Conflicte între un grup de la Kremlin și FSB

Sursa citată de ziarul american vorbește despre un conflict care escaladează constant între un grup de oficiali de la Kremlin, condus de Serghei Kirienko, și Serviciul Federal de Securitate (FSB), principalul succesor al KGB-ului sovietic. FSB insistă pentru restricționarea internetului pe motiv că ar reduce astfel riscul unei mișcări de contestare a regimului Putin.

Ruptura din cercurile de putere ale regimului de la Moscova, care se adâncește cu patru luni înainte de alegerile pentru Duma de Stat, a atins amploarea celei din 1996, când președintele de atunci Boris Elțîn risca să nu fie reales pe fondul declinului puterii sale. „Șoimii” l-au îndemnat atunci pe Elțîn să amâne sau chiar să anuleze alegerile și să impună legea marțială, în timp ce oligarhii au insistat pentru organizarea campaniei electorale, sperând să o controleze cât mai mult posibil și să profite de pe urma ei. Anume atunci Vladimir Putin a început să avanseze spre putere la Moscova.

„Într-un fel, istoria se repetă”, a declarat sursa citată de WaPo. „Kirienko (prim-adjunct al șefului de cabinet al Administrației Prezidențiale Ruse – n.r.) și echipa sa încearcă să-l convingă pe Putin că pot controla situația prin tactici politice. De cealaltă parte, FSB încearcă să-l convingă pe Putin că singura cale de a stabiliza situația din țară constă în metode brutale și strângerea șurubului”, a precizat oficialul din Guvernul rus, care a fost citat sub rezerva anonimatului din cauza naturii extrem de sensibile a subiectului.

Transferul internetului sub controlul FSB a redus deja rata de aprobare a lui Putin la un minim istoric de la reforma pensiilor din 2018. La sfârșitul lunii aprilie, institutul de stat VTsIOM a constatat o scădere de până la 65,6% – cea mai mică rată de aprobare de la lansarea invaziei ruse la scară largă din Ucraina, la 24 februarie 2022.

Presiunile în creștere amenință pozițiile multor oameni de la vârful puterii din Rusia

„E ca și cum aerul din Rusia s-ar fi schimbat”, comentează cercetătorul Aleksandr Baunov, de la Centrul Carnegie, citat de The Moscow Times.

„Există un haos administrativ iresponsabil peste tot”, notează politologul rus. „Atitudinile față de Putin se schimbă. Optimismul economic și patriotismul cotidian asociat acestuia, care celebrează supraviețuirea mai degrabă decât dezvoltarea, dispar. În cele din urmă, se recunoaște imposibilitatea de a câștiga un război care s-a schimbat, minimizând avantajele Rusiei”, continuă el.

„Evenimentele produse recent în Rusia indică faptul că sistemul se luptă să facă față presiunii tot mai mari”, remarcă și politoloaga Tatiana Stanovaia. „Tensiunile interne în creștere, intrigile din culise din rândul elitei, zvonurile despre o lovitură de stat, controalele mai stricte și mai reactive, temerile de a pierde acest control și vulnerabilitatea tot mai mare la atacuri și asasinate ucrainene – presiunea a ajuns la un punct în care starea actuală a lucrurilor a început să amenințe pozițiile personale ale prea multor participanți”, consideră ea.

„Până de curând, mulți presupuneau că Putin avea un plan, inclusiv cu continuarea războiului. Acum însă, îndoielile cu privire la existența unui astfel de plan cresc”, semnalează Stanovaia.

Critici neașteptate din partea unor susținători ai regimului

Critici neașteptate la adresa regimului Putin vin chiar și din partea unor persoane influente de la care Kremlinul pur și simplu nu se aștepta. Criticile dure la adresa lui Putin formulate de influencerița Viktoria Bonia sunt sprijinite de liderul Partidului Comunist, Ghennadi Ziuganov, care l-a avertizat la rândul lui pe liderul de la Kremlin că riscă să se confrunte cu o revoluție precum cea din 1917. Bloggerul prorăzboi Ilia Remeslo, un fost subordonat al lui Kirienko, a cerut ca Putin să fie întemnițat.

Putin „pierde din magia puterii și adevărata sa formă iese la iveală”, observă Aleksandr Baunov. „Oamenii văd tot mai adesea un bătrân agitat, cu picioare subțiri și mușchii topindu-se sub costumul lăsat. Acum este imposibil să ni-l imaginăm pe Putin de dinainte de război, cu pieptul gol și călare pe un cal negru”, conchide politologul rus.

Vladimir Putin se teme că va fi asasinat

Mai multe remanieri suspecte au avut loc în ultimii doi ani la Moscova. Acum doi ani, Serghei Șoigu a fost demis de la conducerea Ministerului Apărării și retrogradat în cadrul regimului în rolul de secretar general al Consiliului de Securitate, în timp ce Nikolai Patrușev, fostul secretar general și fostul director al FSB, a fost pus într-un post fără însemnătate. În paralel, FSB s-a lansat într-o campanie de epurare a cercului lui Șoigu din cadrul Ministerului Apărării – o campanie care a continuat la începutul acestui an la vârful Consiliului de Securitate.

Agențiile europene de informații au observat că Putin și-a sporit recent măsurile de securitate pe fondul unor temeri privind atentate și o posibilă lovitură de stat, probabil chiar din partea lui Serghei Șoigu. Temerile legate de Șoigu ar data din luna martie, exact când FSB a arestat oameni apropiați lui.