Națională Aeroporturi București

Compania Națională Administrația Porturilor Martime S.A.

Societatea Carpatica Feroviar România S.A.

Compania Națională Aeroportul International Timișoara Traian Vuia

În același document invocat de Oana Gheorghiu sunt propuse și:

CEC Bank

Poșta Română

Loteria Română

Imprimeria Națională

Eximbank

Romarm

Cuprumin

Societatea Națională a Sării Salrom

ROMGAZ S.A.

OIL Terminal S.A.

Complexul Energetic Oltenia

ELCEN

CNAIR

Uzina Termoelectrică Midia

SN a Apelor Minerale

„Am primit acest document astăzi. Evident, am verificat autenticitatea sa și am primit confirmarea că documentul este original. Documentul cuprinde lista de companii, argumentație, calendar, plan de acțiune. Toate aceste elemente, avizate de domnul Sorin Grindeanu”, mai scrie vicepremierul.

PSD a confundat voit privatizarea cu listarea la Bursă a companiilor de stat

România ar fi putut strânge la buget 11 miliarde de lei în acest an, prin listarea în ringul bursier a CEC Bank – cea mai mare bancă de stat – și prin oferte secundare la Hidroelectrica și Romgaz, cele mai mari companii de energie și gaze din țara noastră, arată o analiză Libertatea.

Cu toate acestea, PSD s-a opus, partidul condus de Sorin Grindeanu afirmând că va iniția o lege prin care privatizările de companii profitabile să fie interzise.

PSD a confundat însă voit în tot acest timp privatizarea cu listarea: dacă în cazul unei privatizări se vând cel puțin 51% din acțiuni, în cazul listărilor bursiere, statul aduce la bursă pachete de 5-10-20%, urmând să păstreze în continuare peste 51% din titluri și rămânând cel mai mare acționar.