„Știți, există un partid, și o spun fără politică, care oriunde e o problemă de genul acesta, vedem care o densitate mare de oameni. Boala asta se numește pesedism. A planta oameni peste tot unde se pot face angajări, a extrage rente… Nu mai putem merge pe această linie în anii următori”, a spus Bolojan, moment în care a fost întrerupt și întrebat dacă acesta este motivul pentru care a picat Guvernul său în Parlament.

„În mod cert, măsurile pe care le-am luat… Și am spus, aprindem lumina. De a face rapoarte, de a pune reflectoare, de a vorbi despre aceste lucruri, cu siguranță au deranjat destul de multe aceste lucruri”, a replicat Bolojan.

„În condiţiile în care de 3 luni de zile anunţi că vei schimba premierul, că vei demola tot şi că totul se va reface de pe o zi pe alta, în această situaţie, oamenii din aparatul de stat nu mai lucrează, aşteptă să vadă cine rămâne, cine se schimbă şi aşa mai departe. Responsabilitatea totală pentru această criză este la Partidul Social-Democrat şi la oamenii care conduc acest partid, pentru că eu sunt un om corect. Aceşti oameni, inclusiv domnul Grindeanu, trebuie să aibă responsabilitatea şi decenţa, dacă tot au demolat un guvern, să vină să spună, uite, asta-i soluţia noastră, să-şi asume acest lucru”, a subliniat Bolojan.

Foarte interesant, deși liberalii au decis prin vot intern să rupă coaliția cu partidul condus de Sorin Grindeanu și să meargă în opoziție, Ilie Bolojan a lăsat acum o portiță deschisă: „Dacă PSD recunoaște că nu are soluții, vedem ce este de făcut”. Aceasta este o afirmație surprinzătoare, ținând cont că ziua precedentă liberalii au votat să treacă în opoziție.

El a precizat apoi că a vorbit cu preşedintele Nicuşor Dan, însă doar înainte de moţiunea de cenzură și că urmează consultări: „Am vorbit cu dânsul înainte de moţiunea de cenzură şi cu siguranţă vor fi consultările în zilele următoare şi vom discuta. În zilele următoare înţeleg că vor fi aceste consultări”.

Bolojan a fost întrebat şi dacă creşterea TVA-ului i-a stricat relaţia cu preşedintele Nicuşor Dan. „Nu cred că a stricat asta. Mi-am asumat ca premier această răspundere pentru că zona de decizii economice este în competenţa guvernului”, a replicat președintele PNL.

Ilie Bolojan a devenit al șaptelea premier demis prin moțiune de cenzură după 1989

Reamintim că Parlamentul l-a demis marți, 5 mai, pe premierul Ilie Bolojan, prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire. Partidul lui Sorin Grindeanu și-a retras însă miniștrii cu două săptămâni înainte.

Au fost 281 de voturi pentru moțiunea de cenzură, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

După câteva ore, președintele Nicușor Dan a spus că „vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil” și a precizat că mai întâi va purta discuții informale, după care, „când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale”. Totodată, șeful statului a făcut un nou apel la calm, exact ca pe 22 aprilie, când criza politică abia începuse.

În ceea ce îl privește pe Ilie Bolojan, el este președinte „plin” al PNL din iulie 2025, iar mandatul în fruntea partidului expiră în 2027, fiindcă, potrivit noului statut votat în iunie 2025, mandatul președintelui Partidului Național Liberal a fost redus de la 4 la 2 ani.

Foarte important, liberalii au anunțat după ce Guvernul Bolojan a fost demis că ei trec în opoziție, iar Bolojan a spus că „vom lucra pentru un pol de modernizare a României”.